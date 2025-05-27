Mekan Yıkılıyor: Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'a Samet Akaydın'dan Romantik Evlilik Teklifi!

Dizide Asuman karakterine hayat veren genç oyuncu, hem güzelliği hem de performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 29 yaşındaki Hazal Çağlar, son dönemde özel hayatıyla da gündemdeydi. Bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşayan oyuncu, aşkını ilk kez mart ayında sosyal medyada paylaşmıştı.

Çaykur Rizespor forması giyen ve daha önce Fenerbahçe’de de top koşturan 31 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydın, geçtiğimiz aylarda Hazal Çağlar ile olan birlikteliğini sosyal medyaya taşıyarak adeta ilan-ı aşk yapmıştı. Çağlar da sevgilisinin doğum gününde birlikte çıktıkları romantik bir yemekten kare paylaşmış ve altına şu notu düşmüştü: “Seni her şeyden çok seviyorum… Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele…”