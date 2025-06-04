Bir Bu Eksik Kalmıştı: Melis Sezen'in Cansız Mankeni Fazla Ciddiye Alıp Dans Ettiği Anlar Dillere Fena Düştü!
En son Deha dizisinde İmren rolünde izlediğimiz Melis Sezen, final yapan diziden anlarını paylaşmaya doyamadı. Bu sefer de tuhaf dans koleksiyonuna bir yenisini ekledi, üstelik bu sefer yalnız dans etmedi, cansız mankene sarıldı!
Cansız mankenle hayatının aşkıymışçasına kontrolden çıkarak dans eden Melis Sezen'in halleri sosyal medyada hızla yayıldı, kullanıcıların dilinden de düşemedi tabii... Buyurun detayları beraber inceleyelim!
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2021 yılında Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü alan Melis Sezen "Tutuyorum çünkü elimde şu an" cümlesiyle magazin tarihine kazınanlardan oldu.
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Kendisini sapsarı tanımıştık, haliyle ilk bakışta pek de kimsenin içine sinmedi fakat bu yeni saç renginin bir sebebi vardı.
Deha setinden kalma anlarını paylaşmalara doyamayan Melis Sezen, geçtiğimiz saatlerde tuhaf dans videosu koleksiyonuna bir yenisini ekledi.
Sonra da kimler ne demiş onu görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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