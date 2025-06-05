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15 Kiloyu Tek Bir Beslenme Programıyla Vermiş: Değişimiyle Şaşırtan Mustafa Ceceli'den Zayıflama Tüyosu!

15 Kiloyu Tek Bir Beslenme Programıyla Vermiş: Değişimiyle Şaşırtan Mustafa Ceceli'den Zayıflama Tüyosu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.06.2025 - 13:14

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli son haliyle şaşırttı. Salıncak, İlle de Aşk, Hüsran, Gül Rengi, Hastalıkta Sağlıkta gibi hit şarkılarıyla hala dillerde olan Ceceli, bu kez verdiği kilolarla gündem oldu. Gazete Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan ünlü isim, 85 kilodan 70'lere kadar düştüğünü ve tam 15 kilo verdiğini açıkladı. Nasıl zayıfladığını da tüm samimiyetiyle anlattı. Fit halinin yanı sıra yüzündeki değişim de ayrı dikkat çekti. 

İşte detaylar…

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Bir zamanlar şarkılarıyla lise kantinlerinden düşmeyen, düğünlerde ilk dansların vazgeçilmezi olan Mustafa Ceceli’yi artık tanımayan yoktur.

Bir zamanlar şarkılarıyla lise kantinlerinden düşmeyen, düğünlerde ilk dansların vazgeçilmezi olan Mustafa Ceceli’yi artık tanımayan yoktur.

Es ile başladığı müzik yolculuğunu, yıllar içinde Salıncak, İlle de Aşk, Hüsran gibi hitlerle taçlandıran Ceceli, geçtiğimiz günlerde yine gündem olmayı başardı.

Nigar Muharrem ile birlikte çıkardığı Salıncak şarkısı geçtiğimiz yıllarda listelere tekrar giriş yapmıştı. Yakın zamanda ise bir mobilya markasının mağaza açılışında sahneye çıkan Ceceli, kalabalığa karşı o meşhur şarkısını yeniden seslendirmişti. X’te paylaşılan görüntüler adeta viral olmuş, “Osmanlı böyle çökmedi” ve “Yakışıklı güvenlik hayran buluşması daha kalabalıktı” gibi yorumlar gelmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ama bu defa konu Ceceli’nin sesi değil, değişimiydi!

Ama bu defa konu Ceceli’nin sesi değil, değişimiydi!

Yüzündeki değişimle bambaşka bir görünüme kavuşan Ceceli'yi son haliyle tanımak neredeyse imkansız. Geçtiğimiz yıllarda saç ekimi yaptıran ünlü isim başarılı bir sonuç alınca kolları sıvamış ve sakal ekimi yaptırmıştı.

Son olarak yüzündeki değişimle 'Estetik de mi  yaptırdı?' sorularına neden oldu.

Öte yandan son dönemde verdiği kilolarla da konuşuluyor kendisi. Bir dönem 85'leri gören şarkıcı şimdilerde 70'lere düştüğünü ve 15 kilo verdiğini açıkladı.

Gazete Magazin muhabirinin “Diyetinizi merak ediyoruz. Diyette neler içeriyor?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Gazete Magazin muhabirinin “Diyetinizi merak ediyoruz. Diyette neler içeriyor?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

'Benim için milattır. Arda Turan’ın galasında oldu bu. Dedi ki, abi dedi maşallah falan dedi. Ondan sonra ben bir diyete başladım. 15 kilo verdim, 85 kiloydum. Şimdi 70'lere indim. O yüzden daha iyi, daha sağlıklı hissediyorum. 

Bir beslenme programı uyguladım açıkçası. Daha az yağlı beslendim. Porsiyonları küçüktüm. Birazcık işkence. Çünkü biz geç saatlere kadar çalışıyoruz. Dolayısıyla haliyle beslenme düzenim birazcık bozulabiliyor. O yüzden biraz kendimi şeye çektirdim. Böyle bir sisteme çektim. Ondan sonra gitti. Şimdi korumaya çalışıyorum. Yine pis boğazlılık tutuyor ama arada.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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