Zamanında Aylık Gelirinin Bin TL Olduğunu Söyleyen Berkay'ın Servet Değerindeki Yeni Saati Dudak Uçuklattı!

“İki Hece”, “Benim Hikayem”, “Deliler” gibi dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Berkay, şarkılarıyla resmen kalplere dokunuyor.Müzikteki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da takdir toplayan Berkay, 2016 yılında evlendiği eşi Özlem Ada Şahin ve iki güzel kızıyla mutlu bir aile tablosu çiziyor.

Sahnede profesyonel, evde ise tam bir aile babası olan Berkay’ın şimdi gündemde olmasının sebebi ise ne yeni şarkısı ne de sahne performansı… Bu kez kolundaki servet değerindeki saat, magazin magazin manşetlerine konu oldu!

Zaman zaman harcamalarıyla gündeme gelen Berkay'ın son alışverişi geçmiş açıklamalarını tekrardan gündeme getirdi.