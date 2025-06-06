Düğün Davetiyeleri Çıktı: Prens’in Kurnaz Kalesh’i Serdar Orçin ve 5 Yıllık Sevgilisi Ece Dizdar Evleniyor!
Son zamanlarda Prens dizisinde canlandırdığı karakterle adından sıkça söz ettiren Serdar Orçin ve 5 yıllık oyuncu sevgilisi Ece Dizdar, evlilik yolunda ilk adımı atıyor. Sosyal medya hesabından “Geri sayım” paylaşımı yapan Ece Dizdar, düğün sürecine resmen girdiklerini duyurdu. Uzun süredir devam eden uyumlu ilişkilerini artık resmileştirmek isteyen çift, 20 Haziran’da nikah masasına oturacak.
İşte ünlü çiftin mutluluk dolu düğün yolculuğundan ilk detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekranların başarılı ve sevilen isimlerinden Serdar Orçin, son dönemde rol aldığı “Prens” dizisinde hayat verdiği karakterle bir kez daha izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun zamandır birlikte olan çiftin, düğünlerini İstanbul’un Fenerbahçe semtinde gerçekleştireceği öğrenildi.
Davetiyeler çoktan yakın dostlara ulaştırıldı bile.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın