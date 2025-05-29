Düğünden İlk Kare Geldi: Kramponuna Aşkının Adını Yazdırıp Hanımcılığı Baştan Yazan Kerem Aktürkoğlu Evlendi!
Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu nihayet muradına erdi! Uzun süredir birlikte olduğu Ceren Azak'la evlenen Kerem Aktürkoğlu'nun düğününden gelen ilk kare sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Buyurun, detayları beraber görelim!
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Türk futbolunun son yıllardaki en parlayan yeteneklerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, sadece sahada değil, özel hayatıyla da öne çıkan isimlerden biri.
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A Milli Takım'da da çıkışını sürdüren Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz aralık ayında evlilik yolunda ilk adımını atmıştı.
Çiftimiz geçtiğimiz saatlerde evlendi! Düğünden ilk kare de sosyal medya da jet hızıyla düştü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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