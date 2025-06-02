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"Can Ciğer Sandık": Hayatını Kaybeden Şarkıcı Şimal'in Eşi Necati Arıcı'dan Vefasızlık Edenlere Ağır Sözler

"Can Ciğer Sandık": Hayatını Kaybeden Şarkıcı Şimal'in Eşi Necati Arıcı'dan Vefasızlık Edenlere Ağır Sözler

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.06.2025 - 20:29

Geçtiğimiz günlerde kanserle mücadelesine yenik düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sitemde bulundu. 

'Vefasızlara' seslenen Necati Arıcı, eşini yarı yolda bırakanlara sert bir çıkışta bulundu.

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Yaklaşık 4 yıldır kanserle mücadele eden ve mücadelesiyle de binlerce insana güç olan şarkıcı Şimal, ne yazık ki hayatını kaybetti.

Yaklaşık 4 yıldır kanserle mücadele eden ve mücadelesiyle de binlerce insana güç olan şarkıcı Şimal, ne yazık ki hayatını kaybetti.

Güçlü sesi, pozitif duruşu ve hayat dolu enerjisiyle hafızalara kazınan Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kanseri yendikten sonra beyninde tümör olduğu tespit edilmişti. 

30 Mayıs günü yaşam savaşını kaybeden ve 39 yaşında aramızdan ayrılan Şimal Gülen, 31 Mayıs’ta Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Şimal'in uzun süredir beraber olduğu eşi Necati Arıcı, tedavi süreci boyunca yanından bir olsun ayrılmadı.

Şimal'in uzun süredir beraber olduğu eşi Necati Arıcı, tedavi süreci boyunca yanından bir olsun ayrılmadı.

Şarkıcının eşi Necati Arıcı, eşini toprağa verdiği gün eşinin mezarını ''Mekanın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum, her zaman benim kalbimin içindesin'' notuyla sosyal medyadan paylaşmıştı. 

Geçtiğimiz saatlerde ise sessizliğini yine bir sosyal medya paylaşımıyla bozdu. Şimal'in bir fotoğrafını kalp emoji'siyle paylaşmış, duygulandırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Necati Arıcı, geçtiğimiz dakikalarda yeni bir paylaşımda daha bulundu. Bu sefer diyecekleri çoktu üstelik...

Necati Arıcı, geçtiğimiz dakikalarda yeni bir paylaşımda daha bulundu. Bu sefer diyecekleri çoktu üstelik...

Süreç boyunca Şimal'in yanında olan herkese teşekkür eden Necati Arıcı, 'dost bildiklerine' de ağır bir çıkışta bulundu. 

'Vefasızlık edenler olduğunun altını çizen Necati Arıcı, 'Ölüm, hayatın en büyük gerçeği olsa da kabullenmesi en zor acıların başında gelir. 30 Mayıs Cuma günü biz de bunu en acı şekilde yaşadık. Perşembe gecesi şifa bulması için dua ettiğim eşime Cuma günü rahmet diledim. 

Tarifi çok zor bir acı yaşıyor, zor zamanlardan geçiyoruz. Zor zamanlarımızda yanımızda olan tüm dostlarımıza, akrabalarımıza, Şimal'ime duasında yer veren, onun için üzülen, bizi hiç tanımasa da bize sabır dileyen herkese içten sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Bu süreçte nasıl hiç tanımadığımız insanların dualarını duyduysak, can ciğer sanıp evimizi, soframızı paylaştığımız insanların taziye dileklerini duymadık. Şimal'im kendi derdiyle uğraşırken bir yandan da bu konulara içerleniyordu. Eşimin bunu düşünmemesi için elimden gelen her şeyi yaptım ancak prensesimi ebedi istiharatine uğurladıktan sonra anladım neler düşündüğünü. Vefa herkesten beklenmezmiş. Bunu da bu derin acı ile anlamış olduk.' ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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