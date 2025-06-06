İfşalandı: Bikinili Pozlarını Paylaşan Wanda Nara'nın Filtresiz Hali Photoshop Miktarını Gözler Önüne Serdi
Sosyal medyada paylaştığı kusursuz pozlarıyla dikkat çeken Wanda Nara’nın filtresiz ve photoshop’suz karesi ortaya çıktı! Estetikleriyle gündemden düşmeyen Wanda’nın gerçek hali görenleri şaşkına çevirdi.
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Bir zamanlar futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin evliliği olaylı bir şekilde bitti bildiğiniz gibi.
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Wanda Nara'nın özel hayatındaki çalkantılar Icardi ile sınırlı kalmadı; Arjantinli rapçi L-Gante ile yaşadığı kısa ama bir o kadar da olaylı yakınlaşma, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Son olarak yaz pozlarıyla gündeme gelen Wanda Nara'nın bikinili pozlarının filtresiz ve photoshopsuz hali ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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