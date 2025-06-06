Estetik mi Genetik mi? 45 Yaşındaki Murat Boz'un Son Paylaşımı "Yaşlanmıyor" Yorumlarını Beraberinde Getirdi!

2025 itibarıyla hem müzikal hem oyunculuk anlamında yeni projeler için hazırlıklarda olan Murat Boz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da hayranlarını büyülemeye devam ediyor.

Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamasa da hem fiziği hem dansları hem de enerjisiyle dikkat çekmeye devam eden Murat Boz yıllara da meydan okuyor.