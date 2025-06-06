İfşalandı: Bikinili Pozlarını Paylaşan Wanda Nara'nın Filtresiz Hali Photoshop Miktarını Gözler Önüne Serdi

Wanda Nara, boşanmanın ardından adeta topa tuttuğu Icardi ile sosyal medya üzerinden göndermeli paylaşımlar yaparken, Icardi de ondan geri kalmamıştı. Velayet savaşı, imalı açıklamalar, olay göndermeler derken ortalık tam anlamıyla yangın yerine dönmüştü! Icardi'nin çocuklarını Wanda'dan habersiz şekilde okuldan aldığı iddiaları, gündemi daha da alevlendirmişti.

Ama olaylar bununla sınırlı kalmadı… Kulaktan kulağa yayılan dedikodulara göre Wanda, bu defa gönlünü Icardi’nin eski takım arkadaşı Achraf Hakimi’ye kaptırdı!