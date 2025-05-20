Arda Güler İstanbul'dan Villa Aldı: Evin Fiyatı Size Kazancını Sorgulatabilir
Real Madrid'de sezonun son bölümüne damga vuran milli futbolcumuz Arda Güler'in İstanbul'dan ev satın aldığı ortaya çıktı. Güler'in cebinden çıkacak para da açıklandı. (Habertürk - Reşit Özet)
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Arda Güler, Beykoz'dan villa aldı.
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