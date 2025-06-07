İki Kez Kalbi Durdu: Organ Yetmezliğiyle Yoğun Bakıma Kaldırılan Nihal Candan'ın Son Hali Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/yogun...
Geçtiğimiz gün aşırı kilo kaybı sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan ve organ yetmezliği teşhisi koyulan Nihal Candan'ın ailesi Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Hastaneye yattığı günden bu yana iki kez kalbi durduğu öğrenilen Nihal Candan'ın son halini ise Pınar Kerimoğlu paylaştı. Candan'ın 29.5 kilo kaldığı öğrenildi.
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İşte Benim Stilim programıyla tanıdığımız Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan, 2023 yılında dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Nihal Candan'ın ailesi, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.
Pınar Kerimoğlu'nun yaptığı paylaşımla Nihal Candan'ın 29.5 kiloya düştüğü öğrenildi.
Annesi Umut Candan'ın yememekte ısrarcı olan kızı Nihal için isteği ise bir psikolog veya psikiyatrın kendisine yardımcı olması.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Üzülmem demiştim ama gerçekten acıdım şu haline. Bu hale gelene kadar ne yaptınız?
bunların sorunu beyin yetmezliği beyin olmayınca komutlar çalışmıyor, ince olayım diye yemek yemeyi unutuyorsun.
Anoreksiya çok ciddi bi yeme bozukluğudur ve psikoloji/travma kökenli bi hastalıktır. Çok da sinsi ilerler. Bende de var. Bak bende oldum atlattım demiyorum.... Devamını Gör
29 kilo nedir aman Allahım 😢