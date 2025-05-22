Zayıf Kalmak İçin 2 Şeye Çok Dikkat Ediyormuş: 38 Beden Muazzez Ersoy Beslenme Disiplinini İlk Kez Açıkladı!

Zarif duruşuyla ve elbette ki güçlü sesiyle gönlümüze taht kuran bir isim o. “Kahverengi Gözlerin”, “Sevmedim Kara Gözlüm”, “Kırılsın Ellerim”, “Duydum Ki Unutmuşsun” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla yıllarca müzik listelerinin zirvesinde yer aldı.

Klasik Türk müziğinin yaşayan efsanesi olarak anılan Muazzez Ersoy, yalnızca müzik kariyeriyle değil son dönemdeki görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.