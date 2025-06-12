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Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer'le İlgili Özel İsteğini Duyunca Ne Kadar Detaycı Olduğuna İnanamayacaksınız

Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer'le İlgili Özel İsteğini Duyunca Ne Kadar Detaycı Olduğuna İnanamayacaksınız

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2025 - 15:34

Türkiye’nin en yakışıklı oyuncularından biri olarak yıllardır tahtını koruyan Kıvanç Tatlıtuğ, sadece ekranlarda değil; özel hayatıyla da adından sıkça bahsettiriyor. Yıllardır gözlerden uzak ama sevgi dolu bir evlilik sürdüren Tatlıtuğ, bu kez eşi Başak Dizer'le ilgili isteğiyle ilgili gündeme geldi.

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Sadece yakışıklılığı değil zaman içerisinde yukarılara taşıdığı kariyeriyle de adından bahsettiren Kıvanç Tatlıtuğ, Türk televizyonlarının en bilindik isimlerinden biri.

Sadece yakışıklılığı değil zaman içerisinde yukarılara taşıdığı kariyeriyle de adından bahsettiren Kıvanç Tatlıtuğ, Türk televizyonlarının en bilindik isimlerinden biri.

İlk büyük çıkışını “Gümüş” dizisiyle yakalayan Tatlıtuğ, ardından gelen “Aşk-ı Memnu”daki Behlül karakteriyle yalnızca Türkiye’yi değil, Orta Doğu ve Balkanları da kasıp kavurdu. Bu projeyle adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdıran ismin popülaritesi bir an olsun düşmedi.

Tatlıtuğ, “Kuzey Güney” dizisinde Kuzey karakteriyle çok yönlü oyunculuğunu gözler önüne sererken her seferinde hayranlarını şaşırtmayı başardı. Sonrasında “Cesur ve Güzel”, “Çarpışma” gibi yapımlara imza atan, dijital platformlarda da varlığını kanıtlayan isim özel hayatıyla da göz ününde olmayı sürdürdü.

Kariyerinin başından beri özel hayatıyla magazinin gözü önünde olan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'le aldığı evlilik kararıyla çok konuşulmuştu.

Kariyerinin başından beri özel hayatıyla magazinin gözü önünde olan Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'le aldığı evlilik kararıyla çok konuşulmuştu.

Kariyerindeki istikrarı özel hayatına da taşıyan ender isimlerden biri Kıvanç Tatlıtuğ. Yıllardır magazin dünyasının gözde isimlerinden  biri olan Tatlıtuğ, 2016 yılında uzun süredir birlikte olduğu stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te masalsı bir düğün yapmış ve mutlu evliliğiyle manşetlere yerleşmişti.

2022 yılında ise bu aşk, bambaşka bir boyuta taşındı. Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez baba oldu. Oğulları Kurt Efe'yle gözlerden kalpler çıkartan ikili şimdilerde gözlerden uzak büyüttükleri çocuklarıyla adlarından bahsettiriyor.

Tatlıtuğ’un yıllardır gözlerden uzak ama sevgi dolu bir şekilde yürüttüğü evliliği, dışarıdan bakıldığında da övgü toplayan cinsten. Özellikle baba olduktan sonra aile hayatına daha da sıkı bağlanan başarılı oyuncu, her adımında eşine olan sevgisini ve saygısını göstermeyi ihmal etmiyor. Kendisi son olarak eşi Başak Dizer hakkındaki 'ince' ricasıyla gündeme geldi.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamada Kıvanç Tatlıtuğ'un bir konuda çok hassas olduğunu belirtti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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