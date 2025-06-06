Düğün Davetiyeleri Çıktı: Prens’in Kurnaz Kalesh’i Serdar Orçin ve 5 Yıllık Sevgilisi Ece Dizdar Evleniyor!

Hem tiyatro sahnesinde hem de televizyon projelerinde kendine has oyunculuğuyla dikkat çeken Orçin, özel hayatında da en az kariyeri kadar istikrarlı bir tablo çiziyor. Serdar Orçin’in, kendisi gibi oyuncu olan Ece Dizdar ile olan beş yıllık ilişkisi, magazin dünyasında en uyumlu birlikteliklerden biri olarak gösteriliyor.

İşte bu mutlu çift, ilişkilerini artık resmiyete dökmek için gün sayıyor. 43 yaşındaki Ece Dizdar ve 49 yaşındaki Serdar Orçin, 20 Haziran’da nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.