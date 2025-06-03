16 Yıllık Geçmişi Yıkan Olay: Özge Ulusoy'un Dostu Ahu Yağtu'nun Hacı Sabancı ile Skandal Aşkını Anlatıyoruz!
Yıl 2017...
İstanbul gece hayatı her zamanki gibi kalabalık ve sansasyon doluydu. Ama bu kez ışıklar, müzik ve eğlencenin ötesinde, magazin tarihine kazınacak bir olayın üzerindeydi... Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu, o gece sabaha kadar eğlendiği isimle gündeme oturdu: Özge Ulusoy’un eski sevgilisi Hacı Sabancı.
Ahu Yağtu ve Hacı Sabancı’nın 2017’deki yakınlaşması yalnızca magazini değil, 16 yıllık bir dostluğu da yerle bir etti. Skandal öpücüğün ardından gelen ihanet suçlamaları, yalanlamalar ve Özge Ulusoy’un sert çıkışı hala hafızalarda tazeliğini koruyor.
Gelin Ahu Yağtu ve Özge Ulusoy!un arasını bozan, Hacı Sabancı'nın manşetlere yerleşmesini sağlayan olayın detaylarına birlikte bakalım!
O döneme dönersek… Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı'nın ilişkisi, sosyetenin en gözde aşk hikayelerindendi.
İlişkinin bitmesinin ardından bir gece kulübünde yaşananlar magazin dünyasına bomba gibi düştü.
İlk açıklama Ahu Yağtu’nun menajerlik ajansından gelmişti:
Hacı Sabancı da Instagram’dan dolaylı bir şekilde çıkan haberleri yalanladı, ama asıl deprem Özge Ulusoy’un açıklamasıyla koptu:
Ayrıca, şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından Ahu Yağtu'yu eleştirmiş ve "enişteci" ithamıyla gündeme yerleşmişti.
İhanet zinciri bununla da sınırlı değildi aslında… Çünkü Ahu Yağtu, daha önce de benzer bir “arkadaş çizgisi”ni aşmasıyla gündeme gelmişti.
Ahu Yağtu’nun, yakın arkadaşının eski sevgilisiyle görüntülenmesi, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada "ihanet", "etik dışı davranış" ve "intikam mıydı?" gibi başlıklarla anıldı.
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