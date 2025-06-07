Kemikleri Sayılıyor: 29 Kiloya Düşen ve Organ Yetmezliği Teşhisi Konulan Nihal Candan'ın Vücudunun Son Hali!

O paylaşımın altına bu notu düşerek Yener'e teşekkür etti:

'Senden bir tane daha yok @handeyener 🫰💭

Dün gece ani bir şekilde fenalaştım. Ailem panik içinde yoğun bakımda boş hastane ararken, bilincim tamamen kapalıyken başhekim arayıp, 3 gündür tam teferruatlı hizmet almamı sağladı. Destekleriyle ne kadar özel ve güzel bir insan olduğunu bir kez daha gösterdi, öncelikle kendisine sonsuz teşekkür ediyorum.

Bugün normal odaya geçmemi sağlayan, iyi sağlık hizmeti veren sağlık personellerine de çok teşekkür ederim. Tabii ki en büyük teşekkürü aileme… 🫶🏻

Her şey mental sağlık, her şey bedenimi seviyorum ve ona iyi davranıyorum… Sevgiler.”