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Biz Yapsak "Keko" Derlerdi: Parmak Arası Terliği Beyaz Soket Çorapla Giyen Hande Erçel Modayı Katletti!

Biz Yapsak "Keko" Derlerdi: Parmak Arası Terliği Beyaz Soket Çorapla Giyen Hande Erçel Modayı Katletti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.06.2025 - 00:27

Cannes Film Festivali'ndeki şovundan sonra soluğu biricik sevgilisi ve arkadaşlarıyla tekne tatilinde alan Hande Erçel'in kombinindeki bir detay göze fena battı!

Biz giysek gören herkesin 'keko' etiketi yapıştıracağı beyaz çorapla parmak arası terlik giyme hamlesinde bulunan Hande Erçel, dillere düştü!

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Ülkemizde oyunculuğuyla herkesten tam not alamasa da duru güzelliği ve uluslararası başarılarıyla gündeme oturan Hande Erçel, geçtiğimiz hafta Cannes'da büyük fırtınalar estirdi biliyorsunuz.

Ülkemizde oyunculuğuyla herkesten tam not alamasa da duru güzelliği ve uluslararası başarılarıyla gündeme oturan Hande Erçel, geçtiğimiz hafta Cannes'da büyük fırtınalar estirdi biliyorsunuz.

Hakan Sabancı'yla yıllardır devam eden istikrarlı ilişkisi, sürekli tartışmaya sebep olan oyunculuğu, sosyal medya pozları ve güzelliğiyle sık sık gündem olan Hande Erçel, hem ülkemizde hem de globalde ödül törenlerinin vazgeçilmez ismi haline geldi. 

Bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde de her sene olduğu gibi tüm gözler onun üzerindeydi. Üç farklı kırmızı halı kıyafetiyle karşımıza çıkan Hande Erçel, genel olarak herkes tarafından övgüye boğuldu, hatta kaynanası Arzu Sabancı'dan bile like kaptı!

Cannes'dan döndükten sonra soluğu biriciği Hakan Sabancı'nın yanında alan Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde tekne tatiline çıktı.

Cannes'dan döndükten sonra soluğu biriciği Hakan Sabancı'nın yanında alan Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde tekne tatiline çıktı.

Barış Arduç'la Rüzgara Bırak filminde müthiş bir uyum yakalayan Hande Erçel'in yakında da yine Barış Arduç'la 'Aşkı Hatırla' isimli yeni bir dizisi yayınlanacak. Dolayısıyla şimdilik yaz programı nispeten daha az tempolu ve bol tatilli olacak gibi duruyor. 

İlk durak da oyuncu Begüm Akkaya ve birçok başka arkadaşının da bulunduğu tekne tatili oldu. Tatilden fotoğraflar Begüm Akkaya tarafından paylaşıldı, paylaşıldığı gibi de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Elbette Hande Erçel ve Hakan Sabancı'yı kalabalık bir arkadaş grubuyla keyif çatarken gördüğümüze sevindik fakat asıl başka bir detay vardı ki kimse ne diyeceğini bilemedi.

Elbette Hande Erçel ve Hakan Sabancı'yı kalabalık bir arkadaş grubuyla keyif çatarken gördüğümüze sevindik fakat asıl başka bir detay vardı ki kimse ne diyeceğini bilemedi.

Ödül törenlerinde, galalarda, etkinliklerde giydiği kombinlerle moda ikonu haline gelen Hande Erçel'in teknede parmak arası terliğiyle giydiği beyaz soket çorapları gözden kaçmadı tabii ki. 

Hem kendisini hiç böyle görmemiş olmamızın etkisi vardı, hem de modayla bu kadar içli dışlı, öncü bir ismin beyaz çoraplarının parmak arası terliklerinin içine girmesi şoku... 

Tatildir, keyiftir, rahatlıktır, hatta üşümüştür belki hepsi kabulümüz de Cannes şovundan sonra modayı böylesine katletmesi bir tuhaf geldi tabii!

Buyurun, detayı fark edenler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, detayı fark edenler ne demiş beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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