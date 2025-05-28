Dördüncü Dolgu Temizleme Ameliyatından Çıkan Danla Bilic'in Vücudundan Çıkan Dolgu Maddesi Şoke Etti!

Yıllar önce de YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla hayatımıza giren, şimdilerde de attığı her adım olay olan Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda DanlaCast programıyla YouTube'a hızlı bir dönüş yapmıştı.

Birbirinden ünlü arkadaşlarını ağırlayan Danla Bilic'i en son konuştuğumuz hadise ise epey tatsızdı. Eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edilen Danla Bilic, oldukça yıpratıcı bir süreç geçirmiş, konuyu mahkemeye taşımıştı.