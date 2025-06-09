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Ölümden Dönmüştü: Yeme Bozukluğu ile Savaşan Nihal Candan'a Kuşkonmaz Yediren Pınar Kerimoğlu Tepki Çekti!

Ölümden Dönmüştü: Yeme Bozukluğu ile Savaşan Nihal Candan'a Kuşkonmaz Yediren Pınar Kerimoğlu Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2025 - 16:49

Nihal Candan'ın kanalına konuk olmasının ardından sağlık durumu hakkında konuşan Pınar Kerimoğlu, “Nihal spor yaparken bayılmış. Organ yetmezliği varmış. Lütfen dua edelim, tek istediği dua” ifadeleriyle Candan'a konulan teşhisten bahsetmişti.

Son günlerde sağlık durumuyla gündeme gelen Candan'ı Pınar Kerimoğlu hastanede ziyaret etti. İkilinin paylaştığı video sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

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Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Nihal Candan, şu sıralar ekranlardaki sansasyon dolu haberlerle değil, yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geliyor.

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Nihal Candan, şu sıralar ekranlardaki sansasyon dolu haberlerle değil, yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geliyor.

'Nihal ve Bahar Candan kardeşler” olarak ün kazanan ve sosyal medya fenomenliğiyle adından sıkça söz ettiren Nihal Candan, lüks yaşamı, cesur açıklamaları ve magazin programlarına konuk oluşuyla uzun süre gündemde kalmıştı. 

Ancak geçtiğimiz aylarda adının karıştığı soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Candan, içeride geçirdiği sürenin ardından bambaşka bir mücadeleye başladı.

Cezaevindeki koşullar, psikolojik baskı ve yaşadıkları nedeniyle ciddi bir yeme bozukluğu yaşadığı iddia edilen Nihal Candan'ın 29 kiloya düştüğü ortaya çıkmıştı.

Cezaevindeki koşullar, psikolojik baskı ve yaşadıkları nedeniyle ciddi bir yeme bozukluğu yaşadığı iddia edilen Nihal Candan'ın 29 kiloya düştüğü ortaya çıkmıştı.

Tahliyesinin ardından ciddi kilo kaybı yaşamaya devam ettiği ve beslenme düzeninin bozulduğu öğrenilen Nihal Candan hastaneye kaldırılmış ve kendisine organ yetmezliği teşhisi konulduğu ortaya çıkmıştı.

Bahar Candan'ın ablası için “Ablam hastaneye kaldırıldı, anoreksiya. Bir şeyler yapın ablam ölüyor. Yaşadıklarını sindiremedi umarım bir gence böyle iftira atıp hayatını mahvettiğiniz için vicdan azabı duyabilirsiniz” ifadeleriyle yaptığı 'destek' paylaşımlarının ardından son haliyle korkutan ismi Pınar Kerimoğlu ziyaret etti.

Kendisinin son halini kardeşi Bahar Candan paylaşmıştı:

Hastaneye kaldırılmadan bir süre önce programına konuk olan Nihal Candan'a kuşkonmaz yedirmeye çalışan ve o anları paylaşan Pınar Kerimoğlu tepkilerin odak noktası oldu.

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Pınar Kerimoğlu açıklamada bulundu:

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Candan'ın tedaviyi kabul etmediğini belirten isim sinir krizleri geçirdiğini söyledi, ardından kendisini yoğun bakıma ikna ettiğini açıkladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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