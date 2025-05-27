Yarım Saat Çıkaramadılar: Hayatını Kaybeden İlhan Şeşen'in Naaşı Asansörde Mahsur Kaldı!

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler”, “Neler Oluyor Bize”, 'Sen Benim Şarkılarımsın' gibi efsane şarkılara imza atan, 'Aliye' ve 'Bir İstanbul Masalı' gibi dizilerdeki oyunculuk performansıyla da dikkat çeken kıymetli İlhan Şeşen, 2023 yılından bu yana kanser tedavisi görüyordu.

Birkaç ay önce durumunun ağırlaştığı söylenen İlhan Şeşen, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanat dünyası yasa boğulurken bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenlendi. Anma töreninde yürekleri burkan kesit, İlhan Şeşen'in eşi Arzu Şeşen'in açıklamaları olmuştu.