Estetik mi Genetik mi? 45 Yaşındaki Murat Boz'un Son Paylaşımı "Yaşlanmıyor" Yorumlarını Beraberinde Getirdi!
Türk pop müziğinin yıldız ismi Murat Boz, sadece sesiyle değil, yıllara meydan okuyan fiziğiyle de konuşulmaya devam ediyor. 45 yaşında olmasına rağmen fit görünümü ve enerjisiyle genç meslektaşlarına taş çıkartan Murat Boz’un son paylaşımları, sosyal medyada adeta olay yarattı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
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2000’li yılların başında Tarkan’ın vokalisti olarak dikkatleri üzerine çeken Murat Boz, 2006’da “Aşkı Bulamam Ben” adlı çıkışıyla resmen zirveye yerleşti bir daha da inmedi bildiğiniz gibi.
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Sinemada “Kardeşim Benim” serisiyle, “Hadi İnşallah” ve “Dönerse Senindir” gibi romantik komedilerde başrol oynayan Murat Boz oyunculukta da “ben buradayım” diyor.
Türk popunun efsanelerinden Murat Boz, sadece müzik kariyeriyle değil, 45 yaşındaki görünümüyle de konuşulmaya devam ediyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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