15 Kiloyu Tek Bir Beslenme Programıyla Vermiş: Değişimiyle Şaşırtan Mustafa Ceceli'den Zayıflama Tüyosu!
Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli son haliyle şaşırttı. Salıncak, İlle de Aşk, Hüsran, Gül Rengi, Hastalıkta Sağlıkta gibi hit şarkılarıyla hala dillerde olan Ceceli, bu kez verdiği kilolarla gündem oldu. Gazete Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan ünlü isim, 85 kilodan 70'lere kadar düştüğünü ve tam 15 kilo verdiğini açıkladı. Nasıl zayıfladığını da tüm samimiyetiyle anlattı. Fit halinin yanı sıra yüzündeki değişim de ayrı dikkat çekti.
İşte detaylar…
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Bir zamanlar şarkılarıyla lise kantinlerinden düşmeyen, düğünlerde ilk dansların vazgeçilmezi olan Mustafa Ceceli’yi artık tanımayan yoktur.
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Ama bu defa konu Ceceli’nin sesi değil, değişimiydi!
Gazete Magazin muhabirinin “Diyetinizi merak ediyoruz. Diyette neler içeriyor?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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