Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer'le İlgili Özel İsteğini Duyunca Ne Kadar Detaycı Olduğuna İnanamayacaksınız
Türkiye’nin en yakışıklı oyuncularından biri olarak yıllardır tahtını koruyan Kıvanç Tatlıtuğ, sadece ekranlarda değil; özel hayatıyla da adından sıkça bahsettiriyor. Yıllardır gözlerden uzak ama sevgi dolu bir evlilik sürdüren Tatlıtuğ, bu kez eşi Başak Dizer'le ilgili isteğiyle ilgili gündeme geldi.
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Sadece yakışıklılığı değil zaman içerisinde yukarılara taşıdığı kariyeriyle de adından bahsettiren Kıvanç Tatlıtuğ, Türk televizyonlarının en bilindik isimlerinden biri.
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Kariyerinin başından beri özel hayatıyla magazinin gözü önünde olan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'le aldığı evlilik kararıyla çok konuşulmuştu.
Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamada Kıvanç Tatlıtuğ'un bir konuda çok hassas olduğunu belirtti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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