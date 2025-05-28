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"Fahişe Gibi Hissettim" Diyerek Miss World'den Çekilen İngiliz Güzele, Miss Turkey Şevval Şahin'den Yanıt!

"Fahişe Gibi Hissettim" Diyerek Miss World'den Çekilen İngiliz Güzele, Miss Turkey Şevval Şahin'den Yanıt!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.05.2025 - 18:14

Geçtiğimiz günlerde Miss World yarışmasında manşetlere 'skandal' başlıklarıyla düşen bir hadise yaşanmış, İngiltereyi temsil eden Milla Magee Miss World'den kendisini 'fahişe' gibi hissettiğini söyleyerek çekilmişti. 

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre yaşananlar eski Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'e soruldu. Şevval Şahin, durumu sakıncalı bulmadığını dile getirdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/s...
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Bu yıl 72.'si düzenlenen Miss World yarışmasında ülkemizi İdil Bilgen temsil ediyor.

Bu yıl 72.'si düzenlenen Miss World yarışmasında ülkemizi İdil Bilgen temsil ediyor.

2024 Miss Turkey yarışmasını kazanan İdil Bilgen, günlerdir Hindistan’dan pozları ve sosyal medyaya yayılan videolarıyla gündeme geliyor. 

Miss Turkey seçildiği zaman tepki çeken ve hatta bazı kişiler tarafından 'Şabaniye'ye benzetilen İdil Bilgen, koltuklarımızı kabartarak çeyrek finale yükselen isimler arasına girdi. 

Miss World organizasyonundan yapılan resmi açıklamada, “72’nci Dünya Güzellik Yarışması’nın çeyrek finalinde yer alan İdil Bilgen’i tebrik ediyoruz. Gerçek güzelliğin şefkat ve cesarette bulunduğunu kanıtladı” ifadelerine yer verildi.

Fakat geçtiğimiz günlerde Miss World'de tarihine geçecek bir skandal yaşanmış, yarışmada İngiltere'yi temsil eden Milla Magee'den şoke eden iddialar ortaya atılmıştı.

Fakat geçtiğimiz günlerde Miss World'de tarihine geçecek bir skandal yaşanmış, yarışmada İngiltere'yi temsil eden Milla Magee'den şoke eden iddialar ortaya atılmıştı.

Yarışma gecesi sponsorlarla vakit geçirmeye zorlandıklarını iddia eden Milla Magee, “6 kişilik her masada 2 kız vardı. Bizden, onlara (sponsorlara) teşekkür etmek için bütün akşam yanlarında oturup onları eğlendirmemiz bekleniyordu. Bunu inanılmaz buldum” açıklamasında bulunmuş ve Miss World'den çekilmişti. 

Ayrıca durumu oldukça ahlaksız bulduğunu belirten Magee, kendisini 'fahişe' gibi hissettiğini dile de getirmişti.

Kaçıranlar için Magee'nin açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Nişantaşı'nda kendisi gibi eski Türkiye güzeli olan Buse İskenderoğlu ile Nişantaşı'nda görüntülenen Şevval Şahin'e Miss World'de yaşananlar soruldu.

Geçtiğimiz saatlerde Nişantaşı'nda kendisi gibi eski Türkiye güzeli olan Buse İskenderoğlu ile Nişantaşı'nda görüntülenen Şevval Şahin'e Miss World'de yaşananlar soruldu.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre Şevval Şahin, durumu sakıncalı bulmadığını, Magee'nin bahsettiği gibi bir şeyin yaşandığını da düşünmediğini söyledi. 

Miss Turkey 2018’de birinci olduktan sonra Miss World’e katılan Şevval Şahin, “Zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Benim yılımda sponsorlarla oturulmamıştı. Belki yeni bir sistem kurmuşlardır. Ama sponsorlarla oturmanın neresi kötü onu anlamadım. Miss World full bir paket. Sadece fiziğe bakılmıyor. Bizi temsil eden İdil Bilgen’i de başarılı buluyorum.” dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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