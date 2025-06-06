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Kovboy Filmlerinden Esinlenmiş: Berfu Yenenler'in Yazlık ve Kışlıkları Karıştırdığı Kombini Sınıfta Kaldı!

Kovboy Filmlerinden Esinlenmiş: Berfu Yenenler'in Yazlık ve Kışlıkları Karıştırdığı Kombini Sınıfta Kaldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2025 - 23:19

Talk Şov Perileri isimli şovuyla sezon boyunca magazin manşetlerinden eksik olmayan, açıklamalarıyla adından bahsettiren Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'le geçtiğimiz gece Berkay konserine katıldı. Berfu Yenenler'in tarzı sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu.

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2015 Miss Turkey yarışmasında elde ettiği dördüncülükle adını duyuran Berfu Yenenler, yarışma sonrasında ününü sürdüren isimlerden biri oldu.

2015 Miss Turkey yarışmasında elde ettiği dördüncülükle adını duyuran Berfu Yenenler, yarışma sonrasında ününü sürdüren isimlerden biri oldu.

Eser Yenenler’le olan evliliğiyle magazin sayfalarının sevilen yüzü haline gelen Berfu, sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımlar, samimi halleri ve doğal tavırlarıyla büyük bir takipçi kitlesi edindi. Bir yandan influencer kimliğiyle markalarla iş birliği yaparken, bir yandan da Yenenler çifti olarak YouTube’da ve sahnede eğlenceli projelere imza attılar.

Ekranların sevilen çiftlerinden Berfu ve Eser Yenenler, 2019 yılında hayatlarını birleştirerek mutlu bir evliliğe adım attılar.

Ekranların sevilen çiftlerinden Berfu ve Eser Yenenler, 2019 yılında hayatlarını birleştirerek mutlu bir evliliğe adım attılar.

İlk çocukları Kuzey’i 2020 yılında kucaklarına alan çift, 2021 yılında ikinci oğulları Mete’yi dünyaya getirdi. Ailelerini sosyal medyada samimi ve eğlenceli paylaşımlarla takipçileriyle paylaşarak büyük bir beğeni topladılar.

'Çift Terapisi' adlı tiyatro gösterileriyle evlilik hayatı, ikili ilişkiler ve anne-baba olma üzerine eğlenceli bir oyun sergileyen Yenenler çifti zaman zaman şovlarla da gündeme geliyor.

Geçtiğimiz gün Berkay konserine giden ikili etkinlik öncesi kameralara yakalandı. Soruları yanıtlayan ikilinin tarzı da dikkat çekti.

Geçtiğimiz gün Berkay konserine giden ikili etkinlik öncesi kameralara yakalandı. Soruları yanıtlayan ikilinin tarzı da dikkat çekti.

'Bizim yıl dönümümüz olduğu için Berkay ve ailesiyle tatile gideceğiz. Berfu, beni tenise yazdırdı. Roland - Garros'un final maçına bilet aldı, onu seyredeceğiz. Tenis az hareket, çok bereket gibi... Yapabilirim gibi duruyor. Tavsiye ederim' şeklinde konuşan Eser Yenenler 15 kilo verdiğini ve diyete devam edeceğini 'Yazın da devam edeceğim. Kaslarımı ağustos ayında gösteririm. Hedefim 30 kilo vermek' şeklinde belirtti.

Berfu Yenenler'in tarzı için “Ne giyse yakışıyor karıma” diyen Eser Yenenler'in o yorumu sonrası sosyal medya kullanıcıları tarzını yerden yere vurdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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