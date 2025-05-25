Fenerbahçe EuroLeague Finalinde Monaco'yu Yenerek Şampiyon Oldu

Fenerbahçe, Panathinaikos'u Monaco da Olympiakos'u yenerek finalde karşı karşıya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında Abu Dabi’de oynanan THY Avrupa Ligi finalini yerinden izledi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takımı yalnız bırakmayarak finali takip etti. Tribünlerin büyük kısmını Fenerbahçeli taraftarlar doldururken, Monaco 32 yıl aradan sonra Fransa’yı finalde temsil etti.