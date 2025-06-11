Anneleri Yasemin Şefkatli'ye Vuran İkizleri Ayel ve Emir'e Şefkat Dersi Veren İdo Tatlıses Takdir Topladı!

Çift “Beş yıl oldu tanışalı. İdo ile iki hafta boyunca bir mekânda karşılaşıyorduk. Bir gün beni görüp Instagram’ına sarı tişörtlü bir fotoğrafımı yükledi, altına da ‘sarışın kız beni bul’ yazdı. İlk mesajı ben attım” şeklinde tanışma hikayelerini anlatırken mutlu evliliklerine de tam gaz devam ediyor.

İlişkileri ve paylaşımlarıyla göz dolduran çift geçtiğimiz senenin başında ise müjdeli bir haberle manşetlere yerleşmişti.