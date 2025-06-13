İfşaladı: Influencer Sibil Çetinkaya Sosyal Medya Kullanıcısının "Nasıl Emzireceksin?" Sorusuna Had Bildirdi
Sosyal medyadaki paylaşımları, tarzı ve aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren influencer Sibil Çetinkaya, bikinili pozuna gelen bir yoruma verdiği yanıtla gündeme oturdu. Vücut ölçüleriyle ilgili yapılan rahatsız edici mesajlara sert bir dille cevap veren Çetinkaya'nın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Sosyal medyanın ışıltılı isimlerinden biri olan Sibil Çetinkaya, stil paylaşımları, güzellik sırları ve duruşuyla geniş bir takipçi kitlesine hitap eden infleuncelardan biri.
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Göz kamaştıran uyumlarıyla “yaza damga vurdular” denilen çift, ne yazık ki ilişkilerini fazla uzun süre sürdüremedi.
Sibil Çetinkaya'nın ise Şükrü Özyıldız'ın yeni aşk iddialarının ardından yaptığı paylaşımlarla göndermelerde bulunduğu düşünülürken kendisi bir sosyal medya kullanıcısının mesajıyla gündeme düştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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