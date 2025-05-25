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Fenerbahçe EuroLeague Finalinde Monaco'yu Yenerek Şampiyon Oldu

Fenerbahçe EuroLeague Finalinde Monaco'yu Yenerek Şampiyon Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.05.2025 - 22:06

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’inde Monaco ile karşılaştı. Abu Dabi’de oynanan final maçında sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını coşkuyla destekledi. Fenerbahçe maç boyu üstünlüğü korudu ve son periyotta sergilediği harika performansla kupayı Türkiye'ye getirdi.

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Tarihi finalde rakip Monaco'ydu.

Tarihi finalde rakip Monaco'ydu.

Fenerbahçe, Panathinaikos'u Monaco da Olympiakos'u yenerek finalde karşı karşıya geldi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında Abu Dabi’de oynanan THY Avrupa Ligi finalini yerinden izledi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takımı yalnız bırakmayarak finali takip etti. Tribünlerin büyük kısmını Fenerbahçeli taraftarlar doldururken, Monaco 32 yıl aradan sonra Fransa’yı finalde temsil etti.

Sadece ilk periyotu Monaco aldı.

Sadece ilk periyotu Monaco aldı.

Monaco ile ilk periyotta başa baş oynayan Fenerbahçe, bu çeyreği 20-18 geride kapattı. 

İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan sarı lacivertliler 2.çeyreği 17-13, üçüncü çeyreği de 19-18 önde geçirdi. 

Üç çeyrek sonucun Fenerbahçe 54-51 Monaco şeklinde oldu.

Son çeyrekte Fenerbahçe gövde gösterisi yaptı.

Son çeyrekte Fenerbahçe gövde gösterisi yaptı.

Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe zaman zaman farkı çift hanelere taşıdı. Monaco oyunun içinde kalmak için çaba gösterse de Fenerbahçe'nin yüksek atış yüzdesi buna engel oldu. 

Temsilcimiz son periyotta da hata yapmadı ve maçı kazandı.

Kupa ikinci kez Fenerbahçe'nin!

Kupa ikinci kez Fenerbahçe'nin!

Fenerbahçe daha önce Olympiakos'u 80-64 yenerek ilk EuroLeague kupasını müzesine götürmüştü. 2016-17 sezonundan sonra bu sevinci bir kez daha yaşayan Fenerbahçe taraftarına büyük sevinç yaşattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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