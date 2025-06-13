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İfşaladı: Influencer Sibil Çetinkaya Sosyal Medya Kullanıcısının "Nasıl Emzireceksin?" Sorusuna Had Bildirdi

İfşaladı: Influencer Sibil Çetinkaya Sosyal Medya Kullanıcısının "Nasıl Emzireceksin?" Sorusuna Had Bildirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.06.2025 - 20:41

Sosyal medyadaki paylaşımları, tarzı ve aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren influencer Sibil Çetinkaya, bikinili pozuna gelen bir yoruma verdiği yanıtla gündeme oturdu. Vücut ölçüleriyle ilgili yapılan rahatsız edici mesajlara sert bir dille cevap veren Çetinkaya'nın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Sosyal medyanın ışıltılı isimlerinden biri olan Sibil Çetinkaya, stil paylaşımları, güzellik sırları ve duruşuyla geniş bir takipçi kitlesine hitap eden infleuncelardan biri.

Sosyal medyanın ışıltılı isimlerinden biri olan Sibil Çetinkaya, stil paylaşımları, güzellik sırları ve duruşuyla geniş bir takipçi kitlesine hitap eden infleuncelardan biri.

Instagram'da moda, seyahat ve yaşam tarzı içerikleriyle dikkat çeken Sibil, yalnızca bir influencer değil; ünlü isimlerle olan yakınlığı, lüks yaşam tarzı ve yer aldığı reklamlarla adından bahsettiren isimlerden biri.

2024 yazında magazin gündemine bomba gibi düşen gelişme ise, Sibil Çetinkaya’nın ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile aşk yaşamaya başlamasıydı. Çiftin birlikte görüntülenmesiyle başlayan aşk dedikoduları, sonrasında yaptıkları romantik sosyal medya paylaşımlarıyla adeta tescillendi. Özellikle birlikte çıktıkları yurt dışı tatili ve özel davetlerdeki uyumları, ikiliyi kısa sürede magazinin gözdelerinden biri haline getirdi.

Göz kamaştıran uyumlarıyla “yaza damga vurdular” denilen çift, ne yazık ki ilişkilerini fazla uzun süre sürdüremedi.

Göz kamaştıran uyumlarıyla “yaza damga vurdular” denilen çift, ne yazık ki ilişkilerini fazla uzun süre sürdüremedi.

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız’ın ayrılığı, çiftin birbirini sosyal medyada takip etmeyi bırakmasıyla gündeme geldi. Önce paylaşımların silinmesi, ardından çiftin artık birlikte görünmemesi, “ayrılık sinyalleri” olarak yorumlandı.

Her iki isim de ayrılıkla ilgili herhangi bir açıklama yapmasa da, magazin kulislerinde bu ilişkinin “farklı hayat tarzları” nedeniyle bittiği konuşulmuştu.

Sibil Çetinkaya ile yaşadığı ilişki ve ardından gelen ayrılık sonrası sessizliğe bürünen Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz günlerde ise sosyal medyanın popüler isimlerinden biri olan Melisa Yanık ile anılmaya başlandı. İkilinin bir beach club'da görüntülenmesini ardından Şükrü Özyıldız aşk iddiaları hakkında verdiği yanıtla gündeme geldi.

Özyıldız'ın o cevabından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sibil Çetinkaya'nın ise Şükrü Özyıldız'ın yeni aşk iddialarının ardından yaptığı paylaşımlarla göndermelerde bulunduğu düşünülürken kendisi bir sosyal medya kullanıcısının mesajıyla gündeme düştü.

Sibil Çetinkaya'nın ise Şükrü Özyıldız'ın yeni aşk iddialarının ardından yaptığı paylaşımlarla göndermelerde bulunduğu düşünülürken kendisi bir sosyal medya kullanıcısının mesajıyla gündeme düştü.

Bir sosyal medya kullanıcısının Sibil Çetinkaya'nın bikinili pozunun ardından kendisine attığı mesajı paylaşan isim ''Ben şok 🤐 Sizde çocuk olsa nasıl emzireceksiniz göğüs hiç yok' yorumunu cevapsız bırakmadı.

O mesajı hikayesine ekleyen isim 'Yahu sus Sibil, aman diyorum dayanamıyorum… İnsanların bedenini bi rahat mı bıraksak ya? Evet zaten küçük üstüne bir de giydiğim bikini basınca dünden beri DM’lerim hakaret dolu. Kendi bedenime hakaretlerle hani. Hem de bunu yazan herkes kadın, inanamazsınız… Yahu rahat bırakın insanları.

Ben doğallıktan yanayım, bana böyle daha cool ve modern geliyor. Öteki türlü fazla oluyor. Kendisiyle deli gibi dalga geçen ve aşırı eğlenen biriyim zaten ben ama valla bir gün yaptırırsam sırf şu baskıdan olur. Yazmayın insanlara böyle şeyler. Beni geçtim küçük küçük kızlara kendini kötü hissettiriyorsunuz, ayıp ya.

Bir gün eğer ben istiyor olursam yaptırırım, şu an böyle mutluyum. Ayrıca ‘Leylasızlar Kulüp’ başkanı oldum, yani şu an istifa edemem. Sevgilerle 🌹' ifadeleriyle o kullanıcıya had bildirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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