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Yüzleri Basketbolda Güldü: Fenerbahçe'nin EuroLeague Şampiyonluğu Ünlüleri de Coşturdu!

Yüzleri Basketbolda Güldü: Fenerbahçe'nin EuroLeague Şampiyonluğu Ünlüleri de Coşturdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.05.2025 - 00:24

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz saatlerde uzun bir aranın ardından tarihince ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu!

Futbolda hüsrana uğrayan Fenerbahçeli ünlüler, basketboldaki başarıyla pek bir keyiflendi! Buyurun, gelin FB'li ünlülerimiz nasıl coşmuş beraber görelim.

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Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz saatlerde EuroLeague Şampiyonu oldu!

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz saatlerde EuroLeague Şampiyonu oldu!

Futbolda taraftarının yüzünü bu sene de güldüremeyen Fenerbahçe, ihtiyacı olan coşku ve sevinci basketbolda buldu! 

Abu Dabi'de Monaco'yla karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, rakibini 81-70 yenerek 8 yıl aranın ardından, tarihinde ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu.

Kaçıranlar için maçın tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fenerbahçeli ünlüler de yerinde duramadı tabii! Buyurun, ikinci yıldızını alan Fenerbahçe Beko'ya gelen yorumları beraber görelim; Tolga Sarıtaş

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Halil Değerli

Hepsi tamam da ağır ablamız Emel Sayın'a şaşırdım... 🤪

Delirmeyelim

Aman tanrım Fenerbahçe yanlışlıkla şampiyon mu olmuş bir GSlı olarak acil kutlamalıyız... O sırada Bursada asılı şampiyon GS bayrağını FBliler indirir... Bu ... Devamını Gör