Fenerbahçe EuroLeague Finalinde Monaco'yu Yenerek Şampiyon Oldu
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’inde Monaco ile karşılaştı. Abu Dabi’de oynanan final maçında sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını coşkuyla destekledi. Fenerbahçe maç boyu üstünlüğü korudu ve son periyotta sergilediği harika performansla kupayı Türkiye'ye getirdi.
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Tarihi finalde rakip Monaco'ydu.
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Sadece ilk periyotu Monaco aldı.
Son çeyrekte Fenerbahçe gövde gösterisi yaptı.
Kupa ikinci kez Fenerbahçe'nin!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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