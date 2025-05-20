Chelsea'nin Maskeli Paylaşımı Galatasaraylılara "Eyvah" Dedirtti
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarların hatta rakip takımların bile cevabını merak ettiği tek bir soru var: Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?
Sezona damga vuran sarı-kırmızılı kulübüne beşinci yıldızı, 25. şampiyonluğu getiren futbolcuların başında gelen Nijeryalı golcü, kararını lig bittiğinde vereceğini ifade ederken İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.
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Chelsea'nin maskeli paylaşımı Galatasaraylıları korkuttu
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Sarı-kırmızılılar, bir an için "Osimhen gitti" dedi 👇🏻
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Peki Chelsea maskeli paylaşımı kim için yaptı?
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