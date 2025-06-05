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O Kare Olay Yarattı: Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken ile Burak Deniz Hakkında Sürpriz Aşk İddiası!

O Kare Olay Yarattı: Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken ile Burak Deniz Hakkında Sürpriz Aşk İddiası!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.06.2025 - 12:13

Magazin gündemine yeni bir aşk bombası düştü! Uzak Şehir’in Pakize’si olarak tanınan Yaren Güldiken ile son olarak Bir Gece Masalı dizisinde Mahir karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan bir görüntü bu iddiaları alevlendirdi. Görüntülerde dondurma yerken yürüyen iki kişinin Burak Deniz ve Yaren Güldiken olduğu konuşuluyor. 

İşte detaylar...

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Son zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Uzak Şehir, 28. bölümüyle sezon finalini yaparak izleyicilerine kısa süreliğine veda etti.

Son zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Uzak Şehir, 28. bölümüyle sezon finalini yaparak izleyicilerine kısa süreliğine veda etti.

Dizinin Mardin’de gerçekleşen çekimlerinin ardından ekip, geçtiğimiz günlerde kutlama yemeğinde bir araya geldi. Kutlamaya katılanlar arasında dizinin sevilen karakteri Pakize’yi canlandıran genç oyuncu Yaren Güldiken de vardı.

Henüz 1998 doğumlu olan Yaren Güldiken, kariyerine reklam filmlerinde yer alarak başladı. Oyunculuk yolculuğuna 2021 yılında yayınlanan Hiç dizisindeki Doğa karakteriyle adım atan Güldiken, şu sıralar reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisinde Pakize karakterine hayat veriyor. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, şimdi de özel hayatıyla gündemde.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerdeki kişiler iddiaya göre Yaren Güldiken ile Bir Gece Masalı dizisinin Mahir’i Burak Deniz.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerdeki kişiler iddiaya göre Yaren Güldiken ile Bir Gece Masalı dizisinin Mahir’i Burak Deniz.

Gossippastanew'de yer alan iddiaya göre; görüntülerdeki kişiler Burak Deniz ve Yaren Güldiken. İkilinin İstanbul’da bir sahil yolunda yürüyerek dondurma yediği görülüyor. Bu kareler 'Aşk yaşıyorlar' iddialarını da beraberinde getirdi.

Henüz her iki oyuncudan da konuya dair bir açıklama gelmedi.

Henüz her iki oyuncudan da konuya dair bir açıklama gelmedi.

Ancak sosyal medya kullanıcıları bu sürpriz aşk iddiasını konuşmaya devam ediyor. Bakalım Burak Deniz ve Yaren Güldiken cephesinden bu söylentilere dair bir yanıt gelecek mi? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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