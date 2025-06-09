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"Hediye mi Hakaret mi Belli Değil" Selin İmer'in Eşi Mustafa Ceceli'ye 43. Yaş Doğum Günü Hediyesi Tepki Çekti

"Hediye mi Hakaret mi Belli Değil" Selin İmer'in Eşi Mustafa Ceceli'ye 43. Yaş Doğum Günü Hediyesi Tepki Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2025 - 12:28

Mustafa Ceceli, bir yandan müzik kariyerine hız kesmeden devam ederken, bir yandan da göz önündeki evliliğiyle magazin gündeminde kalmayı sürdürüyor. Selin İmer’le birlikte lüks yaşamları, aşk dolu pozları ve zaman zaman yaptıkları açıklamalarla konuşulan çift, bu sefer de eşi benzeri görülmemiş doğum günü hediyesiyle gündeme düştü!

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Aranjörlüğüyle hitlere imza atan Mustafa Ceceli, sadece müzik dünyasında değil, özel hayatındaki iniş çıkışlarla da sık sık magazin manşetlerinde yerini alıyor.

Aranjörlüğüyle hitlere imza atan Mustafa Ceceli, sadece müzik dünyasında değil, özel hayatındaki iniş çıkışlarla da sık sık magazin manşetlerinde yerini alıyor.

Kariyerine Cenk Eren'in vokalistliğini yaparak adım atan Ceceli, kısa sürede şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ancak kendisi o gün bugündür sadece sahneleriyle değil, aşk hayatıyla da konuşulmaya başlandı. 

 İlk evliliğini 2008 yılında Sinem Gedik’le yapan Ceceli, bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Ancak yıllar içinde yaşanan çalkantılar, 2017’de sürpriz bir boşanmayla sonuçlandı.

Ayrılığın hemen ardından sosyetik güzel Selin İmer ile nikah masasına oturan Ceceli, bu evlilikle de gündemi adeta yerinden oynattı.

Ayrılığın hemen ardından sosyetik güzel Selin İmer ile nikah masasına oturan Ceceli, bu evlilikle de gündemi adeta yerinden oynattı.

Tüm bu fırtınalara rağmen 2017 Temmuz’unda sade ama gösterişli bir törenle dünyaevine giren çift, düğün sonrası Bodrum’da lüks bir balayı yaparak tüm dikkatleri üzerlerine çekti. O günden bu yana evliliklerini gözlerden uzak ama zaman zaman sansasyonel detaylarla sürdüren Ceceli-İmer çifti, birbirlerine yaptıkları jestlerle de sık sık magazin sayfalarına taşınıyor. 

Aşk dolu paylaşımları, lüks yaşam tarzları ve kimi zaman eleştirilere maruz kalan açıklamalarıyla Ceceli çifti, uzun süre magazin basınının yakın takibinden kaçamadı.

Son olarak bir mağazanın açılışında yer alan Ceceli sosyal medyada dillere büyük düşmüştü:

İkili şimdi de Selin İmer'in Mustafa Ceceli'ye 43. yaş doğum günü için verdiği hediyeyle gündeme geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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