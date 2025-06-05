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Annesinin Adını Koyduğu Bebeği Yoğun Bakımdaydı: Tuğçe Tayfur Güzel Haberi Verdi!

Annesinin Adını Koyduğu Bebeği Yoğun Bakımdaydı: Tuğçe Tayfur Güzel Haberi Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.06.2025 - 09:16

Geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne oldu. Ancak doğumdan saatler sonra, bebeği Necla Hira’nın yoğun bakıma alındığını duyurarak takipçilerini üzdü. Sağlık durumu merak edilen minik bebekten beklenen güzel haber sonunda geldi. Tayfur, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yürekleri rahatlattı. Bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor. 

İşte detaylar…

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Ocak ayında hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un ardından, ailesinde sular bir türlü durulmadı.

Ocak ayında hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un ardından, ailesinde sular bir türlü durulmadı.

Özellikle kızı Tuğçe Tayfur’la olan küslük, babanın son dönemlerine de gölge düşürmüştü. Miras ve soyadı üzerinden başlayan gerilim, mahkemeye kadar taşınmış; Ferdi Tayfur, kızının “Tayfur” soyadını ticari amaçla kullandığını iddia ederek dava açmıştı.

Ferdi Tayfur’un vefatından sonra ise Tuğçe Tayfur, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda alıntıladığı “Ben hiç kimseye seni babama söyleyeceğim demedim! Hepsini kendim dövdüm, sonra oynaya oynaya eve gittim” sözü, adeta bir isyan gibiydi. Ardından “Çok şey yazacağım, yazacağım da derin bir nefes alıp sakince telefonu bir kenara bırakıyorum” notunu düşerek dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Tüm bu tartışmaların gölgesinde Tuğçe Tayfur, 2023 yılında evlendiği Muhammet Aydın ile üçüncü çocuklarını kucaklamak için gün sayıyordu.

Tüm bu tartışmaların gölgesinde Tuğçe Tayfur, 2023 yılında evlendiği Muhammet Aydın ile üçüncü çocuklarını kucaklamak için gün sayıyordu.

Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Tayfur, kızına annesinin adını vererek “Necla Hira” ismini koydu. Ancak sevinç çok uzun sürmedi; doğum sonrası yapılan kontrollerde bebeğin kan değerlerinin düşük olduğu tespit edilince yoğun bakıma alındı.

Tuğçe Tayfur, Instagram’dan yaptığı duygusal paylaşımda, “Canım kızım, hayat bana maalesef seninle deden arasında bir seçim yaptırdı sen karnımdayken. Sen bana tutundun ve asla bırakmadın. Bense ya seni riske atacaktım ya da babam Antalya'ya gidecektim. Gitmedim, gidemedim. Ve seninle birlikte bir kayıp yaşadık. Yeri geldi yerde yere vuruldum yeri geldi hakarete uğradım ama sen yine karnımda güçlü bir şekilde durdun. Bugün yine olsa yine seni seçerdim yavrum. Sana istemsiz yaşatmak istemediğim stresler, hüzünler yaşatmış olabilirim ama inan hiçbiri bilerek değildi. Şimdi biliyorum ki bu yoğun bakımdan da güçlü bir şekilde çıkacaksın. Ama annen sen karnımdayken bize yapılanların hiçbirini unutmayacak. Seni bekleyen annen, baban, abin, ablan, anneannen ve bizi bir an olsun yalnız bırakmayan dostlarımız var. Hepimiz seni dört gözler bekliyoruz. Necla Hira.” sözleriyle yürek burktu.

Sağlık durumu merak edilen minik Necla Hira'dan nihayet beklenen güzel haber geldi.

Sağlık durumu merak edilen minik Necla Hira'dan nihayet beklenen güzel haber geldi.

Tuğçe Tayfur, son paylaşımında şu sözlerle yürekleri rahatlattı:

'Solunum desteğimizi çıkardık. Muhammet gelip almasınlar diye sürekli kucağında tutsa da karı-koca bütün gece salya sümük ağlasak da hocalarımız sağlığıyla ilgili elhamdülillah artık bir sıkıntı olmadığını dile getirdi. Dua eden, arayan, soran herkese teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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