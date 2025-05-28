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Uyuşturucu Kullanımına Teşvikten Tutuklanan Rapçi Lvbel C5 Tahliye Edildi

Uyuşturucu Kullanımına Teşvikten Tutuklanan Rapçi Lvbel C5 Tahliye Edildi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.05.2025 - 17:04

6 Mayıs'ta şarkılarındaki sözlerle uyuşturucuya teşvik ettiği suçlamasıyla tutuklanan ünlü rapçi Lvbel C5 hakkında mahkeme kararı çıktı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Lvbel C5'in tahliyesine karar verildi.

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Son birkaç aydır HAVHAVHAV şarkısıyla gündemden düşmeyen rapçi Lvbel C5, 6 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Son birkaç aydır HAVHAVHAV şarkısıyla gündemden düşmeyen rapçi Lvbel C5, 6 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

'Ralli', 'Baba', 'Salla', '10 Numara' gibi şarkılarıyla dikkat çeken, Lvbel C5 mahlasını kullanan Süleyman Burak Bodur'un şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek suçlamasıyla tutuklanmasına karar verilmişti. 

Uyuşturucuya özendirme suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanan label C5, Kandıralı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Cezaevine girdiğinin altıncı gününde ilk görüntüsü paylaşılan Lvbel C5'ten bir de mektup gelmişti.

Cezaevine girdiğinin altıncı gününde ilk görüntüsü paylaşılan Lvbel C5'ten bir de mektup gelmişti.

Lvbel C5'in avukatı Faruk Lokman, suçlamanın CİMER'e yapılan isimsiz bir ihbara dayandığını duyurmuştu.

Lvbel C5 ise mektubunda bu sene ayrı kaldığı annesinin Anneler Günü'nü kutlamıştı.

Lvbel C5, 22 günün ardından geçtiğimiz saatlerde tahliye edildi.

Lvbel C5, 22 günün ardından geçtiğimiz saatlerde tahliye edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen 24 yaşındaki Lvbel C5, bugün mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Mahkemeye yaptığı savunmada şarkı sözlerinde geçen sözleri kasıtlı şekilde yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun bir suç olduğunu bilmediğini söylemişti.

Ünlü rapçi, cezaevinden çıktıktan sonra güvercin uçurdu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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