Kansere Yenik Düşüp Hayatını Kaybeden Usta Sanatçı İlhan Şeşen'den Geriye Kalan Son Görüntüler Ortaya Çıktı!
76 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Dillere pelesenk şarkılarını miras bırakan İlhan Şeşen'in yalnızca üç ay önce 55. sanat yılına özel düzenlenen etkinlikte sahnede olduğu ortaya çıktı. Şeşen'den geriye kalan son görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllarca şarkılarıyla kulağımızın pasını silen, oyunculuk performansı ve karizmasıyla da ayrıca öne çıkan usta sanatçı İlhan Şeşen'i ne yazık ki kaybettik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şeşen'in ölümünün ardından yalnızca üç ay önce, 16 Şubat'ta kendisi için düzenlenen 55. sanat yılı kutlamasından görüntüleri yeniden gündem oldu.
👇
Usta sanatçı, binlerce sanatçının abisi, amcası İlhan Şeşen'den geriye yalnızca üç ay öncesine ait bu fotoğraflar kaldı... 👇
👇 Mekanı cennet olsun, nurlar içinde uyusun❤️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın