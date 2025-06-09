Ölümden Dönmüştü: Yeme Bozukluğu ile Savaşan Nihal Candan'a Kuşkonmaz Yediren Pınar Kerimoğlu Tepki Çekti!
Nihal Candan'ın kanalına konuk olmasının ardından sağlık durumu hakkında konuşan Pınar Kerimoğlu, “Nihal spor yaparken bayılmış. Organ yetmezliği varmış. Lütfen dua edelim, tek istediği dua” ifadeleriyle Candan'a konulan teşhisten bahsetmişti.
Son günlerde sağlık durumuyla gündeme gelen Candan'ı Pınar Kerimoğlu hastanede ziyaret etti. İkilinin paylaştığı video sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
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Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Nihal Candan, şu sıralar ekranlardaki sansasyon dolu haberlerle değil, yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geliyor.
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Cezaevindeki koşullar, psikolojik baskı ve yaşadıkları nedeniyle ciddi bir yeme bozukluğu yaşadığı iddia edilen Nihal Candan'ın 29 kiloya düştüğü ortaya çıkmıştı.
Hastaneye kaldırılmadan bir süre önce programına konuk olan Nihal Candan'a kuşkonmaz yedirmeye çalışan ve o anları paylaşan Pınar Kerimoğlu tepkilerin odak noktası oldu.
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Pınar Kerimoğlu açıklamada bulundu:
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Candan'ın tedaviyi kabul etmediğini belirten isim sinir krizleri geçirdiğini söyledi, ardından kendisini yoğun bakıma ikna ettiğini açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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