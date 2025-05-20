onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler İstanbul'dan Villa Aldı: Evin Fiyatı Size Kazancını Sorgulatabilir

Arda Güler İstanbul'dan Villa Aldı: Evin Fiyatı Size Kazancını Sorgulatabilir

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.05.2025 - 18:25

Real Madrid'de sezonun son bölümüne damga vuran milli futbolcumuz Arda Güler'in İstanbul'dan ev satın aldığı ortaya çıktı. Güler'in cebinden çıkacak para da açıklandı. (Habertürk -  Reşit Özet)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arda Güler, Beykoz'dan villa aldı.

Arda Güler, Beykoz'dan villa aldı.

Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; son dönemde oynadığı futbolla taraftarının beğenisini kazanan ve takımdaki yerini sağlamlaştırdığı ifade edilen Real Madridli Arda Güler, İstanbul'dan villa aldı. Milli futbolcu, yeni evi için ciddi bir harcama yaptı.

3 milyon dolar ödedi, 2 milyon dolar da tadilat için harcayacak

3 milyon dolar ödedi, 2 milyon dolar da tadilat için harcayacak

Beykoz Acarkent'ten bulunan villanın 5 katlı, fiyatının ise 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) olduğu aktarıldı. 20 yaşındaki oyuncunun 2 milyon dolarlık (77 milyon 720 bin TL) da tadilat yaptıracağı ifade edildi.

Real Madrid'den ne kadar kazanıyor?

Real Madrid'den ne kadar kazanıyor?

30 Haziran 2029'a kadar eflatun-beyazlı kulüple sözleşme imzalayan Arda Güler'in, Madrid ekibinden kazancı yıllık 5,2 milyon euro. (227 milyon 737 bin TL)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
7
3
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın