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Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in The Orient Express Tatilinin Kaça Patladığını Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz!

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in The Orient Express Tatilinin Kaça Patladığını Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.05.2025 - 22:16

X'te bir kullanıcının paylaştığı Elle Decoration dergisi kesidiyle, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın The Orient Express tatilinin toplamda kaça mal olduğu ortaya çıktı!

Şark Ekspresi olarak da bilinen The Orient Express'te 5 gün konaklayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Paris-İstanbul seferi için gözünü kırpmadan harcadığı milyonları duyunca aklınızı yitireceğinize yemin edebiliriz... Buyurun, detayları beraber inceleyelim 😱

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Ülkemizin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel ve cemiyetin en gözde bekarı Hakan Sabancı, yaklaşık üç yıldır istikrarlı bir şekilde aşk yaşıyor biliyorsunuz.

Ülkemizin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel ve cemiyetin en gözde bekarı Hakan Sabancı, yaklaşık üç yıldır istikrarlı bir şekilde aşk yaşıyor biliyorsunuz.

En başından bu yana ilişkileri her detayıyla masaya yatırılan ikili, 'Birkaç aya kalmaz ayrılırlar' diyen herkesi yanıltmış olsa da evlilik mevzusu hakkında hala net bir gelişme yok. 

Olması da biraz zor gibi duruyor zaten, kaynana Arzu Sabancı her ne kadar Hande Erçel'in uluslararası işlerine beğeniler bıraksa da kendisini gelin olarak istemediği uzun bir süredir konuşulan bir iddia. Daha da önemlisi ne Hande ne de Arzu Sabancı tarafından yalanlanmayan bir iddia. Bu çiftin umurunda mı derseniz, pek de öyle gözükmüyor. 

İlk günden bugüne birbirlerine yaptıkları jestlerle ve muhabirlere yakalandıklarında sergiledikleri tavırlarla gündem oturan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, aşklarını eleştiren herkese inat birbirine daha çok sarılıyor, dünyanın dört köşesini de beraber geziyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, en son “Trenlerin kralı” ve “kralların treni” olarak anılan Şark Ekspresi, orijinal adıyla The Orient Express ile tatile çıkmıştı aşıklar...

Avrupa tarihinin ilk lüks treni olan The Orient Express'te boy boy fotoğraflar da paylaşmışlardı.

Avrupa tarihinin ilk lüks treni olan The Orient Express'te boy boy fotoğraflar da paylaşmışlardı.

Sadece saraylarda rastlanabilecek bir lüks anlayışına sahip olduğu bilinen Orient Express, farklı zamanlarda farklı güzergahlar kullansa da Paris ve İstanbul, bu efsanevi trenin en ünlü istasyonları arasında yer alıyor. 

Hande ve Hakan'ın tercih ettiği sefer de tam olarak Paris-İstanbul seferiydi. Yıllardır hem zengin hem de oldukça önemli isimleri taşıyan perdeleri ipekten, kadehleri kristalden, sofraları gümüşten olan bu lüks trende seyahat etme şansına erişmişlerdi. 

The Orient Express'in fiyatının ucuz olmasını kimse beklemiyordu elbette fakat seferin fiyatlarına şöyle bir göz attığımızda 'E bu kadarı da olmaz artık' dedik ister istemez...

X'te bir kullanıcının Elle Decoration dergisinden paylaştığı kesitle, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın The Orient Express'de konakladığı süitin fiyatı ortaya çıktı.

X'te bir kullanıcının Elle Decoration dergisinden paylaştığı kesitle, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın The Orient Express'de konakladığı süitin fiyatı ortaya çıktı.
x.com

Şimdi aklınızı kaçırmaya hazır olmanızı öneriyoruz, yavaş yavaş okuyun ki birden şok yaşamayın. 

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın fotoğraflarından da göreceğiniz üzere, yukarıdaki fotoğrafta bulunan Les Lacs Grand süitin gecelik fiyatı 63 bin Pound'dan başlıyor. 

Üstelik bu 63 bin Pound iki kişilik süit fiyatı değil. 63 bin Pound, Les Lacs Grand süitin kişi başı fiyatı bu... Özel banyosu  ve geniş oturma alanlarıyla daha ayrıcalıklı bir seyahat sunulan süitin fiyatına paylaşımlı transferler, Orient Express'te 3 gece, Bükreş ve Budapeşte'de birer gece konaklama, pansiyon ve geziler, ayrıca sınırsız şampanya dahil.

Şimdi küçük bir hesap yapalım izninizle, seyahat toplam 5 gün sürüyor. 3 gecesi The Orient Express'te, bir gecesi Bükreş, bir gecesi de Budapeşte'de.

Şimdi küçük bir hesap yapalım izninizle, seyahat toplam 5 gün sürüyor. 3 gecesi The Orient Express'te, bir gecesi Bükreş, bir gecesi de Budapeşte'de.

Süitin bir gecelik fiyatı 63 bin Pound, kişi başı. Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in bir gece için ödediği fiyat 126 bin Pound yani. Bu da şu anki kurla, 6 milyon 640 bin 401 TL'ye tekabül ediyor. Bu yalnızca bir gecelik fiyatı, dikkatinizi çekeriz!

Şimdi bunu bir de beşle çarpalım, malum seyahat beş günlük; 630 bin Pound ediyor.

Şimdi soğuk suyunuzu hazırlayın, The Orient Express'in Hande Erçel ve Hakan Sabancı'ya totalde kaça patladığını söylüyoruz; 33 milyon 164 bin 296 TL!

Bizim diyecek başka bir şeyimiz yok ama çok ama çok fakiriz orası kesin. Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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