Meğer Zayıflığını Bu Beslenme Planına Borçluymuş: Sinem Ünsal Yıllardır Uyguladığı Özel Diyetini Açıkladı

Ortaokul yıllarında sınavlara streç filmle gittiğini anlatan Ünsal, “Başkasının sırasına oturmak fikri bana çok kötü geliyordu. Kalemim yere düşse kullanmazdım. Ellerim yara bere içindeydi yıkamaktan” dedi. Pandemi döneminde ise kimseyi evine almadığını, hijyenin hayatında hep öncelikli olduğunu belirtti.

Sinem Ünsal’ın batıl inançları da kendine has. Her yere sağ ayakla girdiğini söyleyen oyuncu, “Totemlerim var. Her sahneden önce yaparım” sözleriyle sahne öncesi ritüellerini de paylaştı. Sabah insanı olmadığını söyleyen Ünsal, “Günün ilk üç saati benim için felaket” dedi.