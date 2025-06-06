37 Kiloya Kadar Düşen Nihal Candan’ın Sağlık Durumu Kötüye Gidiyor: Organ Yetmezliği Teşhisi!
Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla, 2023 yılında tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, tahliye olduktan sonra sosyal medyaya en hızlı dönüş yapan isimlerden olmuştu. Dilan Polat gibi onlar da hem adli süreç hem de sonrasındaki açıklamalarıyla gündemden düşmemişti. Özellikle Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmiş, yeme bozukluğu ile ilgili haberler günlerce konuşulmuştu. Cezaevinden çıktıktan sonra kilo alıp toparlanan Candan, geçtiğimiz haftalarda tekrar aşırı kilo kaybı yaşamaya başlayınca sevenleri endişeye kapılmıştı. Son olarak bir önceki gün yoğun bakıma kaldırılan Candan için kardeşi Bahar Candan sosyal medyada “Bir şey yapın, ablam ölüyor” diyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Bugünse Nihal Candan’ın sağlık durumu hakkında Pınar Kerimoğlu’ndan açıklama geldi: “Organ yetmezliği varmış” dedi.
İşte detaylar…
İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla hayatımıza giren Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Son olarak geçtiğimiz gün kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabından ablasının durumunun ağırlaştığını ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını duyurmuştu.
Bugünse gazeteci Pınar Kerimoğlu, Bahar Candan’la görüştüğünü ve Nihal’in durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı.
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