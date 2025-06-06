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37 Kiloya Kadar Düşen Nihal Candan’ın Sağlık Durumu Kötüye Gidiyor: Organ Yetmezliği Teşhisi!

37 Kiloya Kadar Düşen Nihal Candan’ın Sağlık Durumu Kötüye Gidiyor: Organ Yetmezliği Teşhisi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.06.2025 - 12:20

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla, 2023 yılında tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, tahliye olduktan sonra sosyal medyaya en hızlı dönüş yapan isimlerden olmuştu. Dilan Polat gibi onlar da hem adli süreç hem de sonrasındaki açıklamalarıyla gündemden düşmemişti. Özellikle Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmiş, yeme bozukluğu ile ilgili haberler günlerce konuşulmuştu. Cezaevinden çıktıktan sonra kilo alıp toparlanan Candan, geçtiğimiz haftalarda tekrar aşırı kilo kaybı yaşamaya başlayınca sevenleri endişeye kapılmıştı. Son olarak bir önceki gün yoğun bakıma kaldırılan Candan için kardeşi Bahar Candan sosyal medyada “Bir şey yapın, ablam ölüyor” diyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Bugünse Nihal Candan’ın sağlık durumu hakkında Pınar Kerimoğlu’ndan açıklama geldi: “Organ yetmezliği varmış” dedi. 

İşte detaylar…

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İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla hayatımıza giren Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla hayatımıza giren Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Renkli kişilikleri ve ilginç çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Candan kardeşler, 2023 yılında adeta ekranlardan mahkeme salonlarına taşınmıştı. Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanan ikili, önce Nihal ardından Bahar’ın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Nihal Candan’ın tahliyesindeki en önemli sebeplerden biri yeme bozukluğu nedeniyle ciddi kilo kaybı yaşamış olmasıydı. Cezaevinden çıktığında yalnızca 37 kiloydu. Tahliye sonrası bir süre kilo alıp toparlandığı görülse de, yeniden zayıflamaya başlaması sosyal medyada sert eleştirileri de beraberinde getirdi. Ancak Nihal Candan bu yorumlara aldırış etmedi. Hatta yaptığı bir açıklamada, “Ben hayvan değilim. Hayvanların kilosu değeri bilinsin diye sürekli ölçülür. Öyle bir ihtiyacım yok. Biz arkadaşlarımla skinny seviyoruz” demişti.

Son olarak geçtiğimiz gün kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabından ablasının durumunun ağırlaştığını ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını duyurmuştu.

Son olarak geçtiğimiz gün kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabından ablasının durumunun ağırlaştığını ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını duyurmuştu.

“Ablam hastaneye kaldırıldı, anoreksiya. Bir şeyler yapın ablam ölüyor. Yaşadıklarını sindiremedi umarım bir gence böyle iftira atıp hayatını mahvettiğiniz için vicdan azabı duyabilirsiniz” ifadelerini kullanmıştı. Paylaştığı videoda ise ablasının bitkin hali korkutmuştu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bugünse gazeteci Pınar Kerimoğlu, Bahar Candan’la görüştüğünü ve Nihal’in durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı.

Bugünse gazeteci Pınar Kerimoğlu, Bahar Candan’la görüştüğünü ve Nihal’in durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı.

Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında konuşan Kerimoğlu, “Nihal spor yaparken bayılmış. Organ yetmezliği varmış. Lütfen dua edelim, tek istediği dua” dedi.

Durumu ciddiyetini koruyan Nihal Candan’ın sağlık süreciyle ilgili yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Hermione Granger

Ooo shit.. Anoreksiyada geri dönülmez yol başlamış. Bundan sonrası çok zor. Kalpte sıkıntı yoksa bi ihtimal atlatabilir ama bayıldığına göre zaten büyük ihti... Devamını Gör

MHOrhanRE

Beyin yetmezliği de yok muymuş?

Virgo

Yetmezlik olması için önce olması lazım, manzara ortada

ahmet

Hem o kadar zayif, hem neyin sporunu yapıyor daha