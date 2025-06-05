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Aşkları Baht Oyunu Dizisiyle Başlamıştı: Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Bu Kez Yolları Tamamen Ayırdı!

Aşkları Baht Oyunu Dizisiyle Başlamıştı: Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Bu Kez Yolları Tamamen Ayırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.06.2025 - 14:40

Baht Oyunu isimli dizide tanışan Cemre Baysal ve Aytaç Şaşmaz, 2021’den bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu. İlişkileri zaman zaman inişli çıkışlı olsa da her ayrılığın ardından birbirlerine ikinci bir şans vermekten çekinmemişlerdi. Ancak bu kez durum farklı. Gazete Magazin'in haberine göre, bu kez kesin bir ayrılık söz konusu. Hatta araya ortak arkadaşlar girse de, ikisinin de barışmaya niyeti olmadığı öğrenildi. 

İşte detaylar…

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Şimdilerde “Leyla, Hayat, Aşk, Adalet, Ezilme” isimli diziyle ekranlarda fırtına gibi esen genç oyuncu Cemre Baysel, son dönemde hem güzelliğiyle hem de performansıyla gündemden düşmüyor.

Şimdilerde “Leyla, Hayat, Aşk, Adalet, Ezilme” isimli diziyle ekranlarda fırtına gibi esen genç oyuncu Cemre Baysel, son dönemde hem güzelliğiyle hem de performansıyla gündemden düşmüyor.

Özellikle geçtiğimiz bölümde Alperen Duymaz’ın hayat verdiği Civan karakterinin ölüm sahnesindeki başarılı oyunculuğuyla çok konuşulmuştu.

2021 yılında Baht Oyunu dizisinde birlikte rol alan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, set arkadaşlığını aşka dönüştürmüş ve magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline gelmişti.

2021 yılında Baht Oyunu dizisinde birlikte rol alan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, set arkadaşlığını aşka dönüştürmüş ve magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline gelmişti.

2022 yılında ayrılık yaşamışlardı ama bu ayrılık çok uzun sürmemiş, 2024’te yeniden bir araya gelmişlerdi. O günden beri ilişkileri doludizgin devam ediyordu.

Ancak Gazete Magazin’in haberine göre bu romantik hikâyenin artık sonuna gelindi.

Ancak Gazete Magazin’in haberine göre bu romantik hikâyenin artık sonuna gelindi.

İddiaya göre, çift bir kez daha yollarını ayırdı. Bu kez ayrılığın kesin olduğu, yakın çevrelerinin tüm ısrarlarına rağmen ikilinin tekrar barışmaya yanaşmadığı öğrenildi.

Zaman zaman ilişkilerindeki krizlerle gündeme gelseler de, hayranları onların her seferinde barışmasına alışmıştı. Ama görünüşe göre bu defa ipler tamamen koptu. Yakın çevreleri, araya girip durumu toparlamaya çalışsa da ne Baysel ne de Şaşmaz geri adım atmak istemedi.

Öte yandan ikisinin de sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti.

Ne diyelim, ikili için en hayırlısı neyse o olsun. ❤️

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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