onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İlhan Şeşen'in Son Yolculuğuna Uğurlandığı Törende Eşi Arzu Şeşen'den Yürek Dağlayan Sözler!

İlhan Şeşen'in Son Yolculuğuna Uğurlandığı Törende Eşi Arzu Şeşen'den Yürek Dağlayan Sözler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.05.2025 - 12:53

Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan Şeşen, iki yıldır sürdürdüğü akciğer kanseri mücadelesini kaybetti. Usta sanatçı dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, bugün ise Karacaahmet Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninde sanat dünyasının birçok ismi yer aldı. Özellikle eşi Arzu Şeşen’in sözleri yürek dağladı: “Konuşamıyordu artık, duymuyordu. Son iki ayı böyle geçirdik.” 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Neler Oluyor Bize”, “Sarılınca Sana” gibi hafızalara kazınan eserlerin sahibi İlhan Şeşen, sadece müziğiyle değil; “Aliye” ve “Bir İstanbul Masalı” gibi dizilerdeki oyunculuğuyla da gönüllere taht kurmuştu.

“Neler Oluyor Bize”, “Sarılınca Sana” gibi hafızalara kazınan eserlerin sahibi İlhan Şeşen, sadece müziğiyle değil; “Aliye” ve “Bir İstanbul Masalı” gibi dizilerdeki oyunculuğuyla da gönüllere taht kurmuştu.

Yıllarını sanatına adamış, naif duruşuyla her daim saygı görmüş bir isimdi. Ne yazık ki usta sanatçı, iki yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine daha fazla direnemedi. Son olarak Şubat ayında, 55. Sanat Yılı onuruna düzenlenen kutlamada sevenlerinin karşısına çıkmıştı. O törende ne kadar yorgun olduğu fark edilen Şeşen, bir süredir sessizliğe bürünmüştü.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ve bir önceki gün, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Ve bir önceki gün, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Bugün Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninde hem gözyaşı hem de saygı vardı. Sunuculuğunu Sunay Akın’ın yaptığı törende, sahneye çıkan her isim İlhan Şeşen’e dair unutamadığı anılarını paylaştı. Sunay Akın, Şeşen’in gitar sevdasına dair şu duygusal anısını anlattı:

“İlhan abiyi uğurlarken gitarsız olmazdı. Gitarsız bir mekanda oturamazdı. Çok sevdiği bir gitarın parasını ödeyemeyince evine haciz gelmişti. Bunun üzerine bir şarkı yazmıştı.”

Sahneye çıkan çocukları Melis ve Fuat Şeşen ise babalarının ardından güçlükle konuştu:

“Beş yıllık zorlu süreçte bizi yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkür ederiz. Sevgiler.” dediler.

İlhan Şeşen’in tam 60 yıla yaklaşan dostu Erol Evgin ise konuşurken gözyaşlarına zor hakim oldu:

İlhan Şeşen’in tam 60 yıla yaklaşan dostu Erol Evgin ise konuşurken gözyaşlarına zor hakim oldu:

“İlhancığım, benim çok eski dostumdu. En son ‘Sen Benim Şarkılarımsın’ı Ajda Pekkan’la beraber seslendirdik, kayda alıp yolladık. O kadar mutlu olmuştu ki… Şarkıları tıpkı kendi gibi zarif, alçakgönüllü ve içtendi. En az 100 yıl daha yaşayacak o şarkılar.”

Grup Gündoğarken’i birlikte kurdukları yeğeni Burhan Şeşen de törenin en duygusal konuşmalarından birini yaptı:

“Bir gün böyle olacağını biliyordum ama bu kadar erken beklemiyordum. O benim için sadece bir amca değil, bir yol göstericiydi. Şarkılarını daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğim.”

Törende özellikle eşi Arzu Şeşen’in açıklamaları yürek dağladı.

Törende özellikle eşi Arzu Şeşen’in açıklamaları yürek dağladı.

“Konuşamıyordu artık, duymuyordu. Son iki ayı böyle geçirdik. Her şey bitti gitti.” diyen Arzu Şeşen, yaşadığı derin acıyı kelimelere dökmekte zorlandı.

Sevenleri, dostları ve ailesi bugün İlhan Şeşen’i gözyaşlarıyla Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verdi. Ardında onlarca beste, yüzlerce hatıra ve milyonların yüreğinde silinmeyecek bir iz bırakarak…

Mekânın cennet olsun, güzel insan.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın