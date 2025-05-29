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Hiç Görmemiştik: Ünlü Model Şevval Şahin'in Babasıyla Yıllar Önce Çekilmiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

Hiç Görmemiştik: Ünlü Model Şevval Şahin'in Babasıyla Yıllar Önce Çekilmiş Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.05.2025 - 00:58

Bugüne dek annesini Instagram hikayelerinde paylaştığı için, ablasını da İşte Benim Stilim yarışmacısı olduğu için sık sık gördüğümüz Şevval Şahin'in babasını hiç görmemiştik! 

Geçtiğimiz saatlerde Çağla ile Yeni Bir Gün programına konuk olan Şevval Şahin'in babasıyla yıllar önce çekilmiş bir pozu ekrana yansıtıldı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son zamanların en popüler isimlerinden bir olan ünlü model Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla daimi olarak magazin gündeminde kalmayı başaranlardan!

Son zamanların en popüler isimlerinden bir olan ünlü model Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla daimi olarak magazin gündeminde kalmayı başaranlardan!

2018'de Miss Turkey güzeli seçilen, o gün bugündür de diğer güzellere kıyasla çok daha fazla ilgi çeken Şevval Şahin, şimdilerde epey popüler bir model, dolayısıyla çok da güzel bir askı. 

Türkçe ve İngilizce kelimeleri karıştırarak- kendine has bir dil yaratan Şevval Şahin enteresan açıklamaları, hayat tarzı ve hepsi birbirinden iddialı kombinleriyle tüm gözleri üzerine topluyor. 

Başlarda estetik harikası olarak değerlendirilse de yüzündeki değişiklikler bir yana koyulduğunda harika bir fizik ve genetiğe sahip olduğunu kanıtladığından güzelliği artık pek de tartışmaya açık değil bizce!

Genetik demişken; belki denk gelmişsinizdir, daha önce Şevval Şahin'in annesini görmüştük, hatta annesine benzediğine kanaat getirmiş ana kıza da "Maşallah" demiştik.

Genetik demişken; belki denk gelmişsinizdir, daha önce Şevval Şahin'in annesini görmüştük, hatta annesine benzediğine kanaat getirmiş ana kıza da "Maşallah" demiştik.

Öte yandan ablası Ceyda Şahin'i de hikayelerinde izlemiştik. Fakat şimdilerde, İşte Benim Stilim yarışmacılarından da biri biliyorsunuz. Artık kendisini haftanın her günü TV8 ekranlarında görmek mümkün! 

Abla kardeş zaten çok benziyor, ufak bir boy farkı var sadece. Anne de bu ince hatları kızlarına miras bırakan taraf gibi duruyor, şüphesiz! 

Bu mutlu tabloda bir kişi eksik! Daha doğrusu geçtiğimiz saatlere kadar eksikti.

29 Mayıs günü Çağla Şıkel'in NOW TV'de yayınlanan "Çağla ile Yeni Bir Gün" programına konuk olan Şevval Şahin aile hayatı hakkında konuştu.

29 Mayıs günü Çağla Şıkel'in NOW TV'de yayınlanan "Çağla ile Yeni Bir Gün" programına konuk olan Şevval Şahin aile hayatı hakkında konuştu.

Çok sevildiği ve kendisi için her şeyin yapıldığı bir ailede büyüdüğünü vurgulayan Şevval Şahin, güzellik yarışmasına katılma fikrini sunan ve destek olan kişinin babası olduğunu söyledi. 

Tam da bu sırada ekrana babasıyla yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı yansıtıldı. Söylemeye gerek yok herhalde, fotoğraftan da anlayacağınız gibi Çağla Şıkel küçük çaplı bir şok yaşadı. 

Şevval Şahin'in biraz olsun benzemediği babasıyla da tanışmıştık olduk böylece! Gerçi büyük konuşmayalım, estetiksiz hali düşünüldüğünde babasını da andırıyor fakat yine de Şevval Şahin düşünüldüğünde akıllara böyle bir baba figürü gelmiyor sanıyoruz!

Buyurun siz de yakından bakın! 👇 Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Buyurun siz de yakından bakın! 👇 Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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