Yarım Saat Çıkaramadılar: Hayatını Kaybeden İlhan Şeşen'in Naaşı Asansörde Mahsur Kaldı!
Anma töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na götürülmek üzere asansöre bindirilen İlhan Şeşen'in naaşının mahsur kaldığı anları Magazin Burada muhabirleri görüntüledi.
Teknik ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çabasının ardından nihayet indirilebilen naaşla beraber asansörde mahsur kalan ekip yaşadığı şoku atlatamadı.
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Usta sanatçı İlhan Şeşen'i ne yazık ki 26 Mayıs günü kaybettik.
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Anma töreninin ardından ise olmayacak bir şey yaşandı. Karacaahmet mezarlığına götürülmek üzere asansöre bindirilen İlhan Şeşen’in naaşı, beraberindekilerle birlikte asansörde mahsur kaldı.
İşte o anlar 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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