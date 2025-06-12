Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer'le İlgili Özel İsteğini Duyunca Ne Kadar Detaycı Olduğuna İnanamayacaksınız

Kariyerindeki istikrarı özel hayatına da taşıyan ender isimlerden biri Kıvanç Tatlıtuğ. Yıllardır magazin dünyasının gözde isimlerinden biri olan Tatlıtuğ, 2016 yılında uzun süredir birlikte olduğu stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te masalsı bir düğün yapmış ve mutlu evliliğiyle manşetlere yerleşmişti.

2022 yılında ise bu aşk, bambaşka bir boyuta taşındı. Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez baba oldu. Oğulları Kurt Efe'yle gözlerden kalpler çıkartan ikili şimdilerde gözlerden uzak büyüttükleri çocuklarıyla adlarından bahsettiriyor.

Tatlıtuğ’un yıllardır gözlerden uzak ama sevgi dolu bir şekilde yürüttüğü evliliği, dışarıdan bakıldığında da övgü toplayan cinsten. Özellikle baba olduktan sonra aile hayatına daha da sıkı bağlanan başarılı oyuncu, her adımında eşine olan sevgisini ve saygısını göstermeyi ihmal etmiyor. Kendisi son olarak eşi Başak Dizer hakkındaki 'ince' ricasıyla gündeme geldi.