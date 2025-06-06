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Düğün Davetiyeleri Çıktı: Prens’in Kurnaz Kalesh’i Serdar Orçin ve 5 Yıllık Sevgilisi Ece Dizdar Evleniyor!

Düğün Davetiyeleri Çıktı: Prens’in Kurnaz Kalesh’i Serdar Orçin ve 5 Yıllık Sevgilisi Ece Dizdar Evleniyor!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.06.2025 - 11:09

Son zamanlarda Prens dizisinde canlandırdığı karakterle adından sıkça söz ettiren Serdar Orçin ve 5 yıllık oyuncu sevgilisi Ece Dizdar, evlilik yolunda ilk adımı atıyor. Sosyal medya hesabından “Geri sayım” paylaşımı yapan Ece Dizdar, düğün sürecine resmen girdiklerini duyurdu. Uzun süredir devam eden uyumlu ilişkilerini artık resmileştirmek isteyen çift, 20 Haziran’da nikah masasına oturacak.

İşte ünlü çiftin mutluluk dolu düğün yolculuğundan ilk detaylar…

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Ekranların başarılı ve sevilen isimlerinden Serdar Orçin, son dönemde rol aldığı “Prens” dizisinde hayat verdiği karakterle bir kez daha izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Ekranların başarılı ve sevilen isimlerinden Serdar Orçin, son dönemde rol aldığı “Prens” dizisinde hayat verdiği karakterle bir kez daha izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Hem tiyatro sahnesinde hem de televizyon projelerinde kendine has oyunculuğuyla dikkat çeken Orçin, özel hayatında da en az kariyeri kadar istikrarlı bir tablo çiziyor. Serdar Orçin’in, kendisi gibi oyuncu olan Ece Dizdar ile olan beş yıllık ilişkisi, magazin dünyasında en uyumlu birlikteliklerden biri olarak gösteriliyor.

İşte bu mutlu çift, ilişkilerini artık resmiyete dökmek için gün sayıyor. 43 yaşındaki Ece Dizdar ve 49 yaşındaki Serdar Orçin, 20 Haziran’da nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Uzun zamandır birlikte olan çiftin, düğünlerini İstanbul’un Fenerbahçe semtinde gerçekleştireceği öğrenildi.

Uzun zamandır birlikte olan çiftin, düğünlerini İstanbul’un Fenerbahçe semtinde gerçekleştireceği öğrenildi.

Organizasyonun ise sade ama oldukça şık bir atmosferde planlandığı söyleniyor. Ece Dizdar, Instagram hesabından yaptığı “Geri sayım” paylaşımıyla hem takipçilerine müjdeyi verdi hem de hazırlıkların başladığını duyurdu.

Davetiyeler çoktan yakın dostlara ulaştırıldı bile.

Davetiyeler çoktan yakın dostlara ulaştırıldı bile.

Sadece ailelerinin ve en sevdikleri arkadaşlarının katılacağı bu özel günde, çiftin nikah töreninin ardından yine sade bir kutlama yapacağı konuşuluyor.

Şimdiden “Mutluluklar” dileyelim!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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