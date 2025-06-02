"Can Ciğer Sandık": Hayatını Kaybeden Şarkıcı Şimal'in Eşi Necati Arıcı'dan Vefasızlık Edenlere Ağır Sözler
Geçtiğimiz günlerde kanserle mücadelesine yenik düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Şimal'in eşi Necati Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sitemde bulundu.
'Vefasızlara' seslenen Necati Arıcı, eşini yarı yolda bırakanlara sert bir çıkışta bulundu.
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Yaklaşık 4 yıldır kanserle mücadele eden ve mücadelesiyle de binlerce insana güç olan şarkıcı Şimal, ne yazık ki hayatını kaybetti.
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Şimal'in uzun süredir beraber olduğu eşi Necati Arıcı, tedavi süreci boyunca yanından bir olsun ayrılmadı.
Necati Arıcı, geçtiğimiz dakikalarda yeni bir paylaşımda daha bulundu. Bu sefer diyecekleri çoktu üstelik...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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