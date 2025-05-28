"Fahişe Gibi Hissettim" Diyerek Miss World'den Çekilen İngiliz Güzele, Miss Turkey Şevval Şahin'den Yanıt!

Yarışma gecesi sponsorlarla vakit geçirmeye zorlandıklarını iddia eden Milla Magee, “6 kişilik her masada 2 kız vardı. Bizden, onlara (sponsorlara) teşekkür etmek için bütün akşam yanlarında oturup onları eğlendirmemiz bekleniyordu. Bunu inanılmaz buldum” açıklamasında bulunmuş ve Miss World'den çekilmişti.

Ayrıca durumu oldukça ahlaksız bulduğunu belirten Magee, kendisini 'fahişe' gibi hissettiğini dile de getirmişti.