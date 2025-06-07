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İki Kez Kalbi Durdu: Organ Yetmezliğiyle Yoğun Bakıma Kaldırılan Nihal Candan'ın Son Hali Ortaya Çıktı

İki Kez Kalbi Durdu: Organ Yetmezliğiyle Yoğun Bakıma Kaldırılan Nihal Candan'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.06.2025 - 09:58

Geçtiğimiz gün aşırı kilo kaybı sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan ve organ yetmezliği teşhisi koyulan Nihal Candan'ın ailesi Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Hastaneye yattığı günden bu yana iki kez kalbi durduğu öğrenilen Nihal Candan'ın son halini ise Pınar Kerimoğlu paylaştı. Candan'ın 29.5 kilo kaldığı öğrenildi.

Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/yogun...
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İşte Benim Stilim programıyla tanıdığımız Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, 2023 yılında dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İşte Benim Stilim programıyla tanıdığımız Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, 2023 yılında dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Özellikle Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmiş, yeme bozukluğu ile ilgili haberler günlerce konuşulmuştu. Bahar Candan'ın da tahliyesiyle beraber kız kardeşler sosyal medyaya oldukça hızlı bir dönüş yapmıştı. 

Yaptıkları her paylaşım dikkat çekerken, son birkaç haftadır Nihal Candan yine ve yeniden aşırı kilo kaybıyla konuşulmaya başlamış, sosyal medya kullanıcılarının da eleştirisine maruz kalmıştı. 

Nihal Candan, geçtiğimiz gün sağlık durumu kötülediği için yoğun bakıma kaldırıldı. Organ yetmezliği teşhisi koyulan Nihal Candan'ın durumunun kritik olduğu, karaciğer değerlerinin çok düştüğü öğrenilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Nihal Candan'ın ailesi, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.

Nihal Candan'ın ailesi, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.

Nihal'in Anoreksiya Nevroza hastalığı ile mücadele ettiğini dile getiren aile,

'Her ne kadar gezip, tozsa iyi görüntü verse de çok sağlıklı bir birey değildi. Yemek yememe problemi giderek katlandı. Son günlerde de yemek hiç yiyemediği için değerleri kötüleşti ve bu durum ölümcül bir hal aldı. Şu anda yoğun bakıma aldılar. İkinci günümüz orada ve değerlerinin düzelmesi için uğraşıyorlar. Değerleri düzelmediği taktirde hayati riski çok ciddi olacak. Durumumuz kritik'

 açıklamasında bulundu ve Nihal Candan'ın kalbinin hastaneye yattığından bu yana 2 kez durduğunu açıkladı.

Pınar Kerimoğlu'nun yaptığı paylaşımla Nihal Candan'ın 29.5 kiloya düştüğü öğrenildi.

Pınar Kerimoğlu'nun yaptığı paylaşımla Nihal Candan'ın 29.5 kiloya düştüğü öğrenildi.

Nihal Candan'ın hastaneden ilk görüntüsünü paylaşan Pınar Kerimoğlu, bu fotoğrafları ailesinin paylaşmasını istediğini söyledi, 'Daha iyi olacak' dedi. 

Bir deri bir kemikten de öte kalan Nihal Candan'ın durumu ciddiyetini halen koruyor...

Annesi Umut Candan'ın yememekte ısrarcı olan kızı Nihal için isteği ise bir psikolog veya psikiyatrın kendisine yardımcı olması.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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houseof

Üzülmem demiştim ama gerçekten acıdım şu haline. Bu hale gelene kadar ne yaptınız?

paranoid

bunların sorunu beyin yetmezliği beyin olmayınca komutlar çalışmıyor, ince olayım diye yemek yemeyi unutuyorsun.

Hermione Granger

Anoreksiya çok ciddi bi yeme bozukluğudur ve psikoloji/travma kökenli bi hastalıktır. Çok da sinsi ilerler. Bende de var. Bak bende oldum atlattım demiyorum.... Devamını Gör

Damla Su

29 kilo nedir aman Allahım 😢