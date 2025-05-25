Tarık Biberovic, Röportajdaki Cevabıyla Kendine Hayran Bıraktı
Euroleague Final Four'da finale kalma başarısı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, röportajında kupa şansını kaybeden rakipleri Panathianikos ve Olympiakos hakkında konuştu. Tarık'ın cevabı sosyal medyada gündem olurken sarı-lacivertli taraftarları kendisine övgülerde bulundu.
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Tarık'ın cevabı sosyal medyada basketbol dünyasının gündeminde
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"Şimdi üçüncülük maçı oynasınlar."
Tarık'ın sözlerine gelen taraftar yorumlarından birkaçı
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