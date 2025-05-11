onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Meğer Zayıflığını Bu Beslenme Planına Borçluymuş: Sinem Ünsal Yıllardır Uyguladığı Özel Diyetini Açıkladı

Meğer Zayıflığını Bu Beslenme Planına Borçluymuş: Sinem Ünsal Yıllardır Uyguladığı Özel Diyetini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
11.05.2025 - 14:32

Uzak Şehir dizisiyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri haline gelen Sinem Ünsal, güzelliği ve fit görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Katıldığı her projede başarısıyla konuşulan ünlü isim, bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünsal, nasıl zayıf kaldığını ve yıllardır formunu nasıl koruduğunu tek tek anlattı. 

İbrahim Selim’in programında samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncunun hayatına dair bilinmeyen pek çok detay ortaya çıktı.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin başrolünde yer alan Sinem Ünsal, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar fit görünümüyle de büyük beğeni topluyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin başrolünde yer alan Sinem Ünsal, başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar fit görünümüyle de büyük beğeni topluyor.

Dizide Alya karakterine hayat veren Ünsal, hem enerjisi hem de sahne performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Ama Uzak Şehir, Sinem Ünsal’ın ilk çıkışı değil. Daha önce Mucize Doktor, Elkızı, Gizli Saklı ve Kızım gibi projelerde de rol alan güzel oyuncu, her karaktere bürünüşündeki başarısıyla tanınıyor.

Zayıf görüntüsü ise yıllardır hayranlarının en çok dikkat ettiği konulardan biri. “Hiç kilo aldığını görmedik” diyenler haklı; çünkü Ünsal hep aynı fitlikte ekran karşısına çıkıyor. Bu konudaki sır perdesi ise sonunda aralandı.

Katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında özel hayatından sağlığına, oyunculuk kariyerinden günlük rutinlerine kadar her şeyi anlattı.

Katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında özel hayatından sağlığına, oyunculuk kariyerinden günlük rutinlerine kadar her şeyi anlattı.

Set arkadaşlarıyla sık sık kahkahaya boğulduklarını söyleyen Ünsal, “Gerçekten inanılmaz gülüyoruz. Çok gülen insanlarla çalışıyorum. Dalağı düşük biriyim, yoruldukça gülmeye başlıyorum” dedi. Özellikle rol arkadaşı Ozan Akbaba’dan bahsederken “Keşke bu kadar komik olmasaydın” diyerek gülerek sitem etti.

Uzak Şehir dizisinin kendisi için tam anlamıyla bir dönüm noktası olduğunu da dile getiren başarılı oyuncu, “Şehir değiştirdim. Evden uzak olmaya dayanamayan biriydim ama bu projeyle kendimi dönüştürdüm” diye konuştu.

Temizlik takıntısıyla ilgili açıklamaları ise hayli dikkat çekiciydi.

Temizlik takıntısıyla ilgili açıklamaları ise hayli dikkat çekiciydi.

Ortaokul yıllarında sınavlara streç filmle gittiğini anlatan Ünsal, “Başkasının sırasına oturmak fikri bana çok kötü geliyordu. Kalemim yere düşse kullanmazdım. Ellerim yara bere içindeydi yıkamaktan” dedi. Pandemi döneminde ise kimseyi evine almadığını, hijyenin hayatında hep öncelikli olduğunu belirtti.

Sinem Ünsal’ın batıl inançları da kendine has. Her yere sağ ayakla girdiğini söyleyen oyuncu, “Totemlerim var. Her sahneden önce yaparım” sözleriyle sahne öncesi ritüellerini de paylaştı. Sabah insanı olmadığını söyleyen Ünsal, “Günün ilk üç saati benim için felaket” dedi.

İbrahim Selim’in özel beslenme sistemine dair sorusu üzerine ise en dikkat çeken açıklamalar geldi.

İbrahim Selim’in özel beslenme sistemine dair sorusu üzerine ise en dikkat çeken açıklamalar geldi.

Fitliğinin ardında çok net sebepler olduğunu belirten Ünsal, “Bağırsak rahatsızlığım olduğu için mecburen bu şekilde besleniyorum. Yoksa tabii ki pizza ve makarna seviyorum. Ama süt ve süt ürünleri tüketemiyorum. Asıl ilginç olan, 8-9 yaşımdan beri et yemiyorum. Etin tadını bile bilmiyorum” dedi.

Yıllardır bu sisteme alıştığını belirten oyuncu, “Her türlü sebzeyi severek yiyorum ve bu düzen beni çok mutlu ediyor” açıklamasında bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın