15 Kiloyu Tek Bir Beslenme Programıyla Vermiş: Değişimiyle Şaşırtan Mustafa Ceceli'den Zayıflama Tüyosu!

'Benim için milattır. Arda Turan’ın galasında oldu bu. Dedi ki, abi dedi maşallah falan dedi. Ondan sonra ben bir diyete başladım. 15 kilo verdim, 85 kiloydum. Şimdi 70'lere indim. O yüzden daha iyi, daha sağlıklı hissediyorum.

Bir beslenme programı uyguladım açıkçası. Daha az yağlı beslendim. Porsiyonları küçüktüm. Birazcık işkence. Çünkü biz geç saatlere kadar çalışıyoruz. Dolayısıyla haliyle beslenme düzenim birazcık bozulabiliyor. O yüzden biraz kendimi şeye çektirdim. Böyle bir sisteme çektim. Ondan sonra gitti. Şimdi korumaya çalışıyorum. Yine pis boğazlılık tutuyor ama arada.'