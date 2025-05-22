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Zayıf Kalmak İçin 2 Şeye Çok Dikkat Ediyormuş: 38 Beden Muazzez Ersoy Beslenme Disiplinini İlk Kez Açıkladı!

Zayıf Kalmak İçin 2 Şeye Çok Dikkat Ediyormuş: 38 Beden Muazzez Ersoy Beslenme Disiplinini İlk Kez Açıkladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.05.2025 - 10:48

90’ların efsane sesi Muazzez Ersoy son haliyle görenleri şaşırtıyor! Fit görünümüyle sosyal medyada gündem olan 66 yaşındaki sanatçı, sırrını açıkladı. “Tuzu hayatımdan çıkardım, tek öğünle besleniyorum” diyen Ersoy, yıllardır 38 beden kalmasının püf noktalarını da paylaştı. Estetik veya ilaç kullanmadan zayıfladığını söyleyen usta sanatçı, gençlere taş çıkartan haliyle dikkat çekti. 

İşte Muazzez Ersoy’un zayıf kalma sırları ve dikkat çeken açıklamaları…

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90’ların sonunda çıkardığı şarkılarla bir dönemin en parlayan isimlerinden biri olan Muazzez Ersoy’u mutlaka tanıyorsunuzdur.

90’ların sonunda çıkardığı şarkılarla bir dönemin en parlayan isimlerinden biri olan Muazzez Ersoy’u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Zarif duruşuyla ve elbette ki güçlü sesiyle gönlümüze taht kuran bir isim o. “Kahverengi Gözlerin”, “Sevmedim Kara Gözlüm”, “Kırılsın Ellerim”, “Duydum Ki Unutmuşsun” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla yıllarca müzik listelerinin zirvesinde yer aldı. 

Klasik Türk müziğinin yaşayan efsanesi olarak anılan Muazzez Ersoy, yalnızca müzik kariyeriyle değil son dönemdeki görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

66 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta gençlik yıllarına meydan okudu.

66 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta gençlik yıllarına meydan okudu.

Jean pantolon ve beyaz gömlekle verdiği sade ama etkileyici pozlar, hayranlarını hem şaşırttı hem de büyüledi. 

Fotoğraf sanatçısı Serkan Uzundal’ın objektifine poz veren Ersoy, “günlük hayatta eşofman, tişört, şort ve jean tercih ederim” diyerek sade tarzını ortaya koydu.

Uzun zamandır fit görünümünü koruyan Ersoy, bu konuda estetikten ya da herhangi bir ilaçtan destek almadığını söylüyor.

Uzun zamandır fit görünümünü koruyan Ersoy, bu konuda estetikten ya da herhangi bir ilaçtan destek almadığını söylüyor.

Asıl sırrı ise beslenme alışkanlıklarında gizli:

“Tuzu 30 yaşımda bıraktım. Kimse yemeğe tuz attığımı göremez. Bünyemi tek öğüne alıştırdım, şimdi istesem de beş öğün yiyemem, midem almıyor.”

Sadece bu da değil. Alkol de hayatında yok:

Sadece bu da değil. Alkol de hayatında yok:

“Sahneye çıkarken bile rahatlamak için içki içmem. Çoğu sanatçı konser öncesi alkol alır ama ben asla.”

Ersoy’un bu beslenme disiplini ve yaşam tarzı ona hem sağlıklı bir beden hem de genç bir görünüm kazandırmış. “Şimdi doktorlar, diyetisyenler danışanlarına 24 saatte bir yemek yediriyormuş, meğer ben bunu yıllar önce yapmaya başlamışım” diyerek, aslında yıllardır farkında olmadan aralıklı oruç uyguladığını açıkladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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