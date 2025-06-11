Prenses Diana'ya Benzetildi: Saç Stiliyle İmaj Değişikliğine Gittiği Düşünülen Afra Saraçoğlu X'te Olay Oldu!
Güzelliğiyle, oyunculuğuyla ve her daim olay olan tarzıyla magazin dünyasının radarından asla düşmeyen Afra Saraçoğlu, bu kez de saç modeliyle sosyal medyayı karıştırdı! “Yalı Çapkını” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son çekiminde tercih edilen saç stiliyle bambaşka bir görünüme büründü.
Afra Saraçoğlu'nun Prenses Diana'ya benzediğini söyleyen kullanıcının ardından X'te goyogoy tufanı esti!
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Son olarak Yalı Çapkını’nın Seyran’ı olarak karşımıza çıkan Afra Saraçoğlu, sadece ekrandaki başarısıyla değil, özel hayatındaki sansasyonlarla da magazin gündeminin gözdesi oluyor.
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Oyuncunun, son olarak Mert Ramazan Demir ile yaşadığı gelgitli aşk sosyal medyada olay yaratmış, çiftin hem setteki kimyası hem de özel hayatlarındaki yakınlıkları gündemden düşmemişti.
Şimdi de ilk bakışta saçlarını kısacık kestirdiği sanılan Afra Saraçoğlu'nun bir dergi için verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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