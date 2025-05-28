Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in The Orient Express Tatilinin Kaça Patladığını Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz!

En başından bu yana ilişkileri her detayıyla masaya yatırılan ikili, 'Birkaç aya kalmaz ayrılırlar' diyen herkesi yanıltmış olsa da evlilik mevzusu hakkında hala net bir gelişme yok.

Olması da biraz zor gibi duruyor zaten, kaynana Arzu Sabancı her ne kadar Hande Erçel'in uluslararası işlerine beğeniler bıraksa da kendisini gelin olarak istemediği uzun bir süredir konuşulan bir iddia. Daha da önemlisi ne Hande ne de Arzu Sabancı tarafından yalanlanmayan bir iddia. Bu çiftin umurunda mı derseniz, pek de öyle gözükmüyor.

İlk günden bugüne birbirlerine yaptıkları jestlerle ve muhabirlere yakalandıklarında sergiledikleri tavırlarla gündem oturan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, aşklarını eleştiren herkese inat birbirine daha çok sarılıyor, dünyanın dört köşesini de beraber geziyor.

Belki denk gelmişsinizdir, en son “Trenlerin kralı” ve “kralların treni” olarak anılan Şark Ekspresi, orijinal adıyla The Orient Express ile tatile çıkmıştı aşıklar...