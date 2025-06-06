onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Görenler Şoke Oldu: Kubilay Aka Saçlarını Pembeye Boyatarak Marjinal Bir İmaj Değişikliğine İmza Attı!

Görenler Şoke Oldu: Kubilay Aka Saçlarını Pembeye Boyatarak Marjinal Bir İmaj Değişikliğine İmza Attı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2025 - 19:20

Oyuncu Kubilay Aka, bu kez rolüyle değil, yeni imajıyla gündemde! Saçlarını pembeye boyatarak sosyal medyada adeta olay yaratan Aka, cesur değişimiyle gündeme damga vurdu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar onu milli voleybolcu Ebrar Karakurt’a benzetirken, Kubilay Aka'nın marjinal imaj değişikliği dillere düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yakışıklılığı, duruşu ve karizmatik oyunculuğuyla son yılların en dikkat çeken genç yıldızlarından biri olan Kubilay Aka, ekranlarda parlamaya devam eden isimlerden biri.

Yakışıklılığı, duruşu ve karizmatik oyunculuğuyla son yılların en dikkat çeken genç yıldızlarından biri olan Kubilay Aka, ekranlarda parlamaya devam eden isimlerden biri.

Kariyerine hızlı ve etkileyici bir giriş yapan Aka, ilk olarak fenomen dizi Vatanım Sensin'deki Ali Kemal rolüyle izleyicinin dikkatini çekti. Henüz ilk projesinde büyük bir başarı yakalayan oyuncu, 2017 yılında yayınlanan Çukur dizisindeki Celasun karakteriyle yıldızını parlattı. ÇUkur'un ardından kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Kubilay AkaAşk 101 adlı Netflix dizisinde Kerem rolüyle dijital dünyada da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

 Genç yaşına rağmen sergilediği güçlü oyunculuk performansıyla milyonların sevgisini kazanan isim özel hayatıyla bir hayli dikkat çekmeye başladı.

Geçmişte yaşadığı ilişkilerle ve kabarık aşk defteriyle odak noktası olan Kubilay Aka şimdilerde gönlünü Hafsanur Sancaktutan'a kaptırmış durumda.

Geçmişte yaşadığı ilişkilerle ve kabarık aşk defteriyle odak noktası olan Kubilay Aka şimdilerde gönlünü Hafsanur Sancaktutan'a kaptırmış durumda.

Kariyerinde yer aldığı projelerle her defasında farklı bir yönünü gösteren Kubilay Aka, hem oyunculuk hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 

Bundan 5 sene önce Hafsanur Sancaktutan'la bir reklam filmi için bie araya gelen Kubilay Aka geçtiğimiz sene Ağustos ayında güzel oyuncu ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

Birbirlerini sık sık sosyal medya hesaplarında paylaşan ikili son olarak evlilik iddialarına karışmıştı. Katıldıkları şovlarda bile birbirlerine olan aşklarını haykıran çiftin evleneceği iddiaları Kubilay Aka'nın evlenme teklifi ettiği söylentileriyle manşetleri sarmıştı. Hafsanur Sancaktutuan'ın parmağındaki yüzük ise bu iddiaları kuvvetlendirmişti.

Evlilik iddialarıyla gündeme gelen Kubilay Aka hiçkimsenin beklemediği bir hamleyle gündeme bomba gibi düştü.

Evlilik iddialarıyla gündeme gelen Kubilay Aka hiçkimsenin beklemediği bir hamleyle gündeme bomba gibi düştü.

Saçlarını pembeye boyatan oyuncun marjinal imaj değişikliği sosyal medyaya damga vurdu. Birbirinden renkli pozlarını paylaşan Kubilay Aka o paylaşımın altına 'Saçlarımın tadına bakmak istiyorum 🎀🐽' notunu düşerken görenler ufak çaplı bir şok geçirdi.

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın