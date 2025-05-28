Uyuşturucu Kullanımına Teşvikten Tutuklanan Rapçi Lvbel C5 Tahliye Edildi
6 Mayıs'ta şarkılarındaki sözlerle uyuşturucuya teşvik ettiği suçlamasıyla tutuklanan ünlü rapçi Lvbel C5 hakkında mahkeme kararı çıktı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Lvbel C5'in tahliyesine karar verildi.
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Son birkaç aydır HAVHAVHAV şarkısıyla gündemden düşmeyen rapçi Lvbel C5, 6 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Cezaevine girdiğinin altıncı gününde ilk görüntüsü paylaşılan Lvbel C5'ten bir de mektup gelmişti.
Lvbel C5, 22 günün ardından geçtiğimiz saatlerde tahliye edildi.
Ünlü rapçi, cezaevinden çıktıktan sonra güvercin uçurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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