Aşkları Baht Oyunu Dizisiyle Başlamıştı: Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Bu Kez Yolları Tamamen Ayırdı!
Baht Oyunu isimli dizide tanışan Cemre Baysal ve Aytaç Şaşmaz, 2021’den bu yana magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu. İlişkileri zaman zaman inişli çıkışlı olsa da her ayrılığın ardından birbirlerine ikinci bir şans vermekten çekinmemişlerdi. Ancak bu kez durum farklı. Gazete Magazin'in haberine göre, bu kez kesin bir ayrılık söz konusu. Hatta araya ortak arkadaşlar girse de, ikisinin de barışmaya niyeti olmadığı öğrenildi.
İşte detaylar…
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Şimdilerde “Leyla, Hayat, Aşk, Adalet, Ezilme” isimli diziyle ekranlarda fırtına gibi esen genç oyuncu Cemre Baysel, son dönemde hem güzelliğiyle hem de performansıyla gündemden düşmüyor.
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2021 yılında Baht Oyunu dizisinde birlikte rol alan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, set arkadaşlığını aşka dönüştürmüş ve magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline gelmişti.
Ancak Gazete Magazin’in haberine göre bu romantik hikâyenin artık sonuna gelindi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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