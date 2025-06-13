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Lana Del Rey'in Ayak Parmaklarındaki Detay Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Büyük Düştü!

Lana Del Rey'in Ayak Parmaklarındaki Detay Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Büyük Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.06.2025 - 18:19

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, kısa sürede dillere düştü. Arkadaş grubuyla paylaştığı pozda ayaklarıyla dikkat çeken Lana Del Rey sosyal medya kullanıcılarına malzeme çıkardı!

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Şarkı sözleri ve retro havasıyla müzik dünyasına bambaşka bir soluk getiren Lana Del Rey, son zamanların en sevilen sanatçılarından biri olmaya devam ediyor.

Şarkı sözleri ve retro havasıyla müzik dünyasına bambaşka bir soluk getiren Lana Del Rey, son zamanların en sevilen sanatçılarından biri olmaya devam ediyor.

2012 yılında yayımladığı 'Video Games' adlı parçayla bir anda tüm dünyanın radarına giren şarkıcı sadece sesiyle değil güzelliği ve klipleriyle de beğeni toplamaya başladı.

'Born to Die', 'Summertime Sadness', 'Young and Beautiful' gibi parçalarıyla adından bahsettiren isim göz önünde olmasıyla zaman zaman manşetlere yerleşiyor. Kendine has vokal tarzı ve görünümüyle Lana Del Rey, müziğiyle olduğu kadar gizemli özel hayatıyla da merak konusu olmayı sürdürüyor.

Bir dönem uzun süreli ilişkileriyle gündeme gelen sanatçı, genellikle aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

Bir dönem uzun süreli ilişkileriyle gündeme gelen sanatçı, genellikle aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.

Lana Del Rey’in dikkat çekici özel hayatı, son olarak 2023 yılında yaptığı sürpriz evlilikle yeniden gündeme geldi. Sanatçının kalbini çalan isim, müzik dünyasından ya da Hollywood çevresinden değil; oldukça sıra dışı bir mesleğe sahip olan Jeremy Dufrene oldu.

Louisiana'da yaşayan ve doğayla iç içe bir hayat süren Dufrene, timsah eğitmeni olarak tanınıyor. Aynı zamanda geçmişte polis memurluğu da yapan Jeremy, sosyal medyada vahşi doğada çektiği videolarla biliniyor.

Sürpriz evliliğiyle sevenlerini şoke eden Lana Del Rey son olarak gündeme paylaşımıyla düştü!

Sürpriz evliliğiyle sevenlerini şoke eden Lana Del Rey son olarak gündeme paylaşımıyla düştü!

Arkadaşlarıyla yaptığı paylaşımda ayaklarıyla dikkat çeken isim kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu!  Bazı kullancılar photoshop hatası olduğunu vurgularken kimileri ise fotoğrafın gerçekliğini sorguladı!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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