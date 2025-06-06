Kovboy Filmlerinden Esinlenmiş: Berfu Yenenler'in Yazlık ve Kışlıkları Karıştırdığı Kombini Sınıfta Kaldı!
Talk Şov Perileri isimli şovuyla sezon boyunca magazin manşetlerinden eksik olmayan, açıklamalarıyla adından bahsettiren Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'le geçtiğimiz gece Berkay konserine katıldı. Berfu Yenenler'in tarzı sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu.
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2015 Miss Turkey yarışmasında elde ettiği dördüncülükle adını duyuran Berfu Yenenler, yarışma sonrasında ününü sürdüren isimlerden biri oldu.
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Ekranların sevilen çiftlerinden Berfu ve Eser Yenenler, 2019 yılında hayatlarını birleştirerek mutlu bir evliliğe adım attılar.
Geçtiğimiz gün Berkay konserine giden ikili etkinlik öncesi kameralara yakalandı. Soruları yanıtlayan ikilinin tarzı da dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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