"Fahişe Gibi Hissettim" Diyerek Miss World'den Çekilen İngiliz Güzele, Miss Turkey Şevval Şahin'den Yanıt!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/s...
Geçtiğimiz günlerde Miss World yarışmasında manşetlere 'skandal' başlıklarıyla düşen bir hadise yaşanmış, İngiltereyi temsil eden Milla Magee Miss World'den kendisini 'fahişe' gibi hissettiğini söyleyerek çekilmişti.
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre yaşananlar eski Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'e soruldu. Şevval Şahin, durumu sakıncalı bulmadığını dile getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bu yıl 72.'si düzenlenen Miss World yarışmasında ülkemizi İdil Bilgen temsil ediyor.
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Fakat geçtiğimiz günlerde Miss World'de tarihine geçecek bir skandal yaşanmış, yarışmada İngiltere'yi temsil eden Milla Magee'den şoke eden iddialar ortaya atılmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde Nişantaşı'nda kendisi gibi eski Türkiye güzeli olan Buse İskenderoğlu ile Nişantaşı'nda görüntülenen Şevval Şahin'e Miss World'de yaşananlar soruldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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