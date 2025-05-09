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Sadece Bir Şeyi Yemeyi Bıraktı, Hayatı Değişti: Ünlü Şarkıcı Yaşar Zayıflama Formülünü Verdi!

Sadece Bir Şeyi Yemeyi Bıraktı, Hayatı Değişti: Ünlü Şarkıcı Yaşar Zayıflama Formülünü Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.05.2025 - 13:53

Pop müziğinin sevilen ismi Yaşar, son haliyle görenleri şaşırtıyor! 90’lar ve 2000’lerin efsane şarkıcısı verdiği kilolarla dikkat çekti. Katıldığı programda nasıl zayıfladığını paylaştı. Gluteni hayatından çıkardığını belirten şarkıcı, 'Adanalıyım, kebabı ekmeksiz yedim.' dedi.

İşte detaylar...

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90'lı 2000'li yıllardaki hit şarkılar deyince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Yaşar’dır.

90'lı 2000'li yıllardaki hit şarkılar deyince akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Yaşar’dır.

Kumralım, Bir Tanem, Divane, Sevda Sinemalarda ve Acıtmıyor Sevdan gibi unutulmaz şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran sanatçı, hala müzik dünyasında güçlü sesi ve kendine has tarzıyla adından söz ettiriyor. 

Sadece müziğiyle değil, son dönemde geçirdiği fiziksel değişimle de dikkat çeken Yaşar, Saba Tümer’in programında verdiği samimi açıklamalarla gündeme oturdu.

1996’da başlayan müzik kariyeri boyunca hem duygusal hem hareketli parçalara imza atan Yaşar, sahnelerin sevilen yüzü olmayı sürdürürken, özel hayatında da bir o kadar huzurlu.

1996’da başlayan müzik kariyeri boyunca hem duygusal hem hareketli parçalara imza atan Yaşar, sahnelerin sevilen yüzü olmayı sürdürürken, özel hayatında da bir o kadar huzurlu.

2011 yılından beri psikolog Merve Oğuz ile evli olan sanatçının 12 yaşında Kerem adında bir oğlu var. Aile yaşantısını her fırsatta ön planda tutan Yaşar, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda şu sözleriyle yürekleri ısıtmıştı:

“Eskiden yaptığım şeyleri yine yapıyorum ama bu sefer büyüyerek yaptım. Önce eşimle, sonra ailece yapmaya başladık. Bu benim özlediğim bir şeydi. Ben babasız büyüdüm. Şimdi oğlumu bir baba olarak büyütebildiğim için ayrıca mutluyum.”

Oğlu Kerem’le arasındaki bağ ise bir baba-oğul ilişkisinden çok daha fazlası gibi. Yaşar’ın anlatımıyla: “Kerem bir yerden duymuş, bana ‘seni ben baba yaptım’ diye takılıyor. Aslında çok doğru bir laf. Bu son iki yılda gerçekten değiştik. Baba oğul pek çok şeyi birlikte yapıyoruz. Spor da yapıyoruz, oyun da oynuyoruz. Evcimenim. Evde olmadığımda Kerem çok bozuluyor ama ‘ben geldiğimde sen uyumuş olacaksın ama geleceğim’ deyince sorun etmiyor.”

Programda konuk olduğu Saba Tümer’le sohbet ederken ise nasıl zayıfladığını anlattı.

Programda konuk olduğu Saba Tümer’le sohbet ederken ise nasıl zayıfladığını anlattı.

Üstelik tek bir kelimeyle: gluten!

Saba Tümer ise şaşkınlıkla “Gluteni nasıl kesiyorsunuz ya? Benim soğukta canım çekiyor. Simit, börek, tost… Nasıl dayandın?” diye sordu.

Yaşar, doktorunun mutlaka gluteni bırakması gerektiğini söylemesinin ardından bu zorlu süreci şöyle anlattı:

“Ben Adanalıyım. Kebabı bile ekmeksiz yedim bir yıl boyunca. Çok zorlandım ama başardım.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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