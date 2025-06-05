Annesinin Adını Koyduğu Bebeği Yoğun Bakımdaydı: Tuğçe Tayfur Güzel Haberi Verdi!
Geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne oldu. Ancak doğumdan saatler sonra, bebeği Necla Hira’nın yoğun bakıma alındığını duyurarak takipçilerini üzdü. Sağlık durumu merak edilen minik bebekten beklenen güzel haber sonunda geldi. Tayfur, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla yürekleri rahatlattı. Bebeğin sağlık durumu iyiye gidiyor.
İşte detaylar…
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Ocak ayında hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur’un ardından, ailesinde sular bir türlü durulmadı.
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Tüm bu tartışmaların gölgesinde Tuğçe Tayfur, 2023 yılında evlendiği Muhammet Aydın ile üçüncü çocuklarını kucaklamak için gün sayıyordu.
Sağlık durumu merak edilen minik Necla Hira'dan nihayet beklenen güzel haber geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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