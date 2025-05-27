Mekan Yıkılıyor: Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'a Samet Akaydın'dan Romantik Evlilik Teklifi!
Bir süredir aşk yaşayan Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar ile Çaykur Rizespor’un milli futbolcusu Samet Akaydın evleniyor! Çift, sosyal medya hesaplarından romantik evlilik teklifine dair kareleri paylaştı. Takipçilerden yorum ve beğeni yağdı.
İşte detaylar…
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Oyunculuk kariyerine reklam projeleriyle adım atan Hazal Çağlar, asıl çıkışını TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle yaptı.
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Ünlü çift, geçtiğimiz gün mutluluklarını taçlandıracak ilk adımı attı.
Bu anlamlı anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, karelerin altına sadece “Evet dedim” yazdı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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