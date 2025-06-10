Şok İddia! Eşi Yunan Polisine Sığınmıştı: Karısını Darbettiği Söylenen İş İnsanının Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/miko...
Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre, Türkiye’de otel işletmeciliği ve galericilik yapan iş insanı eşiyle birlikte çıktığı Mikonos tatilinde büyük bir skandala imza attı. 35 metrelik lüks yatlarında yaşanan şiddetli tartışma sırasında eşini darp eden ismin Gökhan Seven olduğu, çığlıkların limanda yankılanması üzerine Yunan Sahil Güvenlik tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.
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Yunanistan’ın Mikonos Adası, bu kez lüks bir yatın demir atmasıyla başlayan skandalla çalkalanıyor. Türkiye’de otel işletmeciliği ve galeri sahipliğiyle tanınan Gökhan Seven, 35 metrelik lüks yatında eşiyle tartıştı.
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Asıl şok ise parmak izi incelemesinden sonra yaşandı. Patronlar Dünyası’nın haberine göre; Yunan polisi, Gökhan Seven’in Interpol tarafından dolandırıcılık ve iftira suçlarından kırmızı bültenle arandığını tespit etti.
Sosyal medya hesabından yatı ve ailesiyle sık sık paylaşım yaptığı öğrenilen Seven'in son gönderisinin ise olayın gerçekleştiği gece çekildiği ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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