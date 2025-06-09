"Hediye mi Hakaret mi Belli Değil" Selin İmer'in Eşi Mustafa Ceceli'ye 43. Yaş Doğum Günü Hediyesi Tepki Çekti
Mustafa Ceceli, bir yandan müzik kariyerine hız kesmeden devam ederken, bir yandan da göz önündeki evliliğiyle magazin gündeminde kalmayı sürdürüyor. Selin İmer’le birlikte lüks yaşamları, aşk dolu pozları ve zaman zaman yaptıkları açıklamalarla konuşulan çift, bu sefer de eşi benzeri görülmemiş doğum günü hediyesiyle gündeme düştü!
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Aranjörlüğüyle hitlere imza atan Mustafa Ceceli, sadece müzik dünyasında değil, özel hayatındaki iniş çıkışlarla da sık sık magazin manşetlerinde yerini alıyor.
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Ayrılığın hemen ardından sosyetik güzel Selin İmer ile nikah masasına oturan Ceceli, bu evlilikle de gündemi adeta yerinden oynattı.
İkili şimdi de Selin İmer'in Mustafa Ceceli'ye 43. yaş doğum günü için verdiği hediyeyle gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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