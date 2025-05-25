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Tarık Biberovic, Röportajdaki Cevabıyla Kendine Hayran Bıraktı

Tarık Biberovic, Röportajdaki Cevabıyla Kendine Hayran Bıraktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.05.2025 - 09:29

Euroleague Final Four'da finale kalma başarısı gösteren temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic, röportajında kupa şansını kaybeden rakipleri Panathianikos ve Olympiakos hakkında konuştu. Tarık'ın cevabı sosyal medyada gündem olurken sarı-lacivertli taraftarları kendisine övgülerde bulundu.

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Tarık'ın cevabı sosyal medyada basketbol dünyasının gündeminde

Tarık'ın cevabı sosyal medyada basketbol dünyasının gündeminde

Monaco ile kupa mücadesine çıkacağımız maç öncesinde S Sport'ta Didem Gürser'in sorularını yanıtlayan Tarık Biberovic, Yunan ekipleri Pana ve Olympiakos'un yarı finalde elenmesine dair yorumda bulundu. Fenerbahçe Beko ve A Milli Takım'ın yıldızı, kendilerine saygı duyulmadığını ifade ederken 'Şimdi üçüncülük maçı oynasınlar.' dedi.

"Şimdi üçüncülük maçı oynasınlar."

Tarık'ın sözlerine gelen taraftar yorumlarından birkaçı

Tarık'ın sözlerine gelen taraftar yorumlarından birkaçı
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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