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İfşalandı: Bikinili Pozlarını Paylaşan Wanda Nara'nın Filtresiz Hali Photoshop Miktarını Gözler Önüne Serdi

İfşalandı: Bikinili Pozlarını Paylaşan Wanda Nara'nın Filtresiz Hali Photoshop Miktarını Gözler Önüne Serdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2025 - 20:29

Sosyal medyada paylaştığı kusursuz pozlarıyla dikkat çeken Wanda Nara’nın filtresiz ve photoshop’suz karesi ortaya çıktı! Estetikleriyle gündemden düşmeyen Wanda’nın gerçek hali görenleri şaşkına çevirdi.

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Bir zamanlar futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin evliliği olaylı bir şekilde bitti bildiğiniz gibi.

Bir zamanlar futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin evliliği olaylı bir şekilde bitti bildiğiniz gibi.

Wanda Nara, boşanmanın ardından adeta topa tuttuğu Icardi ile sosyal medya üzerinden göndermeli paylaşımlar yaparken, Icardi de ondan geri kalmamıştı. Velayet savaşı, imalı açıklamalar, olay göndermeler derken ortalık tam anlamıyla yangın yerine dönmüştü! Icardi'nin çocuklarını Wanda'dan habersiz şekilde okuldan aldığı iddiaları, gündemi daha da alevlendirmişti.

Ama olaylar bununla sınırlı kalmadı… Kulaktan kulağa yayılan dedikodulara göre Wanda, bu defa gönlünü Icardi’nin eski takım arkadaşı Achraf Hakimi’ye kaptırdı!

Wanda Nara'nın özel hayatındaki çalkantılar Icardi ile sınırlı kalmadı; Arjantinli rapçi L-Gante ile yaşadığı kısa ama bir o kadar da olaylı yakınlaşma, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Wanda Nara'nın özel hayatındaki çalkantılar Icardi ile sınırlı kalmadı; Arjantinli rapçi L-Gante ile yaşadığı kısa ama bir o kadar da olaylı yakınlaşma, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Wanda Nara’nın L-Gante ile yaşadığı yakınlaşmanın perde arkasında ise başka bir iddia vardı: Icardi’yi kıskandırmak! Boşanma sürecinde yaşadığı hayal kırıklığını ve öfkesini gizlemeyen Wanda, genç rapçiyle samimi pozlar vererek ortalığı karıştırmıştı.

Olay yaratan hamleleriyle gündem olan, göndermeli paylaşımlarını sosyal medya sayesinde sık sık yapan Wanda'nın her gönderisi de ayrı olay oluyor biliyorsunuz ki.

Son olarak yaz pozlarıyla gündeme gelen Wanda Nara'nın bikinili pozlarının filtresiz ve photoshopsuz hali ortaya çıktı.

Son olarak yaz pozlarıyla gündeme gelen Wanda Nara'nın bikinili pozlarının filtresiz ve photoshopsuz hali ortaya çıktı.

Wanda Nara sadece skandalları ve ilişkileriyle değil, geçirdiği estetik operasyonlarla da adından söz ettiren bir isim. Güzelliğini korumak adına bıçak altına yatmaktan çekinmeyen Wanda’nın yıllar içindeki değişimi dikkat çekiyor, üstüne uyguladığı filtre ve photoshop'lar da cabası...

Göğüs ve kalça bölgesindeki işlemler de magazin camiasında sık sık gündeme geliyor. Özellikle son yıllarda vücudu ve belirgin kıvrımlarıyla dikkat çeken Nara, spor ve beslenmenin yanı sıra liposuction ve dolgu desteğiyle formda kaldığını da gizlemiyor. 

Daha önce de eski haliyle gündeme gelen Wanda bu sefer de filtresiz bikini pozlarıyla gündeme oturdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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