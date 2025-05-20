Arda Güler İstanbul'dan Villa Aldı: Evin Fiyatı Size Kazancını Sorgulatabilir

Beykoz Acarkent'ten bulunan villanın 5 katlı, fiyatının ise 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) olduğu aktarıldı. 20 yaşındaki oyuncunun 2 milyon dolarlık (77 milyon 720 bin TL) da tadilat yaptıracağı ifade edildi.