Annesinin Adını Koyduğu Bebeği Yoğun Bakımdaydı: Tuğçe Tayfur Güzel Haberi Verdi!

Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Tayfur, kızına annesinin adını vererek “Necla Hira” ismini koydu. Ancak sevinç çok uzun sürmedi; doğum sonrası yapılan kontrollerde bebeğin kan değerlerinin düşük olduğu tespit edilince yoğun bakıma alındı.

Tuğçe Tayfur, Instagram’dan yaptığı duygusal paylaşımda, “Canım kızım, hayat bana maalesef seninle deden arasında bir seçim yaptırdı sen karnımdayken. Sen bana tutundun ve asla bırakmadın. Bense ya seni riske atacaktım ya da babam Antalya'ya gidecektim. Gitmedim, gidemedim. Ve seninle birlikte bir kayıp yaşadık. Yeri geldi yerde yere vuruldum yeri geldi hakarete uğradım ama sen yine karnımda güçlü bir şekilde durdun. Bugün yine olsa yine seni seçerdim yavrum. Sana istemsiz yaşatmak istemediğim stresler, hüzünler yaşatmış olabilirim ama inan hiçbiri bilerek değildi. Şimdi biliyorum ki bu yoğun bakımdan da güçlü bir şekilde çıkacaksın. Ama annen sen karnımdayken bize yapılanların hiçbirini unutmayacak. Seni bekleyen annen, baban, abin, ablan, anneannen ve bizi bir an olsun yalnız bırakmayan dostlarımız var. Hepimiz seni dört gözler bekliyoruz. Necla Hira.” sözleriyle yürek burktu.