Görenler Şoke Oldu: Kubilay Aka Saçlarını Pembeye Boyatarak Marjinal Bir İmaj Değişikliğine İmza Attı!

Kariyerinde yer aldığı projelerle her defasında farklı bir yönünü gösteren Kubilay Aka, hem oyunculuk hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bundan 5 sene önce Hafsanur Sancaktutan'la bir reklam filmi için bie araya gelen Kubilay Aka geçtiğimiz sene Ağustos ayında güzel oyuncu ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuştu.

Birbirlerini sık sık sosyal medya hesaplarında paylaşan ikili son olarak evlilik iddialarına karışmıştı. Katıldıkları şovlarda bile birbirlerine olan aşklarını haykıran çiftin evleneceği iddiaları Kubilay Aka'nın evlenme teklifi ettiği söylentileriyle manşetleri sarmıştı. Hafsanur Sancaktutuan'ın parmağındaki yüzük ise bu iddiaları kuvvetlendirmişti.