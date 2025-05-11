Meğer Zayıflığını Bu Beslenme Planına Borçluymuş: Sinem Ünsal Yıllardır Uyguladığı Özel Diyetini Açıkladı
Uzak Şehir dizisiyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri haline gelen Sinem Ünsal, güzelliği ve fit görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Katıldığı her projede başarısıyla konuşulan ünlü isim, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünsal, nasıl zayıf kaldığını ve yıllardır formunu nasıl koruduğunu tek tek anlattı.
İbrahim Selim’in programında samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncunun hayatına dair bilinmeyen pek çok detay ortaya çıktı.
İşte detaylar...
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin başrolünde yer alan Sinem Ünsal, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar fit görünümüyle de büyük beğeni topluyor.
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Katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında özel hayatından sağlığına, oyunculuk kariyerinden günlük rutinlerine kadar her şeyi anlattı.
Temizlik takıntısıyla ilgili açıklamaları ise hayli dikkat çekiciydi.
İbrahim Selim’in özel beslenme sistemine dair sorusu üzerine ise en dikkat çeken açıklamalar geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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