O Kare Olay Yarattı: Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken ile Burak Deniz Hakkında Sürpriz Aşk İddiası!
Magazin gündemine yeni bir aşk bombası düştü! Uzak Şehir’in Pakize’si olarak tanınan Yaren Güldiken ile son olarak Bir Gece Masalı dizisinde Mahir karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Burak Deniz’in aşk yaşadığı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan bir görüntü bu iddiaları alevlendirdi. Görüntülerde dondurma yerken yürüyen iki kişinin Burak Deniz ve Yaren Güldiken olduğu konuşuluyor.
İşte detaylar...
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Son zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Uzak Şehir, 28. bölümüyle sezon finalini yaparak izleyicilerine kısa süreliğine veda etti.
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Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerdeki kişiler iddiaya göre Yaren Güldiken ile Bir Gece Masalı dizisinin Mahir’i Burak Deniz.
Henüz her iki oyuncudan da konuya dair bir açıklama gelmedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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