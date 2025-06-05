Aşkları Baht Oyunu Dizisiyle Başlamıştı: Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Bu Kez Yolları Tamamen Ayırdı!

İddiaya göre, çift bir kez daha yollarını ayırdı. Bu kez ayrılığın kesin olduğu, yakın çevrelerinin tüm ısrarlarına rağmen ikilinin tekrar barışmaya yanaşmadığı öğrenildi.

Zaman zaman ilişkilerindeki krizlerle gündeme gelseler de, hayranları onların her seferinde barışmasına alışmıştı. Ama görünüşe göre bu defa ipler tamamen koptu. Yakın çevreleri, araya girip durumu toparlamaya çalışsa da ne Baysel ne de Şaşmaz geri adım atmak istemedi.

Öte yandan ikisinin de sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti.

Ne diyelim, ikili için en hayırlısı neyse o olsun. ❤️