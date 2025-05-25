Yüzleri Basketbolda Güldü: Fenerbahçe'nin EuroLeague Şampiyonluğu Ünlüleri de Coşturdu!
Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz saatlerde uzun bir aranın ardından tarihince ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu!
Futbolda hüsrana uğrayan Fenerbahçeli ünlüler, basketboldaki başarıyla pek bir keyiflendi! Buyurun, gelin FB'li ünlülerimiz nasıl coşmuş beraber görelim.
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Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz saatlerde EuroLeague Şampiyonu oldu!
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Fenerbahçeli ünlüler de yerinde duramadı tabii! Buyurun, ikinci yıldızını alan Fenerbahçe Beko'ya gelen yorumları beraber görelim; Tolga Sarıtaş
Emre Kınay
Alişan
Sibel Can
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Derya Uluğ
Ece Seçkin
Emel Sayın
Acun Ilıcalı
Murat Ceylan
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Gökhan Özoğuz
Barış Arduç
Murat Dalkılıç
Bade İşçil
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Sinan Akçıl
Fazıl Say
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Hepsi tamam da ağır ablamız Emel Sayın'a şaşırdım... 🤪
Aman tanrım Fenerbahçe yanlışlıkla şampiyon mu olmuş bir GSlı olarak acil kutlamalıyız... O sırada Bursada asılı şampiyon GS bayrağını FBliler indirir... Bu ... Devamını Gör