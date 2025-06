Lana Del Rey'in Ayak Parmaklarındaki Detay Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Büyük Düştü!

2012 yılında yayımladığı 'Video Games' adlı parçayla bir anda tüm dünyanın radarına giren şarkıcı sadece sesiyle değil güzelliği ve klipleriyle de beğeni toplamaya başladı.

'Born to Die', 'Summertime Sadness', 'Young and Beautiful' gibi parçalarıyla adından bahsettiren isim göz önünde olmasıyla zaman zaman manşetlere yerleşiyor. Kendine has vokal tarzı ve görünümüyle Lana Del Rey, müziğiyle olduğu kadar gizemli özel hayatıyla da merak konusu olmayı sürdürüyor.