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Boğum Boğum Olmuş Bile: Pınar Deniz, İki Ay Önce Kucağına Aldığı Fikret Hakan'ın Babasıyla Pozunu Paylaştı!

Boğum Boğum Olmuş Bile: Pınar Deniz, İki Ay Önce Kucağına Aldığı Fikret Hakan'ın Babasıyla Pozunu Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.05.2025 - 19:14

31 Mart'ta ilk bebeği Fikret Hakan'ı kucağına alan Pınar Deniz, oğlu ve kocasının spor pozunu paylaştı! 2 aylık Fikret Hakan'ın boğum boğum halleri kalp eritti... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Yargı dizisiyle fırtınalar estiren Pınar Deniz, geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım'a "Sonsuza dek evet" demişti.

Yargı dizisiyle fırtınalar estiren Pınar Deniz, geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım'a "Sonsuza dek evet" demişti.

İlk günden bu yana bazıları tarafından oldukça antipatik bulunan ikili, gelen tüm eleştirilere rağmen birbirine sımsıkı sarılmış, ilk görüntü verdikleri Melike Şahin konserinin ardından tuttukları eli hiç bırakmamışlardı. 

17 Eylül'de de Roma'da sadecik, yalnızca arkadaşlarının ve aile üyelerinin katıldığı bir törenle dünyaevine girmişti. Evlilik dedikoduları beraberinde hamilelik dedikodusunu da getirmişti, mutlaka denk gelmişsinizdir.

"Bebek mi bekliyorsunuz?" sorusuna 32 diş gülerek yanıt veren Pınar Deniz, haberleri direkt doğrulamasa da bebeğin yolda olduğu sinyalini bakışlarıyla vermişti.

"Bebek mi bekliyorsunuz?" sorusuna 32 diş gülerek yanıt veren Pınar Deniz, haberleri direkt doğrulamasa da bebeğin yolda olduğu sinyalini bakışlarıyla vermişti.

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, 31 Mart'ta ilk oğullarına kavuştu! İsmini de Fikret Hakan koyduklarını açıkladılar. 

Neredeyse tamı tamına iki ay oldu, geçtiğimiz haftalarda Pınar Deniz'in paylaştığı dump'ta oğullarıyla ilk tanıştıkları anda gözyaşlarına boğulduklarını görmek dışında çiftten bir haber alamamıştık.

İlk aile pozları kalbimizi eritirken, bir de 'Geç olsun güç olmasın' dedirten bir hamle gelmişti Pınar Deniz'den... Evliliğin üstünden 8 ay geçtikten, bebek de geldikten sonra sosyal medya hesabında değişikliğe gitmeye karar vermişti kendisi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Pınar Deniz, geçtiğimiz saatlerde ise Instagram hikayesiyle aramıza geri döndü! İki aylık miniği Fikret Hakan'la babasının pozunu paylaştı.

Pınar Deniz, geçtiğimiz saatlerde ise Instagram hikayesiyle aramıza geri döndü! İki aylık miniği Fikret Hakan'la babasının pozunu paylaştı.

Kaan Yıldırım'ın spora giderken bile yanından ayıramadığı Fikret Hakan'la yan yana pozu gören herkesin içinin yağlarını eritti. 

Adettendir, bebeğin yüzü emoji'yle kapatılmıştı fakat iki aylık Fikret Hakan'ın insanı çıldırtan bebek boğumları gözden kaçmadı. Pınar Deniz, baba oğul pozunu, 'Kas var, kas var' diyerek paylaştı. 🧿

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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