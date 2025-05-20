Chelsea'nin Maskeli Paylaşımı Galatasaraylılara "Eyvah" Dedirtti

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarların hatta rakip takımların bile cevabını merak ettiği tek bir soru var: Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Sezona damga vuran sarı-kırmızılı kulübüne beşinci yıldızı, 25. şampiyonluğu getiren futbolcuların başında gelen Nijeryalı golcü, kararını lig bittiğinde vereceğini ifade ederken İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.