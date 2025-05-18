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Euoleague'in Yıldızı Kendrick Nunn'dan Türkiye - Yunanistan Açıklaması

Euoleague'in Yıldızı Kendrick Nunn'dan Türkiye - Yunanistan Açıklaması

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.05.2025 - 12:43

Yunanistan ekibi Panathinaikos'un forması giyen Kendrick Nunn, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'ndan teklif aldığını doğruladı. Ay-yıldız ekibimizin başantrenörü Ergin Ataman, ABD'li oyuncuyla herhangi bir temasın olmadığını ifade etmişti. 29 yaşındaki oyuncu, 'henüz karar vermedim' dedi. (Eurohoops Türkiye)

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Nisan ayında Panathinaikos'un ABD'li yıldız oyuncusu Kendrick Nunn'ın Türkiye forması giyeceği iddia edilmişti

Nisan ayında Panathinaikos'un ABD'li yıldız oyuncusu Kendrick Nunn'ın Türkiye forması giyeceği iddia edilmişti

Inside EuroLeague tarafından Nunn'ın A Milli Basketbol Takımı'nda oynamayı kabul ettiği, evrak işlemlerinin tamamlanmasıyla resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı öne sürülmüştü.

Ergin Ataman, "temasımız yok" diyerek konuyu kapatmıştı

Ergin Ataman, "temasımız yok" diyerek konuyu kapatmıştı

12 Dev Adam'ın çalıştırıcısı, Nunn'ı kadroya katma gibi bir düşüncelerinin olmadıklarını belirtmişti:

 'Milli takımın ABD’li devşirmesi Shane Larkin’dir. Şu an için başka bir oyuncu ile temasımız yok'

Eurohoops'a konuşan Nunn, Türkiye ve Yunansitan'dan teklif aldığını söyledi

Eurohoops'a konuşan Nunn, Türkiye ve Yunansitan'dan teklif aldığını söyledi

'Hem Türk Milli Takımı'ndan hem de Yunan Milli Takımı'ndan oynamam için teklif geldi. Henüz karar vermedim, hala vaktim var.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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