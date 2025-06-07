İki Kez Kalbi Durdu: Organ Yetmezliğiyle Yoğun Bakıma Kaldırılan Nihal Candan'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Özellikle Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmiş, yeme bozukluğu ile ilgili haberler günlerce konuşulmuştu. Bahar Candan'ın da tahliyesiyle beraber kız kardeşler sosyal medyaya oldukça hızlı bir dönüş yapmıştı.

Yaptıkları her paylaşım dikkat çekerken, son birkaç haftadır Nihal Candan yine ve yeniden aşırı kilo kaybıyla konuşulmaya başlamış, sosyal medya kullanıcılarının da eleştirisine maruz kalmıştı.

Nihal Candan, geçtiğimiz gün sağlık durumu kötülediği için yoğun bakıma kaldırıldı. Organ yetmezliği teşhisi koyulan Nihal Candan'ın durumunun kritik olduğu, karaciğer değerlerinin çok düştüğü öğrenilmişti.