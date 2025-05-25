Tarık Biberovic, Röportajdaki Cevabıyla Kendine Hayran Bıraktı

Monaco ile kupa mücadesine çıkacağımız maç öncesinde S Sport'ta Didem Gürser'in sorularını yanıtlayan Tarık Biberovic, Yunan ekipleri Pana ve Olympiakos'un yarı finalde elenmesine dair yorumda bulundu. Fenerbahçe Beko ve A Milli Takım'ın yıldızı, kendilerine saygı duyulmadığını ifade ederken 'Şimdi üçüncülük maçı oynasınlar.' dedi.