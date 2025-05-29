Hiç Görmemiştik: Ünlü Model Şevval Şahin'in Babasıyla Yıllar Önce Çekilmiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Bugüne dek annesini Instagram hikayelerinde paylaştığı için, ablasını da İşte Benim Stilim yarışmacısı olduğu için sık sık gördüğümüz Şevval Şahin'in babasını hiç görmemiştik!
Geçtiğimiz saatlerde Çağla ile Yeni Bir Gün programına konuk olan Şevval Şahin'in babasıyla yıllar önce çekilmiş bir pozu ekrana yansıtıldı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son zamanların en popüler isimlerinden bir olan ünlü model Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla daimi olarak magazin gündeminde kalmayı başaranlardan!
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Genetik demişken; belki denk gelmişsinizdir, daha önce Şevval Şahin'in annesini görmüştük, hatta annesine benzediğine kanaat getirmiş ana kıza da "Maşallah" demiştik.
29 Mayıs günü Çağla Şıkel'in NOW TV'de yayınlanan "Çağla ile Yeni Bir Gün" programına konuk olan Şevval Şahin aile hayatı hakkında konuştu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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