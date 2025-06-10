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Şok İddia! Eşi Yunan Polisine Sığınmıştı: Karısını Darbettiği Söylenen İş İnsanının Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Şok İddia! Eşi Yunan Polisine Sığınmıştı: Karısını Darbettiği Söylenen İş İnsanının Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.06.2025 - 20:05

Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre, Türkiye’de otel işletmeciliği ve galericilik yapan iş insanı eşiyle birlikte çıktığı Mikonos tatilinde büyük bir skandala imza attı. 35 metrelik lüks yatlarında yaşanan şiddetli tartışma sırasında eşini darp eden ismin Gökhan Seven olduğu, çığlıkların limanda yankılanması üzerine Yunan Sahil Güvenlik tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/miko...
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Yunanistan’ın Mikonos Adası, bu kez lüks bir yatın demir atmasıyla başlayan skandalla çalkalanıyor. Türkiye’de otel işletmeciliği ve galeri sahipliğiyle tanınan Gökhan Seven, 35 metrelik lüks yatında eşiyle tartıştı.

Yunanistan’ın Mikonos Adası, bu kez lüks bir yatın demir atmasıyla başlayan skandalla çalkalanıyor. Türkiye’de otel işletmeciliği ve galeri sahipliğiyle tanınan Gökhan Seven, 35 metrelik lüks yatında eşiyle tartıştı.

Patronlar Dünyası'nın özel haberine göre, 4 Haziran akşamı yaşanan olayda, Türkbükü’nden Mikonos’a giden yatlarında seyahat eden Gökhan Seven ile eşi Duygu Seven arasında şiddetli bir kavga çıktı. 

Yat çevresinden duyulan çığlıklar üzerine harekete geçen Yunan Sahil Güvenlik, olay yerine ulaştığında Duygu Seven’i yaralı şekilde buldu. Karakola götürülen Gökhan Seven, “aile içi şiddet” ve “kamu huzurunu bozmak” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Asıl şok ise parmak izi incelemesinden sonra yaşandı. Patronlar Dünyası’nın haberine göre; Yunan polisi, Gökhan Seven’in Interpol tarafından dolandırıcılık ve iftira suçlarından kırmızı bültenle arandığını tespit etti.

Asıl şok ise parmak izi incelemesinden sonra yaşandı. Patronlar Dünyası’nın haberine göre; Yunan polisi, Gökhan Seven’in Interpol tarafından dolandırıcılık ve iftira suçlarından kırmızı bültenle arandığını tespit etti.

5 Haziran’da mahkemeye çıkarılan Seven, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İade süreci ise resmen başladı.

Sosyal medyada sık sık milyonluk yatlar, lüks arabalar ve ışıltılı bir yaşamla boy gösteren Seven, İzmir’deki oteli ve kendi adını taşıyan galerisiyle tanınıyordu. Ancak bazı kullanıcılar, kendisinden araç alıp teslim alamadıklarını, paralarını geri alamadıklarını belirterek sosyal medyada tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yatı ve ailesiyle sık sık paylaşım yaptığı öğrenilen Seven'in son gönderisinin ise olayın gerçekleştiği gece çekildiği ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından yatı ve ailesiyle sık sık paylaşım yaptığı öğrenilen Seven'in son gönderisinin ise olayın gerçekleştiği gece çekildiği ortaya çıktı.

Seven'in sosyal medya hesabına yapılan yorumlar ise hakkındaki iddiaları kuvvetlendirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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