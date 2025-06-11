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Prenses Diana'ya Benzetildi: Saç Stiliyle İmaj Değişikliğine Gittiği Düşünülen Afra Saraçoğlu X'te Olay Oldu!

Prenses Diana'ya Benzetildi: Saç Stiliyle İmaj Değişikliğine Gittiği Düşünülen Afra Saraçoğlu X'te Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.06.2025 - 09:38

Güzelliğiyle, oyunculuğuyla ve her daim olay olan tarzıyla magazin dünyasının radarından asla düşmeyen Afra Saraçoğlu, bu kez de saç modeliyle sosyal medyayı karıştırdı! “Yalı Çapkını” dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son çekiminde tercih edilen saç stiliyle bambaşka bir görünüme büründü.

Afra Saraçoğlu'nun Prenses Diana'ya benzediğini söyleyen kullanıcının ardından X'te goyogoy tufanı esti!

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Son olarak Yalı Çapkını’nın Seyran’ı olarak karşımıza çıkan Afra Saraçoğlu, sadece ekrandaki başarısıyla değil, özel hayatındaki sansasyonlarla da magazin gündeminin gözdesi oluyor.

Son olarak Yalı Çapkını’nın Seyran’ı olarak karşımıza çıkan Afra Saraçoğlu, sadece ekrandaki başarısıyla değil, özel hayatındaki sansasyonlarla da magazin gündeminin gözdesi oluyor.

Henüz genç yaşında büyük projelerde başrolü kapan Afra Saraçoğlu, hem güzelliği hem de yeteneğiyle kısa sürede Türkiye’nin parlayan yıldızları arasında yer aldı. “Fazilet Hanım ve Kızları” dizisinde tanınmaya başlayan Saraçoğlu, asıl çıkışını “Yalı Çapkını” dizisindeki Seyran karakteriyle yaptı. Öyle ki ekran başındaki izleyiciler kadar yapımcıların da gözdesi haline geldi.

Ama Afra Saraçoğlu'nun sadece oyunculuğu değil, magazinsel yönü de dillere destan!

Oyuncunun, son olarak Mert Ramazan Demir ile yaşadığı gelgitli aşk sosyal medyada olay yaratmış, çiftin hem setteki kimyası hem de özel hayatlarındaki yakınlıkları gündemden düşmemişti.

Oyuncunun, son olarak Mert Ramazan Demir ile yaşadığı gelgitli aşk sosyal medyada olay yaratmış, çiftin hem setteki kimyası hem de özel hayatlarındaki yakınlıkları gündemden düşmemişti.

Geçmişte yaşadığı ilişki ve başrolü paylaştığı isimle yaşadığı çalkantılı aşkla, muhabirlere verdiği yanıtlarla, imaj değişiklikleri ve tarzıyla sık sık manşetlerde gördüğümüz isim Yalı Çapkını'nın finalinin ardından kendini tatile verdi.

Mert Ramazan Demir'le bir süre önce biten ilişkisi hakkında çıkan iddialara rağmen sessizliğini koruyan isim son olarak henüz yeni bir proje düşünmediğini dile getirmişti.

Özellikle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren Afra Saraçoğlu son olarak bayramda annesiyle arabada yaptığı paylaşımdaki hal ve hareketleriyle eleştirilmişti.

Şimdi de ilk bakışta saçlarını kısacık kestirdiği sanılan Afra Saraçoğlu'nun bir dergi için verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu.

Şimdi de ilk bakışta saçlarını kısacık kestirdiği sanılan Afra Saraçoğlu'nun bir dergi için verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu.

Çekimde kullanılan saç stili yüzünden imaj değişikliğine gittiği sanılan fakat saçları arkaya doğru taranan Afra Saraçoğlu bazı kullanıcılar tarafından Prenses Diana'ya benzetilince ortalık karıştı.

O yorumu tiye alan X kullanıcıları goygoy malzemesi çıkardı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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