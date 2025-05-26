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Kansere Yenik Düşüp Hayatını Kaybeden Usta Sanatçı İlhan Şeşen'den Geriye Kalan Son Görüntüler Ortaya Çıktı!

Kansere Yenik Düşüp Hayatını Kaybeden Usta Sanatçı İlhan Şeşen'den Geriye Kalan Son Görüntüler Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.05.2025 - 18:35

76 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Dillere pelesenk şarkılarını miras bırakan İlhan Şeşen'in yalnızca üç ay önce 55. sanat yılına özel düzenlenen etkinlikte sahnede olduğu ortaya çıktı. Şeşen'den geriye kalan son görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yıllarca şarkılarıyla kulağımızın pasını silen, oyunculuk performansı ve karizmasıyla da ayrıca öne çıkan usta sanatçı İlhan Şeşen'i ne yazık ki kaybettik.

Yıllarca şarkılarıyla kulağımızın pasını silen, oyunculuk performansı ve karizmasıyla da ayrıca öne çıkan usta sanatçı İlhan Şeşen'i ne yazık ki kaybettik.

2023'te akciğer kanseri teşhisi koyulan İlhan Şeşen'in durumunun ağır olduğu geçtiğimiz aylarda öğrenilmişti. 

İlhan Şeşen, bugün (26 Mayıs) sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanat dünyası yasa boğulurken, kulaklarda 'Ellerimde Çiçekler', 'Sarılınca Sana', 'Sen Benim Şarkılarımsın' gibi efsane parçaları yankılandı.

Kaçıranlar için ünlü dostlarının İlhan Şeşen'e son vedalarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şeşen'in ölümünün ardından yalnızca üç ay önce, 16 Şubat'ta kendisi için düzenlenen 55. sanat yılı kutlamasından görüntüleri yeniden gündem oldu.

Şeşen'in ölümünün ardından yalnızca üç ay önce, 16 Şubat'ta kendisi için düzenlenen 55. sanat yılı kutlamasından görüntüleri yeniden gündem oldu.

Ustanın 55. sanat yılı, 16 Şubat gecesi, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tek Şarkılık Konser' ile kutlanmıştı.

Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen özel konserin sunuculuğunu Sunay Akın üstlenmişti. Zeynep Talu, Sarper Semiz, Seran Bilgi, Türkü Akbayram, Vedat Sakman, Özer Atik, Burçin Büke & Güvenç Dağüstün, Cem Adrian, Dilhan Şeşen, Gündoğarken ve Kenan Doğulu'nun İlhan Şeşen şarkılarını seslendirdiği gece oldukça duygusal anlar yaşanmıştı.

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Usta sanatçı, binlerce sanatçının abisi, amcası İlhan Şeşen'den geriye yalnızca üç ay öncesine ait bu fotoğraflar kaldı... 👇

Usta sanatçı, binlerce sanatçının abisi, amcası İlhan Şeşen'den geriye yalnızca üç ay öncesine ait bu fotoğraflar kaldı... 👇

👇 Mekanı cennet olsun, nurlar içinde uyusun❤️

👇 Mekanı cennet olsun, nurlar içinde uyusun❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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