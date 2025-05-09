Sadece Bir Şeyi Yemeyi Bıraktı, Hayatı Değişti: Ünlü Şarkıcı Yaşar Zayıflama Formülünü Verdi!
Pop müziğinin sevilen ismi Yaşar, son haliyle görenleri şaşırtıyor! 90’lar ve 2000’lerin efsane şarkıcısı verdiği kilolarla dikkat çekti. Katıldığı programda nasıl zayıfladığını paylaştı. Gluteni hayatından çıkardığını belirten şarkıcı, 'Adanalıyım, kebabı ekmeksiz yedim.' dedi.
İşte detaylar...
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90'lı 2000'li yıllardaki hit şarkılar deyince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Yaşar’dır.
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1996’da başlayan müzik kariyeri boyunca hem duygusal hem hareketli parçalara imza atan Yaşar, sahnelerin sevilen yüzü olmayı sürdürürken, özel hayatında da bir o kadar huzurlu.
Programda konuk olduğu Saba Tümer’le sohbet ederken ise nasıl zayıfladığını anlattı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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