Prenses Diana'ya Benzetildi: Saç Stiliyle İmaj Değişikliğine Gittiği Düşünülen Afra Saraçoğlu X'te Olay Oldu!

Henüz genç yaşında büyük projelerde başrolü kapan Afra Saraçoğlu, hem güzelliği hem de yeteneğiyle kısa sürede Türkiye’nin parlayan yıldızları arasında yer aldı. “Fazilet Hanım ve Kızları” dizisinde tanınmaya başlayan Saraçoğlu, asıl çıkışını “Yalı Çapkını” dizisindeki Seyran karakteriyle yaptı. Öyle ki ekran başındaki izleyiciler kadar yapımcıların da gözdesi haline geldi.

Ama Afra Saraçoğlu'nun sadece oyunculuğu değil, magazinsel yönü de dillere destan!