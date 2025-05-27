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Mekan Yıkılıyor: Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'a Samet Akaydın'dan Romantik Evlilik Teklifi!

Mekan Yıkılıyor: Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'a Samet Akaydın'dan Romantik Evlilik Teklifi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.05.2025 - 11:06

Bir süredir aşk yaşayan Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar ile Çaykur Rizespor’un milli futbolcusu Samet Akaydın evleniyor! Çift, sosyal medya hesaplarından romantik evlilik teklifine dair kareleri paylaştı. Takipçilerden yorum ve beğeni yağdı. 

İşte detaylar…

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Oyunculuk kariyerine reklam projeleriyle adım atan Hazal Çağlar, asıl çıkışını TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle yaptı.

Oyunculuk kariyerine reklam projeleriyle adım atan Hazal Çağlar, asıl çıkışını TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle yaptı.

Dizide Asuman karakterine hayat veren genç oyuncu, hem güzelliği hem de performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 29 yaşındaki Hazal Çağlar, son dönemde özel hayatıyla da gündemdeydi. Bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşayan oyuncu, aşkını ilk kez mart ayında sosyal medyada paylaşmıştı.

Çaykur Rizespor forması giyen ve daha önce Fenerbahçe’de de top koşturan 31 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydın, geçtiğimiz aylarda Hazal Çağlar ile olan birlikteliğini sosyal medyaya taşıyarak adeta ilan-ı aşk yapmıştı. Çağlar da sevgilisinin doğum gününde birlikte çıktıkları romantik bir yemekten kare paylaşmış ve altına şu notu düşmüştü: “Seni her şeyden çok seviyorum… Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele…”

Ünlü çift, geçtiğimiz gün mutluluklarını taçlandıracak ilk adımı attı.

Ünlü çift, geçtiğimiz gün mutluluklarını taçlandıracak ilk adımı attı.

Samet Akaydın, sevgilisi Hazal Çağlar’a özel ve bir o kadar da romantik bir evlilik teklifi organize etti. Lüks bir mekanda romantik atmosfer eşliğinde gerçekleşen evlilik teklifinde Hazal Çağlar’ın cevabı netti: Evet!

Bu anlamlı anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, karelerin altına sadece “Evet dedim” yazdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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