Euoleague'in Yıldızı Kendrick Nunn'dan Türkiye - Yunanistan Açıklaması
Yunanistan ekibi Panathinaikos'un forması giyen Kendrick Nunn, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'ndan teklif aldığını doğruladı. Ay-yıldız ekibimizin başantrenörü Ergin Ataman, ABD'li oyuncuyla herhangi bir temasın olmadığını ifade etmişti. 29 yaşındaki oyuncu, 'henüz karar vermedim' dedi. (Eurohoops Türkiye)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nisan ayında Panathinaikos'un ABD'li yıldız oyuncusu Kendrick Nunn'ın Türkiye forması giyeceği iddia edilmişti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ergin Ataman, "temasımız yok" diyerek konuyu kapatmıştı
Eurohoops'a konuşan Nunn, Türkiye ve Yunansitan'dan teklif aldığını söyledi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın