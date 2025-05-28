Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in The Orient Express Tatilinin Kaça Patladığını Duyunca Aklınızı Yitireceksiniz!
X'te bir kullanıcının paylaştığı Elle Decoration dergisi kesidiyle, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın The Orient Express tatilinin toplamda kaça mal olduğu ortaya çıktı!
Şark Ekspresi olarak da bilinen The Orient Express'te 5 gün konaklayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Paris-İstanbul seferi için gözünü kırpmadan harcadığı milyonları duyunca aklınızı yitireceğinize yemin edebiliriz... Buyurun, detayları beraber inceleyelim 😱
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Ülkemizin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel ve cemiyetin en gözde bekarı Hakan Sabancı, yaklaşık üç yıldır istikrarlı bir şekilde aşk yaşıyor biliyorsunuz.
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Avrupa tarihinin ilk lüks treni olan The Orient Express'te boy boy fotoğraflar da paylaşmışlardı.
X'te bir kullanıcının Elle Decoration dergisinden paylaştığı kesitle, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın The Orient Express'de konakladığı süitin fiyatı ortaya çıktı.
Şimdi küçük bir hesap yapalım izninizle, seyahat toplam 5 gün sürüyor. 3 gecesi The Orient Express'te, bir gecesi Bükreş, bir gecesi de Budapeşte'de.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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