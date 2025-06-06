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Estetik mi Genetik mi? 45 Yaşındaki Murat Boz'un Son Paylaşımı "Yaşlanmıyor" Yorumlarını Beraberinde Getirdi!

Estetik mi Genetik mi? 45 Yaşındaki Murat Boz'un Son Paylaşımı "Yaşlanmıyor" Yorumlarını Beraberinde Getirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.06.2025 - 01:10

Türk pop müziğinin yıldız ismi Murat Boz, sadece sesiyle değil, yıllara meydan okuyan fiziğiyle de konuşulmaya devam ediyor. 45 yaşında olmasına rağmen fit görünümü ve enerjisiyle genç meslektaşlarına taş çıkartan Murat Boz’un son paylaşımları, sosyal medyada adeta olay yarattı. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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2000’li yılların başında Tarkan’ın vokalisti olarak dikkatleri üzerine çeken Murat Boz, 2006’da “Aşkı Bulamam Ben” adlı çıkışıyla resmen zirveye yerleşti bir daha da inmedi bildiğiniz gibi.

2000’li yılların başında Tarkan’ın vokalisti olarak dikkatleri üzerine çeken Murat Boz, 2006’da “Aşkı Bulamam Ben” adlı çıkışıyla resmen zirveye yerleşti bir daha da inmedi bildiğiniz gibi.

Ardından gelen “Maximum” ve “Şans” albümleriyle listeleri altüst eden Boz, sadece sesiyle değil, karizmasıyla da gönüllerde taht kurdu.

Her yeni albümünde tarzını biraz daha yenileyen yakışıklı popçu, son olarak 2024’te çıkardığı '3' isimli albümüyle geri dönüş yaptı.

Her yeni şarkısıyla gündemde kalmaya devam eden Murat Boz'un sahnelerindeki enerjik halleri de ayrı olay oluyor.

Sinemada “Kardeşim Benim” serisiyle, “Hadi İnşallah” ve “Dönerse Senindir” gibi romantik komedilerde başrol oynayan Murat Boz oyunculukta da “ben buradayım” diyor.

Sinemada “Kardeşim Benim” serisiyle, “Hadi İnşallah” ve “Dönerse Senindir” gibi romantik komedilerde başrol oynayan Murat Boz oyunculukta da “ben buradayım” diyor.

2025 itibarıyla hem müzikal hem oyunculuk anlamında yeni projeler için hazırlıklarda olan Murat Boz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da hayranlarını büyülemeye devam ediyor. 

Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamasa da hem fiziği hem dansları hem de enerjisiyle dikkat çekmeye devam eden Murat Boz yıllara da meydan okuyor.

Türk popunun efsanelerinden Murat Boz, sadece müzik kariyeriyle değil, 45 yaşındaki görünümüyle de konuşulmaya devam ediyor.

Türk popunun efsanelerinden Murat Boz, sadece müzik kariyeriyle değil, 45 yaşındaki görünümüyle de konuşulmaya devam ediyor.

'Dün muazzam bir konser verdik. Bilfen Flarmoni Orkestrası ve Korosu bana eşlik etti. Bu, kariyerimin en anlamlı konserlerinden biriydi. Unutulmaz bir akşamı benimle geçirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Harikaydınız!' şeklindeki notuyla yeni karelerini paylaşan isim yine sosyal medyaya damga vurdu.

Paylaştığı son pozlarda yüzündeki değişimle dikkat çeken Murat Boz'un estetik yapıp yaptırmadığı akıllara gelirken sevenleri ünlü ismin yıllara rağmen gençliğini korumasına yorum yağdırdı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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