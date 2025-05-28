onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dördüncü Dolgu Temizleme Ameliyatından Çıkan Danla Bilic'in Vücudundan Çıkan Dolgu Maddesi Şoke Etti!

Dördüncü Dolgu Temizleme Ameliyatından Çıkan Danla Bilic'in Vücudundan Çıkan Dolgu Maddesi Şoke Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.05.2025 - 23:49

Birkaç gün önce takipçilerine 'Dolgu yaptırmayın' uyarısını yineleyen estetik mağduru Danla Bilic, dördüncü dolgu temizleme ameliyatından geçtiğimiz saatlerde çıktı. 

Vücudundan çıkarılan dolgu miktarını Instagram hikayesinde paylaşan Danla Bilic, şoka soktu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya fenomeni denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Danla Bilic, magazin gündemine sık sık oturan isimlerden biliyorsunuz.

Sosyal medya fenomeni denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Danla Bilic, magazin gündemine sık sık oturan isimlerden biliyorsunuz.

Yıllar önce de YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla hayatımıza giren, şimdilerde de attığı her adım olay olan Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda DanlaCast programıyla YouTube'a hızlı bir dönüş yapmıştı. 

Birbirinden ünlü arkadaşlarını ağırlayan Danla Bilic'i en son konuştuğumuz hadise ise epey tatsızdı. Eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edilen Danla Bilic, oldukça yıpratıcı bir süreç geçirmiş, konuyu mahkemeye taşımıştı.

Geçtiğimiz gün ise takipçilerine uzun bir süredir yaptığı "Dolgu yaptırmayın" uyarısıyla gündeme oturmuştu kendisi.

Geçtiğimiz gün ise takipçilerine uzun bir süredir yaptığı "Dolgu yaptırmayın" uyarısıyla gündeme oturmuştu kendisi.

Burnundan çenesine, dudak dolgularından göz çektirmeye kadar birçok estetik müdahale yaptıran, hepsini de kabul eden Danla Bilic, seneler içerisinde müthiş bir değişim geçirdi. 

Geçtiğimiz yıl ise yaptırdığı dolgu işlemiyle vücudunda ciddi komplikasyonlar yaşadığını açıklamış, “Bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla erimiyor, kaburgama kadar çıkmıştı” sözleriyle hem şaşırtmış hem de bir miktar korkutmuştu. 

Geçtiğimiz günlerde aynı problemin hala devam ettiğini dile getiren Danla Bilic, dördüncü dolgu temizleme ameliyatını olacağını açıklamış, takipçilerini de yine ve yeniden dolgu yaptırmamaları yönünde uyarmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Danla Bilic, geçtiğimiz saatlerde dördüncü dolgu temizleme ameliyatından çıktı. Çıkar çıkmaz da bir fotoğraf paylaştı... Paylaşmaz olaydı!

Danla Bilic, geçtiğimiz saatlerde dördüncü dolgu temizleme ameliyatından çıktı. Çıkar çıkmaz da bir fotoğraf paylaştı... Paylaşmaz olaydı!

Vücudundan çıkarılan dolgu miktarını takipçilerinin 'affına sığınarak' paylaşan Danla Bilic, görenin gözlerinin fal taşı gibi açılmasına sebep oldu. 

Ne yaptırdı da dördüncü ameliyatta hala bu kadar dolgu çıkıyor, orası merak konusu. Fakat umarız bu sondur, bu fotoğrafı gören herkes de akıllanır! Unutmayın, tüm kadınlar olduğu gibi çok güzel! Bu kadar oynamaya, vücuda da bu işkenceyi yapmaya hiç ama hiç gerek yok...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın