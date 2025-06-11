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Kuruluş Osman Yüzünden Sakallarına Yıllardır Dokunamayan Burak Özçivit'ten Final Sonrası İmaj Değişikliği!

Kuruluş Osman Yüzünden Sakallarına Yıllardır Dokunamayan Burak Özçivit'ten Final Sonrası İmaj Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2025 - 17:55

Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle ekranlarda izleyiciyle buluşmaya devam eden Burak Özçivit, dizinin 4 Haziran'da yayınlanan 6. sezon finaliyle birlikte şimdilik veda ederken, yoğun sezonun ardından soluğu ailesiyle tatilde aldı. Ancak Özçivit sadece dinlenmekle kalmadı; yıllardır imzası haline gelen sakallarını da kısaltarak radikal bir imaj değişikliğine gitti!

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2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildiğinde, kimse Burak Özçivit'in birkaç yıl içinde dizilerin aranan yüzü olacağını tahmin etmiyordu.

2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildiğinde, kimse Burak Özçivit'in birkaç yıl içinde dizilerin aranan yüzü olacağını tahmin etmiyordu.

Küçük Sırlar dizisinde Merve Boluğur'la yakaladığı uyumla adını sektöre yazdırmaya başlayan Burak Özçivit hemen ardından Muhteşem Yüzyıl'daki Malkoçoğlu karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu.

'Çalıkuşu' ve 'Kara Sevda' ile dizilerdeki başarısını kanıtlayan Özçivit adını ekranlarda duyurmaya devam ederken özel hayatı da dikkatli bakışların odak noktası olmuştu!

Özellikle Kara Sevda dizisi ile sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayran kazanan Burak Özçivit son olarak mal varlığıyla adından bahsettirdi.

Özellikle Kara Sevda dizisi ile sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayran kazanan Burak Özçivit son olarak mal varlığıyla adından bahsettirdi.

Bodrum'da tam üç villanın sahibi olan Özçivit'in Gündoğan ve İstabul'da da birer villası olduğu ortaya çıkmıştı. Çoğu zaman tarzı ve açıklamalarıyla gündeme düşen ismin 1 milyar TL değerindeki gayrimenkullerini duyan X kullanıcıları goygoyun fitilini ateşlemişti.

Fahriye Evcen'le sürdürdükleri evlilikle göz önünde olmaya devam eden ikilinin projeleri de bir hayli dikkat çekiyor. Mal varlığının ortaya çıkmasının hemen ardından ise Fahriye Evcen'in Kore yapımı bir uyarlama ile ekranlara döneceği öğrenilmişti.

Burak Özçivit'in mal varlığına gelen tepkilerden bahsetmiştik:

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde 6 sezondur izleyiciyle buluşan Burak Özçivit'in yıllardır uzun kullandığı sakalları artık kendisiyle özleşmişti.

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde 6 sezondur izleyiciyle buluşan Burak Özçivit'in yıllardır uzun kullandığı sakalları artık kendisiyle özleşmişti.

Ekranların en çok konuşulan dönem dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, bu sezon da tarihiyle, savaş sahneleriyle ve başrolünde yer alan Burak Özçivit’le ekranlara damga vurmuştu.

Dizi 4 Haziran günü 6. sezon finaliyle ekranlara ara verirken Burak Özçivit de kendini eşi Fahriye Evcen'le tatile verdi. Uzun süredir uzun sakallarıyla karşımıza çıkan Burak Özçivit beklenmedik bir kararla imaj değişikliğine gitti ve sakallarını kısalttı! Resmen yüzü gözü açılan isim bir anda eski halini anımsattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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