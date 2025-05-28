Dördüncü Dolgu Temizleme Ameliyatından Çıkan Danla Bilic'in Vücudundan Çıkan Dolgu Maddesi Şoke Etti!
Birkaç gün önce takipçilerine 'Dolgu yaptırmayın' uyarısını yineleyen estetik mağduru Danla Bilic, dördüncü dolgu temizleme ameliyatından geçtiğimiz saatlerde çıktı.
Vücudundan çıkarılan dolgu miktarını Instagram hikayesinde paylaşan Danla Bilic, şoka soktu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya fenomeni denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Danla Bilic, magazin gündemine sık sık oturan isimlerden biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gün ise takipçilerine uzun bir süredir yaptığı "Dolgu yaptırmayın" uyarısıyla gündeme oturmuştu kendisi.
Danla Bilic, geçtiğimiz saatlerde dördüncü dolgu temizleme ameliyatından çıktı. Çıkar çıkmaz da bir fotoğraf paylaştı... Paylaşmaz olaydı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın