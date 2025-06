İfşaladı: Influencer Sibil Çetinkaya Sosyal Medya Kullanıcısının "Nasıl Emzireceksin?" Sorusuna Had Bildirdi

Bir sosyal medya kullanıcısının Sibil Çetinkaya'nın bikinili pozunun ardından kendisine attığı mesajı paylaşan isim ''Ben şok 🤐 Sizde çocuk olsa nasıl emzireceksiniz göğüs hiç yok' yorumunu cevapsız bırakmadı.

O mesajı hikayesine ekleyen isim 'Yahu sus Sibil, aman diyorum dayanamıyorum… İnsanların bedenini bi rahat mı bıraksak ya? Evet zaten küçük üstüne bir de giydiğim bikini basınca dünden beri DM’lerim hakaret dolu. Kendi bedenime hakaretlerle hani. Hem de bunu yazan herkes kadın, inanamazsınız… Yahu rahat bırakın insanları.

Ben doğallıktan yanayım, bana böyle daha cool ve modern geliyor. Öteki türlü fazla oluyor. Kendisiyle deli gibi dalga geçen ve aşırı eğlenen biriyim zaten ben ama valla bir gün yaptırırsam sırf şu baskıdan olur. Yazmayın insanlara böyle şeyler. Beni geçtim küçük küçük kızlara kendini kötü hissettiriyorsunuz, ayıp ya.

Bir gün eğer ben istiyor olursam yaptırırım, şu an böyle mutluyum. Ayrıca ‘Leylasızlar Kulüp’ başkanı oldum, yani şu an istifa edemem. Sevgilerle 🌹' ifadeleriyle o kullanıcıya had bildirdi.