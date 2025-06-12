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Zamanında Aylık Gelirinin Bin TL Olduğunu Söyleyen Berkay'ın Servet Değerindeki Yeni Saati Dudak Uçuklattı!

Zamanında Aylık Gelirinin Bin TL Olduğunu Söyleyen Berkay'ın Servet Değerindeki Yeni Saati Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.06.2025 - 12:37

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, ünlü şarkıcı Berkay, bu kez sesiyle değil, koluna taktığı saatle olay oldu! Daha önce sahte saat taktığı iddialarıyla magazin dünyasının diline düşen Berkay, bu söylentilere noktayı koydu. Servet değerindeki saatin ederi gündeme oturdu!

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Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Berkay Şahin, sadece sahnede değil müziği ve küçük ailesiyle de zaman zaman adından bahsettiriyor.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Berkay Şahin, sadece sahnede değil müziği ve küçük ailesiyle de zaman zaman adından bahsettiriyor.

“İki Hece”, “Benim Hikayem”, “Deliler” gibi dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Berkay, şarkılarıyla resmen kalplere dokunuyor.Müzikteki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da takdir toplayan Berkay, 2016 yılında evlendiği eşi Özlem Ada Şahin ve iki güzel kızıyla mutlu bir aile tablosu çiziyor.

Sahnede profesyonel, evde ise tam bir aile babası olan Berkay’ın şimdi gündemde olmasının sebebi ise ne yeni şarkısı ne de sahne performansı… Bu kez kolundaki servet değerindeki saat, magazin magazin manşetlerine konu oldu!

 Zaman zaman harcamalarıyla gündeme gelen Berkay'ın son alışverişi geçmiş açıklamalarını tekrardan gündeme getirdi.

Berkay Şahin, 2019 yılında Arda Turan ile yaşadığı kavga sonrası açılan davanın ilk duruşmasında, mahkemeye gelir beyanında bulunmuş ve aylık gelirinin yalnızca 1000 TL olduğunu ifade etmişti.

Berkay Şahin, 2019 yılında Arda Turan ile yaşadığı kavga sonrası açılan davanın ilk duruşmasında, mahkemeye gelir beyanında bulunmuş ve aylık gelirinin yalnızca 1000 TL olduğunu ifade etmişti.

Bu açıklama, hem mahkeme heyetini hem de kamuoyunu şaşkına çevirmişti. Berkay, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu açıklamanın 'kinaye' amaçlı yapıldığını ve 'bin TL kazanmadığının herkes farkında olduğunu' söylemişti.

Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer ise, bu gelir beyanının yanlış anlaşılmaması gerektiğini vurgulamış ve Berkay'ın yalnızca telif haklarından elde ettiği gelirlerin aylık 200 bin TL'yi bulduğunu açıklamıştı.

Katıldığı bir davette kolundaki Patek Philippe Nautilus modeli saatle dikkat çeken Berkay'ın önce milyonluk saatli olay olmuş, ardından gerçek ortaya çıkmıştı.

Katıldığı bir davette kolundaki Patek Philippe Nautilus modeli saatle dikkat çeken Berkay'ın önce milyonluk saatli olay olmuş, ardından gerçek ortaya çıkmıştı.

Berkay 70-80 bin dolar değerindeki saatine muhabirlerden gelen “Saatiniz çok güzel, pahalı mı?” sorusuna esprili bir şekilde “Bildiğiniz saat işte, mis gibi…” cevabını vermişti.

Sonrasında Berkay’ın kolundaki o saatin aslında sahte olduğu iddia edilmişti. Orijinal Patek Philippe 5711 modelleri tam 70-80 bin dolar arasında fiyatlandırılırken, Berkay’ın taktığı saatin piyasa değeri 500-600 dolar civarında olduğu spekülasyonları ortada gezmişti.

Ama Berkay da boş durmadı tabii! Patronlar Dünyası'nın haberine göre, bu olayın ardından saat koleksiyonunu gözler önüne sermek için harekete geçti. Tam tamına 7 milyon 645 bin TL değerindeki orijinal Patek Philippe Nautilus saati alarak, sahte saat iddialarına nokta koydu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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