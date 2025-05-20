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Chelsea'nin Maskeli Paylaşımı Galatasaraylılara "Eyvah" Dedirtti

Chelsea'nin Maskeli Paylaşımı Galatasaraylılara "Eyvah" Dedirtti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.05.2025 - 17:32

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarların hatta rakip takımların bile cevabını merak ettiği tek bir soru var: Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? 

Sezona damga vuran sarı-kırmızılı kulübüne beşinci yıldızı, 25. şampiyonluğu getiren futbolcuların başında gelen Nijeryalı golcü, kararını lig bittiğinde vereceğini ifade ederken İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

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Chelsea'nin maskeli paylaşımı Galatasaraylıları korkuttu

Chelsea'nin maskeli paylaşımı Galatasaraylıları korkuttu
twitter.com

Transfer döneminde harcadığı paralarla dikkat çeken Chelsea, futbolda transfer dünyasının gündemini karıştırdı. Mavi-beyazlılar, sosyal medya hesabından maskeli bir görsel paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, bir an için "Osimhen gitti" dedi 👇🏻

Sarı-kırmızılılar, bir an için "Osimhen gitti" dedi 👇🏻
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

Peki Chelsea maskeli paylaşımı kim için yaptı?

Peki Chelsea maskeli paylaşımı kim için yaptı?

Chelsea'nin maskeli paylaşımı iddialara göre, 18 yaşındaki Ekvadorlu orta saha oyuncusu Kendry Paez'i işaret ediyor. Ada ekibi, Paez'i 10 milyon euro karşılığında Independiente'den transfer etmiş, oyuncunun 1 Temmuz 2025 tarihinde kulübe katılacağı açıklanmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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