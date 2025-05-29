Hiç Görmemiştik: Ünlü Model Şevval Şahin'in Babasıyla Yıllar Önce Çekilmiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

2018'de Miss Turkey güzeli seçilen, o gün bugündür de diğer güzellere kıyasla çok daha fazla ilgi çeken Şevval Şahin, şimdilerde epey popüler bir model, dolayısıyla çok da güzel bir askı.

Türkçe ve İngilizce kelimeleri karıştırarak- kendine has bir dil yaratan Şevval Şahin enteresan açıklamaları, hayat tarzı ve hepsi birbirinden iddialı kombinleriyle tüm gözleri üzerine topluyor.

Başlarda estetik harikası olarak değerlendirilse de yüzündeki değişiklikler bir yana koyulduğunda harika bir fizik ve genetiğe sahip olduğunu kanıtladığından güzelliği artık pek de tartışmaya açık değil bizce!