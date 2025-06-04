Biz Yapsak "Keko" Derlerdi: Parmak Arası Terliği Beyaz Soket Çorapla Giyen Hande Erçel Modayı Katletti!

Hakan Sabancı'yla yıllardır devam eden istikrarlı ilişkisi, sürekli tartışmaya sebep olan oyunculuğu, sosyal medya pozları ve güzelliğiyle sık sık gündem olan Hande Erçel, hem ülkemizde hem de globalde ödül törenlerinin vazgeçilmez ismi haline geldi.

Bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde de her sene olduğu gibi tüm gözler onun üzerindeydi. Üç farklı kırmızı halı kıyafetiyle karşımıza çıkan Hande Erçel, genel olarak herkes tarafından övgüye boğuldu, hatta kaynanası Arzu Sabancı'dan bile like kaptı!