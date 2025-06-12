Zamanında Aylık Gelirinin Bin TL Olduğunu Söyleyen Berkay'ın Servet Değerindeki Yeni Saati Dudak Uçuklattı!
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, ünlü şarkıcı Berkay, bu kez sesiyle değil, koluna taktığı saatle olay oldu! Daha önce sahte saat taktığı iddialarıyla magazin dünyasının diline düşen Berkay, bu söylentilere noktayı koydu. Servet değerindeki saatin ederi gündeme oturdu!
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Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Berkay Şahin, sadece sahnede değil müziği ve küçük ailesiyle de zaman zaman adından bahsettiriyor.
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Berkay Şahin, 2019 yılında Arda Turan ile yaşadığı kavga sonrası açılan davanın ilk duruşmasında, mahkemeye gelir beyanında bulunmuş ve aylık gelirinin yalnızca 1000 TL olduğunu ifade etmişti.
Katıldığı bir davette kolundaki Patek Philippe Nautilus modeli saatle dikkat çeken Berkay'ın önce milyonluk saatli olay olmuş, ardından gerçek ortaya çıkmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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