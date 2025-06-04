Biz Yapsak "Keko" Derlerdi: Parmak Arası Terliği Beyaz Soket Çorapla Giyen Hande Erçel Modayı Katletti!
Cannes Film Festivali'ndeki şovundan sonra soluğu biricik sevgilisi ve arkadaşlarıyla tekne tatilinde alan Hande Erçel'in kombinindeki bir detay göze fena battı!
Biz giysek gören herkesin 'keko' etiketi yapıştıracağı beyaz çorapla parmak arası terlik giyme hamlesinde bulunan Hande Erçel, dillere düştü!
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Ülkemizde oyunculuğuyla herkesten tam not alamasa da duru güzelliği ve uluslararası başarılarıyla gündeme oturan Hande Erçel, geçtiğimiz hafta Cannes'da büyük fırtınalar estirdi biliyorsunuz.
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Cannes'dan döndükten sonra soluğu biriciği Hakan Sabancı'nın yanında alan Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde tekne tatiline çıktı.
Elbette Hande Erçel ve Hakan Sabancı'yı kalabalık bir arkadaş grubuyla keyif çatarken gördüğümüze sevindik fakat asıl başka bir detay vardı ki kimse ne diyeceğini bilemedi.
Buyurun, detayı fark edenler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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