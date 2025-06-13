Lana Del Rey'in Ayak Parmaklarındaki Detay Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Büyük Düştü!
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, kısa sürede dillere düştü. Arkadaş grubuyla paylaştığı pozda ayaklarıyla dikkat çeken Lana Del Rey sosyal medya kullanıcılarına malzeme çıkardı!
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Şarkı sözleri ve retro havasıyla müzik dünyasına bambaşka bir soluk getiren Lana Del Rey, son zamanların en sevilen sanatçılarından biri olmaya devam ediyor.
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Bir dönem uzun süreli ilişkileriyle gündeme gelen sanatçı, genellikle aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.
Sürpriz evliliğiyle sevenlerini şoke eden Lana Del Rey son olarak gündeme paylaşımıyla düştü!
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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