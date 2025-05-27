İlhan Şeşen'in Son Yolculuğuna Uğurlandığı Törende Eşi Arzu Şeşen'den Yürek Dağlayan Sözler!
Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan Şeşen, iki yıldır sürdürdüğü akciğer kanseri mücadelesini kaybetti. Usta sanatçı dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, bugün ise Karacaahmet Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninde sanat dünyasının birçok ismi yer aldı. Özellikle eşi Arzu Şeşen’in sözleri yürek dağladı: “Konuşamıyordu artık, duymuyordu. Son iki ayı böyle geçirdik.”
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“Neler Oluyor Bize”, “Sarılınca Sana” gibi hafızalara kazınan eserlerin sahibi İlhan Şeşen, sadece müziğiyle değil; “Aliye” ve “Bir İstanbul Masalı” gibi dizilerdeki oyunculuğuyla da gönüllere taht kurmuştu.
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Ve bir önceki gün, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.
İlhan Şeşen’in tam 60 yıla yaklaşan dostu Erol Evgin ise konuşurken gözyaşlarına zor hakim oldu:
Törende özellikle eşi Arzu Şeşen’in açıklamaları yürek dağladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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