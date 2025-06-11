Anneleri Yasemin Şefkatli'ye Vuran İkizleri Ayel ve Emir'e Şefkat Dersi Veren İdo Tatlıses Takdir Topladı!
İdo Tatlıses, anneleri Yasemin Şefkatli’ye şirin şirin saldıran minik ikizlerine hem ders verdi hem de kalpleri ısıttı. Kameralara yansıyan anlarda İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'nin başını okşayarak çocuklarına örnek oldu.
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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, uzun soluklu ilişkilerini 2021 yılında dillere destan bir düğünle taçlandırmıştı.
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22 Ocak 2024’te İdo ve Yasemin çifti, ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına almıştı.
Yasemin Şefkatli'ye oğullarının vurduğu anlarda İdo Tatlıses'in hareketi sosyal medyada alkış aldı.
Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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