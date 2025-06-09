"Hediye mi Hakaret mi Belli Değil" Selin İmer'in Eşi Mustafa Ceceli'ye 43. Yaş Doğum Günü Hediyesi Tepki Çekti

Kariyerine Cenk Eren'in vokalistliğini yaparak adım atan Ceceli, kısa sürede şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ancak kendisi o gün bugündür sadece sahneleriyle değil, aşk hayatıyla da konuşulmaya başlandı.

İlk evliliğini 2008 yılında Sinem Gedik’le yapan Ceceli, bu evlilikten bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Ancak yıllar içinde yaşanan çalkantılar, 2017’de sürpriz bir boşanmayla sonuçlandı.