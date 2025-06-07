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Kemikleri Sayılıyor: 29 Kiloya Düşen ve Organ Yetmezliği Teşhisi Konulan Nihal Candan'ın Vücudunun Son Hali!

Kemikleri Sayılıyor: 29 Kiloya Düşen ve Organ Yetmezliği Teşhisi Konulan Nihal Candan'ın Vücudunun Son Hali!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.06.2025 - 18:17

Ünlü fenomen Nihal Candan, yeme bozukluğu sonrası fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. İki kez kalbi duran Candan’a organ yetmezliği teşhisi konuldu ve kilosu 29’a kadar düştü. Zorlu tedavi sürecinde ailesinin ve sağlık ekiplerinin desteğiyle hayata tutunmaya çalışan Nihal Candan'ın kemiklerinin sayılığı vücudunun son halini Bahar Candan paylaştı.

Nihal Candan ise hastaneye kaldırılmasının ardından yaptığı ilk paylaşımda Hande Yener'in kendisine destek olduğunu  belirtti.

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Sosyal medya fenomeni ve televizyon yıldızı olarak tanınan Nihal Candan, adını ilk olarak “Bu Tarz Benim” yarışmasıyla duyurdu.

Sosyal medya fenomeni ve televizyon yıldızı olarak tanınan Nihal Candan, adını ilk olarak “Bu Tarz Benim” yarışmasıyla duyurdu.

Renkli kişiliği, iddialı kombinleri ve sivri diliyle ekran başındaki izleyicinin dikkatini çeken Candan, kısa sürede fenomen haline geldi. Yarışmanın ardından kardeşi Bahar Candan ile birlikte magazin gündeminden hiç düşmedi. İkilinin lüks yaşamları, sosyal medya paylaşımları ve cesur açıklamaları uzun süre konuşuldu.

2023 yılında, Nihal Candan hakkında büyük bir şok yaşandı. Çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir suç ağıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

2023 yılında, Nihal Candan hakkında büyük bir şok yaşandı. Çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir suç ağıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Lüks yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımları üzerinden başlatılan soruşturma, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kardeşi Bahar Candan da aynı davada tutuklandı ve ikili, uzun süre cezaevinde kaldı.

Cezaevinden gelen ilk açıklamalarda, Nihal Candan’ın psikolojik olarak zorlandığı ve yeme bozukluğu geçirdiği gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Anoreksiya belirtileri gösterdiği, hızla kilo verdiği ve sağlık durumunun riskli seviyelere geldiği açıklanan ve 37 kilo olduğu belirtilen Nihal Candan son olarak yoğun bakıma alındı.

Anoreksiya belirtileri gösterdiği, hızla kilo verdiği ve sağlık durumunun riskli seviyelere geldiği açıklanan ve 37 kilo olduğu belirtilen Nihal Candan son olarak yoğun bakıma alındı.

Ani bir şekilde fenalaşarak bilinci kapalı halde yoğun bakıma kaldırıldığını açıklanan Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan ve ailesi yardım çağrısında bulunurken kendisinin 29 kiloya kadar düştüğü öğrenilmişti. 

Organ yetmezliği teşhisi konulan Candan'in iki kez kalbinin durduğu öğrenilirken kardeşi Bahar Candan ablasının kemiklerinin sayıldığı bu kareyi sosyal medya hesabından 'inşallah yer' notuyla paylaştı.

Detaylardan bahsettik:

Nihal Candan ise Hande Yener'in kendisini arayarak moral verdiğini yaptığı paylaşımla duyurdu.

Nihal Candan ise Hande Yener'in kendisini arayarak moral verdiğini yaptığı paylaşımla duyurdu.

O paylaşımın altına bu notu düşerek Yener'e teşekkür etti:

'Senden bir tane daha yok @handeyener 🫰💭

Dün gece ani bir şekilde fenalaştım. Ailem panik içinde yoğun bakımda boş hastane ararken, bilincim tamamen kapalıyken başhekim arayıp, 3 gündür tam teferruatlı hizmet almamı sağladı. Destekleriyle ne kadar özel ve güzel bir insan olduğunu bir kez daha gösterdi, öncelikle kendisine sonsuz teşekkür ediyorum.

Bugün normal odaya geçmemi sağlayan, iyi sağlık hizmeti veren sağlık personellerine de çok teşekkür ederim. Tabii ki en büyük teşekkürü aileme… 🫶🏻

Her şey mental sağlık, her şey bedenimi seviyorum ve ona iyi davranıyorum… Sevgiler.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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MHOrhanRE

Bu içeriği rahatsız edici ve gereksiz ısrarcı bulan bir tek ben miyim? İçinde bulunduğu durum ölüme yakın, lakin bu ciddi durumu bile fırsata dönüştürmeleri ... Devamını Gör

Cübbeli Palpatine Hoca

Hastalıkta ve sağlıkta bu ikisinden kurtulmamız mümkün değil. Ya bunları kim başımıza bela etti ya?

ozzymandias27

Katılıyorum palpatne hocam. Bunlara biraz force lightning göndersende kurtulsak keşke..