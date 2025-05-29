Boğum Boğum Olmuş Bile: Pınar Deniz, İki Ay Önce Kucağına Aldığı Fikret Hakan'ın Babasıyla Pozunu Paylaştı!
31 Mart'ta ilk bebeği Fikret Hakan'ı kucağına alan Pınar Deniz, oğlu ve kocasının spor pozunu paylaştı! 2 aylık Fikret Hakan'ın boğum boğum halleri kalp eritti... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Yargı dizisiyle fırtınalar estiren Pınar Deniz, geçtiğimiz eylül ayında meslektaşı Kaan Yıldırım'a "Sonsuza dek evet" demişti.
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"Bebek mi bekliyorsunuz?" sorusuna 32 diş gülerek yanıt veren Pınar Deniz, haberleri direkt doğrulamasa da bebeğin yolda olduğu sinyalini bakışlarıyla vermişti.
Pınar Deniz, geçtiğimiz saatlerde ise Instagram hikayesiyle aramıza geri döndü! İki aylık miniği Fikret Hakan'la babasının pozunu paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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