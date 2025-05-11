Meğer Zayıflığını Bu Beslenme Planına Borçluymuş: Sinem Ünsal Yıllardır Uyguladığı Özel Diyetini Açıkladı

Dizide Alya karakterine hayat veren Ünsal, hem enerjisi hem de sahne performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Ama Uzak Şehir, Sinem Ünsal’ın ilk çıkışı değil. Daha önce Mucize Doktor, Elkızı, Gizli Saklı ve Kızım gibi projelerde de rol alan güzel oyuncu, her karaktere bürünüşündeki başarısıyla tanınıyor.

Zayıf görüntüsü ise yıllardır hayranlarının en çok dikkat ettiği konulardan biri. “Hiç kilo aldığını görmedik” diyenler haklı; çünkü Ünsal hep aynı fitlikte ekran karşısına çıkıyor. Bu konudaki sır perdesi ise sonunda aralandı.