İlhan Şeşen'in Son Yolculuğuna Uğurlandığı Törende Eşi Arzu Şeşen'den Yürek Dağlayan Sözler!

“İlhancığım, benim çok eski dostumdu. En son ‘Sen Benim Şarkılarımsın’ı Ajda Pekkan’la beraber seslendirdik, kayda alıp yolladık. O kadar mutlu olmuştu ki… Şarkıları tıpkı kendi gibi zarif, alçakgönüllü ve içtendi. En az 100 yıl daha yaşayacak o şarkılar.”

Grup Gündoğarken’i birlikte kurdukları yeğeni Burhan Şeşen de törenin en duygusal konuşmalarından birini yaptı:

“Bir gün böyle olacağını biliyordum ama bu kadar erken beklemiyordum. O benim için sadece bir amca değil, bir yol göstericiydi. Şarkılarını daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğim.”