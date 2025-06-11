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Anneleri Yasemin Şefkatli'ye Vuran İkizleri Ayel ve Emir'e Şefkat Dersi Veren İdo Tatlıses Takdir Topladı!

Anneleri Yasemin Şefkatli'ye Vuran İkizleri Ayel ve Emir'e Şefkat Dersi Veren İdo Tatlıses Takdir Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2025 - 14:31

İdo Tatlıses, anneleri Yasemin Şefkatli’ye şirin şirin saldıran minik ikizlerine hem ders verdi hem de kalpleri ısıttı. Kameralara yansıyan anlarda İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'nin başını okşayarak çocuklarına örnek oldu.

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, uzun soluklu ilişkilerini 2021 yılında dillere destan bir düğünle taçlandırmıştı.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, uzun soluklu ilişkilerini 2021 yılında dillere destan bir düğünle taçlandırmıştı.

Çift “Beş yıl oldu tanışalı. İdo ile iki hafta boyunca bir mekânda karşılaşıyorduk. Bir gün beni görüp Instagram’ına sarı tişörtlü bir fotoğrafımı yükledi, altına da ‘sarışın kız beni bul’ yazdı. İlk mesajı ben attım” şeklinde tanışma hikayelerini anlatırken mutlu evliliklerine de tam gaz devam ediyor.

İlişkileri ve paylaşımlarıyla göz dolduran çift geçtiğimiz senenin başında ise müjdeli bir haberle manşetlere yerleşmişti.

22 Ocak 2024’te İdo ve Yasemin çifti, ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına almıştı.

22 Ocak 2024’te İdo ve Yasemin çifti, ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına almıştı.

Minik Ayel’in doğuştan gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle henüz 3 günlükken ameliyata alınması, çiftin anne-babalık yolculuğuna endişe içerisinde başlamasına neden olmuştu. Yasemin Şefkatli, hamileliğinin 21. haftasında bu problemi öğrendiklerini ve o günden itibaren haftada bir doktor kontrolüne gittiklerini açıklarken ikili oğullarının sağlığına kavuşmasıyla rahat bir nefes almıştı.

Oğullarıyla yaşadıkları samimi anları sık sık sosyal medya hesaplarında paylaşan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses son paylaşımlarıyla takdir topladı.

Yasemin Şefkatli'ye oğullarının vurduğu anlarda İdo Tatlıses'in hareketi sosyal medyada alkış aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini şöyle bırakalım:

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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