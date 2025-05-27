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Yarım Saat Çıkaramadılar: Hayatını Kaybeden İlhan Şeşen'in Naaşı Asansörde Mahsur Kaldı!

Yarım Saat Çıkaramadılar: Hayatını Kaybeden İlhan Şeşen'in Naaşı Asansörde Mahsur Kaldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.05.2025 - 13:16

Anma töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na götürülmek üzere asansöre bindirilen İlhan Şeşen'in naaşının mahsur kaldığı anları Magazin Burada muhabirleri görüntüledi. 

Teknik ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çabasının ardından nihayet indirilebilen naaşla beraber asansörde mahsur kalan ekip yaşadığı şoku atlatamadı.

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Usta sanatçı İlhan Şeşen'i ne yazık ki 26 Mayıs günü kaybettik.

Usta sanatçı İlhan Şeşen'i ne yazık ki 26 Mayıs günü kaybettik.

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler”, “Neler Oluyor Bize”, 'Sen Benim Şarkılarımsın' gibi efsane şarkılara imza atan, 'Aliye' ve 'Bir İstanbul Masalı' gibi dizilerdeki oyunculuk performansıyla da dikkat çeken kıymetli İlhan Şeşen, 2023 yılından bu yana kanser tedavisi görüyordu. 

Birkaç ay önce durumunun ağırlaştığı söylenen İlhan Şeşen, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanat dünyası yasa boğulurken bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlendi. Anma töreninde yürekleri burkan kesit, İlhan Şeşen'in eşi Arzu Şeşen'in açıklamaları olmuştu.

Kaçıranlar için anma töreninin ve Arzu Şeşen'in röportajının detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Anma töreninin ardından ise olmayacak bir şey yaşandı. Karacaahmet mezarlığına götürülmek üzere asansöre bindirilen İlhan Şeşen’in naaşı, beraberindekilerle birlikte asansörde mahsur kaldı.

Anma töreninin ardından ise olmayacak bir şey yaşandı. Karacaahmet mezarlığına götürülmek üzere asansöre bindirilen İlhan Şeşen’in naaşı, beraberindekilerle birlikte asansörde mahsur kaldı.

Magazin Burada muhabirlerinin görüntülediği üzere, naaşı asansörde mahsur kalan İlhan Şeşen, teknik ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çabasının ardından nihayet asansörden indirilebildi.

Şeşen’in naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere cenaze aracına alınırken, cenaze ile birlikte mahsur kalan imam ve belediye ekipleri yaşadığı şoku atlatamadı.

İşte o anlar 👇

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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