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Yeşil Elbisesiyle Çömelerek Klip Pozu Veren Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Fena Dumura Uğrattı!

Yeşil Elbisesiyle Çömelerek Klip Pozu Veren Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Fena Dumura Uğrattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.06.2025 - 10:01

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in güzeller güzeli kızı Gizem Tuncer, babasının izinden giderek müzik dünyasına adım atmıştı. Ancak şarkılarından çok açıklamaları, estetik itirafları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak yeni klibi için kamera karşısına geçen Gizem Tuncer, yeşil elbisesiyle çömelerek verdiği pozla takipçilerini adeta afallattı. 

İşte detaylar…

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Türküleriyle olduğu kadar ekranlara yansıyan enerjisi ve “halay başı” esprileriyle de hafızalara kazınan Mahmut Tuncer, kuşkusuz Türk müziğinin en renkli isimlerinden biri.

Türküleriyle olduğu kadar ekranlara yansıyan enerjisi ve “halay başı” esprileriyle de hafızalara kazınan Mahmut Tuncer, kuşkusuz Türk müziğinin en renkli isimlerinden biri.

Uzun yıllardır sahnelerde olan usta sanatçının özel hayatı da en az kariyeri kadar merak ediliyor. Eşi Işıl Tuncer ile evliliğinden dört çocuğu bulunan Mahmut Tuncer’in müzik dünyasına adım atan en dikkat çekici çocuğu ise hiç kuşkusuz Gizem Tuncer.

Tıpkı babası gibi müzik sektöründe adını duyurmak isteyen Gizem Tuncer, zamanla geçirdiği değişimle adeta bambaşka biri haline geldi. Hem sesiyle hem tarzıyla dikkat çeken genç şarkıcı, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla da gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda estetik yaptırdığını gizlememiş, “Burnumu yaptırdım, silikonlarım da var” diyerek samimi bir açıklamada bulunmuştu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda estetik yaptırdığını gizlememiş, “Burnumu yaptırdım, silikonlarım da var” diyerek samimi bir açıklamada bulunmuştu.

Ama en çok konuşulan açıklaması, belki de “Parasız adam gereksiz adamdır” sözleri olmuştu. Tuncer, “Ben birine bakmam, bunu isteyen yapabilir. Ben bir adamın cebine harçlık koyarsam ona saygı duyamam. Hiçbir kadın da duyamaz… Ben yanımda çulsuz, donsuz ve cebine para ile kart koyacağım birini istemem” demişti.

“Göz önündeysen ya da sırf babam ünlü diye yaklaşmaya çalışan çok çakal var. Aptal olmayan anlar” diyerek her şeyin farkında olduğunu söylemişti.

“Göz önündeysen ya da sırf babam ünlü diye yaklaşmaya çalışan çok çakal var. Aptal olmayan anlar” diyerek her şeyin farkında olduğunu söylemişti.

Açıklamaları bir yana, tarzıyla da dikkat çeken Gizem Tuncer geçtiğimiz yıl yılbaşı paylaşımıyla epey konuşulmuştu. Siyah mayolu kombinle “Jingle Bells” eşliğinde dans ettiği video sosyal medyada yorum yağmuruna tutulmuştu.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu defa yeni klibi için kamera karşısına geçen genç şarkıcı, yeşil bir elbiseyle çömelerek poz verdi.

Bu defa yeni klibi için kamera karşısına geçen genç şarkıcı, yeşil bir elbiseyle çömelerek poz verdi.

Paylaşımına “Napıyosun burda?” diye yorum yapan bir takipçisine de şöyle geri dönüş yaptı:

“Napıyorum burda:

Beyazları yıkıyorum

Siyahları yıkıyorum

Renklileri yıkıyorum”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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