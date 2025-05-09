Sadece Bir Şeyi Yemeyi Bıraktı, Hayatı Değişti: Ünlü Şarkıcı Yaşar Zayıflama Formülünü Verdi!

2011 yılından beri psikolog Merve Oğuz ile evli olan sanatçının 12 yaşında Kerem adında bir oğlu var. Aile yaşantısını her fırsatta ön planda tutan Yaşar, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda şu sözleriyle yürekleri ısıtmıştı:

“Eskiden yaptığım şeyleri yine yapıyorum ama bu sefer büyüyerek yaptım. Önce eşimle, sonra ailece yapmaya başladık. Bu benim özlediğim bir şeydi. Ben babasız büyüdüm. Şimdi oğlumu bir baba olarak büyütebildiğim için ayrıca mutluyum.”

Oğlu Kerem’le arasındaki bağ ise bir baba-oğul ilişkisinden çok daha fazlası gibi. Yaşar’ın anlatımıyla: “Kerem bir yerden duymuş, bana ‘seni ben baba yaptım’ diye takılıyor. Aslında çok doğru bir laf. Bu son iki yılda gerçekten değiştik. Baba oğul pek çok şeyi birlikte yapıyoruz. Spor da yapıyoruz, oyun da oynuyoruz. Evcimenim. Evde olmadığımda Kerem çok bozuluyor ama ‘ben geldiğimde sen uyumuş olacaksın ama geleceğim’ deyince sorun etmiyor.”