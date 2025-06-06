Yeşil Elbisesiyle Çömelerek Klip Pozu Veren Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Fena Dumura Uğrattı!

Uzun yıllardır sahnelerde olan usta sanatçının özel hayatı da en az kariyeri kadar merak ediliyor. Eşi Işıl Tuncer ile evliliğinden dört çocuğu bulunan Mahmut Tuncer’in müzik dünyasına adım atan en dikkat çekici çocuğu ise hiç kuşkusuz Gizem Tuncer.

Tıpkı babası gibi müzik sektöründe adını duyurmak isteyen Gizem Tuncer, zamanla geçirdiği değişimle adeta bambaşka biri haline geldi. Hem sesiyle hem tarzıyla dikkat çeken genç şarkıcı, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla da gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.