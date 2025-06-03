16 Yıllık Geçmişi Yıkan Olay: Özge Ulusoy'un Dostu Ahu Yağtu'nun Hacı Sabancı ile Skandal Aşkını Anlatıyoruz!

Yıl 2017...

İstanbul gece hayatı her zamanki gibi kalabalık ve sansasyon doluydu. Ama bu kez ışıklar, müzik ve eğlencenin ötesinde, magazin tarihine kazınacak bir olayın üzerindeydi... Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu, o gece sabaha kadar eğlendiği isimle gündeme oturdu: Özge Ulusoy’un eski sevgilisi Hacı Sabancı.

Ahu Yağtu ve Hacı Sabancı’nın 2017’deki yakınlaşması yalnızca magazini değil, 16 yıllık bir dostluğu da yerle bir etti. Skandal öpücüğün ardından gelen ihanet suçlamaları, yalanlamalar ve Özge Ulusoy’un sert çıkışı hala hafızalarda tazeliğini koruyor.

Gelin Ahu Yağtu ve Özge Ulusoy!un arasını bozan, Hacı Sabancı'nın manşetlere yerleşmesini sağlayan olayın detaylarına birlikte bakalım!