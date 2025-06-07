Kemikleri Sayılıyor: 29 Kiloya Düşen ve Organ Yetmezliği Teşhisi Konulan Nihal Candan'ın Vücudunun Son Hali!
Ünlü fenomen Nihal Candan, yeme bozukluğu sonrası fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. İki kez kalbi duran Candan’a organ yetmezliği teşhisi konuldu ve kilosu 29’a kadar düştü. Zorlu tedavi sürecinde ailesinin ve sağlık ekiplerinin desteğiyle hayata tutunmaya çalışan Nihal Candan'ın kemiklerinin sayılığı vücudunun son halini Bahar Candan paylaştı.
Nihal Candan ise hastaneye kaldırılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda Hande Yener'in kendisine destek olduğunu belirtti.
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Sosyal medya fenomeni ve televizyon yıldızı olarak tanınan Nihal Candan, adını ilk olarak “Bu Tarz Benim” yarışmasıyla duyurdu.
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2023 yılında, Nihal Candan hakkında büyük bir şok yaşandı. Çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir suç ağıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.
Anoreksiya belirtileri gösterdiği, hızla kilo verdiği ve sağlık durumunun riskli seviyelere geldiği açıklanan ve 37 kilo olduğu belirtilen Nihal Candan son olarak yoğun bakıma alındı.
Nihal Candan ise Hande Yener'in kendisini arayarak moral verdiğini yaptığı paylaşımla duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Katılıyorum palpatne hocam. Bunlara biraz force lightning göndersende kurtulsak keşke..