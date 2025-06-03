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16 Yıllık Geçmişi Yıkan Olay: Özge Ulusoy'un Dostu Ahu Yağtu'nun Hacı Sabancı ile Skandal Aşkını Anlatıyoruz!

16 Yıllık Geçmişi Yıkan Olay: Özge Ulusoy'un Dostu Ahu Yağtu'nun Hacı Sabancı ile Skandal Aşkını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.06.2025 - 00:40

Yıl 2017...

İstanbul gece hayatı her zamanki gibi kalabalık ve sansasyon doluydu. Ama bu kez ışıklar, müzik ve eğlencenin ötesinde, magazin tarihine kazınacak bir olayın üzerindeydi... Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu, o gece sabaha kadar eğlendiği isimle gündeme oturdu: Özge Ulusoy’un eski sevgilisi Hacı Sabancı.

Ahu Yağtu ve Hacı Sabancı’nın 2017’deki yakınlaşması yalnızca magazini değil, 16 yıllık bir dostluğu da yerle bir etti. Skandal öpücüğün ardından gelen ihanet suçlamaları, yalanlamalar ve Özge Ulusoy’un sert çıkışı hala hafızalarda tazeliğini koruyor. 

Gelin Ahu Yağtu ve Özge Ulusoy!un arasını bozan, Hacı Sabancı'nın manşetlere yerleşmesini sağlayan olayın detaylarına birlikte bakalım!

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O döneme dönersek… Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı'nın ilişkisi, sosyetenin en gözde aşk hikayelerindendi.

O döneme dönersek… Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı'nın ilişkisi, sosyetenin en gözde aşk hikayelerindendi.

Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy’un dillere destan 6 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Ancak ayrılığın ardından gündeme düşen bir iddia, hem dostlukları hem de eski defterleri açmıştı. Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’nun, Özge Ulusoy’un eski sevgilisi Hacı Sabancı ile yakınlaştığı söylentisi, adeta bomba etkisi yaratmıştı!

Altı yıl boyunca davetler, seyahatler, el ele röportajlar derken; herkes bu ikiliden “evlilik” haberi bekliyordu. Ama işler silinen fotoğraflarla son buldu. Özge Ulusoy güzel hatıralarla vedalaşırken, Hacı Sabancı için çapkınlık sezonu açılmıştı bile.

Hacı Sabancı, Merel Trip, Che Mcsorley, Anne Marie derken eski sevgilisi Cansu Taşkın’ı bile takibe almıştı. Sosyal medyada beğeni furyası başlamış, kulislerde Hacı Sabancı'nın aşk hayatı dolaşıyor, sosyetenin bilinen ismi manşetlerden eksik olmuyordu.

İlişkinin bitmesinin ardından bir gece kulübünde yaşananlar magazin dünyasına bomba gibi düştü.

İlişkinin bitmesinin ardından bir gece kulübünde yaşananlar magazin dünyasına bomba gibi düştü.

İddialara göre, Hacı Sabancı sabaha kadar Ahu Yağtu ile dans etmiş, hatta dudak dudağa görüntülenmişti. Tahmin edersiniz ki bu olay magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü...

Ahu Yağtu, sadece Cem Yılmaz’ın eski eşi değil, aynı zamanda Özge Ulusoy’un yıllardır en yakın arkadaşıydı.

Hatta 2012 yılında Ahu ile Cem’in düğününe, Özge Ulusoy’un yanında Hacı Sabancı eşlik etmişti.

İlk açıklama Ahu Yağtu’nun menajerlik ajansından gelmişti:

İlk açıklama Ahu Yağtu’nun menajerlik ajansından gelmişti:

'Bugün basında oyuncumuz Ahu Yağtu hakkında çıkan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haberle gündeme gelmekten çok rahatsız olan Yağtu 'Adımın bu tip bir haberle anılmasından son derece rahatsızım devam ettiği takdirde yasal işlem başlatacağımı üzülerek belirtmek zorundayım.'

Hacı Sabancı ise yaptığı paylaşımda “Ben sustukça, yalan haberler devam ediyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Hacı Sabancı da Instagram’dan dolaylı bir şekilde çıkan haberleri yalanladı, ama asıl deprem Özge Ulusoy’un açıklamasıyla koptu:

Hacı Sabancı da Instagram’dan dolaylı bir şekilde çıkan haberleri yalanladı, ama asıl deprem Özge Ulusoy’un açıklamasıyla koptu:

“Haberi görünce şok geçirdim! Araştırdım, sordum. Meğer o gece herkes görmüş. Ahu 16 yıllık arkadaşım. Asla beklemezdim. Telefon açıp inkar etmek istedi. Ama cevap vermedim. Instagram’dan da sildim, Ahu benim için artık bitti. Hacı’ya kızmadım. Erkektir yapar. Bugün de ölmediysem bir daha ölmem. Onlara tek bir şey diyorum: Allah ikisini de mutlu etsin. Ben çok güçlüyüm.”

Ayrıca, şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından Ahu Yağtu'yu eleştirmiş ve "enişteci" ithamıyla gündeme yerleşmişti.

Ayrıca, şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından Ahu Yağtu'yu eleştirmiş ve "enişteci" ithamıyla gündeme yerleşmişti.

'En yakın kız arkadaşlarımızdan birinin 'Enişteci' kurbanı olduğunu gördük. İnsanın aklı kadar edebi, edebi kadar aklı vardır!' şeklinde bir yorumda bulunan Demet Akalın ortalığın iyice karışmasına neden olmuştu.

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İhanet zinciri bununla da sınırlı değildi aslında… Çünkü Ahu Yağtu, daha önce de benzer bir “arkadaş çizgisi”ni aşmasıyla gündeme gelmişti.

İhanet zinciri bununla da sınırlı değildi aslında… Çünkü Ahu Yağtu, daha önce de benzer bir “arkadaş çizgisi”ni aşmasıyla gündeme gelmişti.

Yıllar önce Cansu Dere ve Ahu Yağtu çok yakınlardı; davetlerde, defilelerde, set aralarında sürekli yan yanaydılar. Ta ki Ahu, Cansu’nun eski aşkı Cem Yılmaz’la evlenene kadar…

O dönem Ahu Yağtu, Cem Yılmaz’dan bebek bekliyordu ve Cansu Dere, olanları basından öğrenmişti. Aralarındaki dostluk bir anda kopmuş, Cansu Dere “Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş” diyerek Ahu’ya kinayeli bir mesaj göndermişti.

Ahu Yağtu'nun Cem Yılmaz'la kısa süren evliliğinin ardından çıkan, Cansu Dere'nin yaşadığı bu “arkadaş şoku”, yıllar sonra Özge Ulusoy’un başına geldi.

Ahu Yağtu’nun, yakın arkadaşının eski sevgilisiyle görüntülenmesi, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada "ihanet", "etik dışı davranış" ve "intikam mıydı?" gibi başlıklarla anıldı.

Ahu Yağtu’nun, yakın arkadaşının eski sevgilisiyle görüntülenmesi, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada "ihanet", "etik dışı davranış" ve "intikam mıydı?" gibi başlıklarla anıldı.

Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı’nın 6 yıllık ilişkisi boyunca, Ahu Yağtu ve Özge yakın dostluklarıyla dikkat çekiyordu. Birlikte defilelere katılan, doğum günlerini birlikte kutlayan bu ikili, sosyal medyada da sık sık birbirlerine övgüler yağdırıyordu. Bu yüzden Ahu Yağtu’nun Hacı Sabancı ile görüntülenmesi, “ihanet” olarak algılandı. 

Bazı söylentiler ise Ahu’nun bu olayı kariyerine dikkat çekmek ya da magazin dünyasında yeniden öne çıkmak için kullandığı yönündeydi.

Daha derin bir teoriye göre ise Ahu Yağtu, Cem Yılmaz’la olan çalkantılı boşanmasının ardından 'intikam' planları peşindeydi.

O günden sonra Ahu Yağtu, bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Hacı Sabancı ise kısa süre sonra başka bir isimle Mikonos’ta objektiflere takıldı.Özge Ulusoy içinse 16 yıllık dostluk sayfası artık kapanmıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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