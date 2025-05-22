Zayıf Kalmak İçin 2 Şeye Çok Dikkat Ediyormuş: 38 Beden Muazzez Ersoy Beslenme Disiplinini İlk Kez Açıkladı!
90’ların efsane sesi Muazzez Ersoy son haliyle görenleri şaşırtıyor! Fit görünümüyle sosyal medyada gündem olan 66 yaşındaki sanatçı, sırrını açıkladı. “Tuzu hayatımdan çıkardım, tek öğünle besleniyorum” diyen Ersoy, yıllardır 38 beden kalmasının püf noktalarını da paylaştı. Estetik veya ilaç kullanmadan zayıfladığını söyleyen usta sanatçı, gençlere taş çıkartan haliyle dikkat çekti.
İşte Muazzez Ersoy’un zayıf kalma sırları ve dikkat çeken açıklamaları…
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90’ların sonunda çıkardığı şarkılarla bir dönemin en parlayan isimlerinden biri olan Muazzez Ersoy’u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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66 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta gençlik yıllarına meydan okudu.
Uzun zamandır fit görünümünü koruyan Ersoy, bu konuda estetikten ya da herhangi bir ilaçtan destek almadığını söylüyor.
Sadece bu da değil. Alkol de hayatında yok:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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