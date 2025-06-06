Yeşil Elbisesiyle Çömelerek Klip Pozu Veren Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Fena Dumura Uğrattı!
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in güzeller güzeli kızı Gizem Tuncer, babasının izinden giderek müzik dünyasına adım atmıştı. Ancak şarkılarından çok açıklamaları, estetik itirafları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak yeni klibi için kamera karşısına geçen Gizem Tuncer, yeşil elbisesiyle çömelerek verdiği pozla takipçilerini adeta afallattı.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türküleriyle olduğu kadar ekranlara yansıyan enerjisi ve “halay başı” esprileriyle de hafızalara kazınan Mahmut Tuncer, kuşkusuz Türk müziğinin en renkli isimlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda estetik yaptırdığını gizlememiş, “Burnumu yaptırdım, silikonlarım da var” diyerek samimi bir açıklamada bulunmuştu.
“Göz önündeysen ya da sırf babam ünlü diye yaklaşmaya çalışan çok çakal var. Aptal olmayan anlar” diyerek her şeyin farkında olduğunu söylemişti.
Bu defa yeni klibi için kamera karşısına geçen genç şarkıcı, yeşil bir elbiseyle çömelerek poz verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın