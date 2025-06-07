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Kardashianlardan Farkı Yok: Psikolog Esra Ezmeci'nin Kum Saati Vücudu Sosyal Medyada Dillere Büyük Düştü!

Kardashianlardan Farkı Yok: Psikolog Esra Ezmeci'nin Kum Saati Vücudu Sosyal Medyada Dillere Büyük Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.06.2025 - 17:45

2025 yılı itibarıyla Psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Esra Ezmeci ile Yeni Baştan' programıyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İtiraflarla dolu paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Esra Ezmeci, bu kez fiziğiyle olay oldu! Estetik iddiaları ve vücudundaki değişimlerle konuşulan Esra Ezmeci'nin vücut hatları sosyal medyada dillere düştü.

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Sosyal medyada verdiği cesur cevaplar, televizyon programlarındaki sivri çıkışları ve yazdığı kitaplarla gündemden düşmeyen Psikolog Esra Ezmeci gündemin popüler isimlerinden.

Sosyal medyada verdiği cesur cevaplar, televizyon programlarındaki sivri çıkışları ve yazdığı kitaplarla gündemden düşmeyen Psikolog Esra Ezmeci gündemin popüler isimlerinden.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programının her bölümüyle izleyiciyi şoke etmeye devam eden Esra Ezmeci daha önce gündeme televizyonda yaşananlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık düşmüştü.

Esra Ezmeci'nin geçmiş yıllara ait estetiksiz fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuş, kendisinin vücudu da sosyal medyada baya bir olay olmuştu.

Esra Ezmeci'nin geçmiş yıllara ait estetiksiz fotoğrafları sosyal medyada gündem olmuş, kendisinin vücudu da sosyal medyada baya bir olay olmuştu.

Geçmiş yıllara ait estetiksiz fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasıyla, Esra Ezmeci çok konuşulmuştu. Fotoğrafların yayılmasının ardından bazı kullanıcılar değişimi estetik operasyonlara bağlarken, Ezmeci bu konudaki sessizliğini korumayı tercih etmişti.

Geçtiğimiz gün Snobmagazin kameralarına yakalanan Esra Ezmeci'nin Kardashianları aratmayan vücut hatları dillere düştü.

Geçtiğimiz gün Snobmagazin kameralarına yakalanan Esra Ezmeci'nin Kardashianları aratmayan vücut hatları dillere düştü.

Psikolog kimliğiyle tanınan Esra Ezmeci, bu kez mesleki yorumlarıyla değil, kum saati vücudu ile gündemde. Kendisinin kameralara yakalanan görüntüleri olay olurken, eski fotoğraflarıyla yapılan karşılaştırmalar ise ünlü psikoloğun Mükremin Gezgin'e benzetilmesine neden oldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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