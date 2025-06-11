Kuruluş Osman Yüzünden Sakallarına Yıllardır Dokunamayan Burak Özçivit'ten Final Sonrası İmaj Değişikliği!

Bodrum'da tam üç villanın sahibi olan Özçivit'in Gündoğan ve İstabul'da da birer villası olduğu ortaya çıkmıştı. Çoğu zaman tarzı ve açıklamalarıyla gündeme düşen ismin 1 milyar TL değerindeki gayrimenkullerini duyan X kullanıcıları goygoyun fitilini ateşlemişti.

Fahriye Evcen'le sürdürdükleri evlilikle göz önünde olmaya devam eden ikilinin projeleri de bir hayli dikkat çekiyor. Mal varlığının ortaya çıkmasının hemen ardından ise Fahriye Evcen'in Kore yapımı bir uyarlama ile ekranlara döneceği öğrenilmişti.