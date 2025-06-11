Kuruluş Osman Yüzünden Sakallarına Yıllardır Dokunamayan Burak Özçivit'ten Final Sonrası İmaj Değişikliği!
Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle ekranlarda izleyiciyle buluşmaya devam eden Burak Özçivit, dizinin 4 Haziran'da yayınlanan 6. sezon finaliyle birlikte şimdilik veda ederken, yoğun sezonun ardından soluğu ailesiyle tatilde aldı. Ancak Özçivit sadece dinlenmekle kalmadı; yıllardır imzası haline gelen sakallarını da kısaltarak radikal bir imaj değişikliğine gitti!
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2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildiğinde, kimse Burak Özçivit'in birkaç yıl içinde dizilerin aranan yüzü olacağını tahmin etmiyordu.
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Özellikle Kara Sevda dizisi ile sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayran kazanan Burak Özçivit son olarak mal varlığıyla adından bahsettirdi.
ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde 6 sezondur izleyiciyle buluşan Burak Özçivit'in yıllardır uzun kullandığı sakalları artık kendisiyle özleşmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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