onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Korneluk'un Boyu Akıllara Zehra Güneş'i Getirdi

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Korneluk'un Boyu Akıllara Zehra Güneş'i Getirdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.05.2025 - 23:51

Polonya'da voleybol ligleri sona erdi, sezonun en iyilerini duyurmak için düzenlenen galada KS DevelopRes Rzesov forması giyen Agnieszka Korneluk'un boyu sosyal medyada gündem oldu. Voleybolseverler, 30 yaşındaki oyuncunun kırmızı halıdaki pozunu photoshop sandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'nin yeni transferi Korneluk, Polonya'da sezonun oyuncusu seçildi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Korneluk, Polonya'da sezonun oyuncusu seçildi

2024-2025 sezonunda istediği başarıları elde edemeyen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni yıl için kadrosunu Hande Baladın, Alessia Orro ve Korneluk ile güçlendirmişti. Sarı-lacivertli kulübün yeni orta oyuncusu Korneluk, Polonya'da yılın en iyisi oldu.

Galadaki fotoğraf akıllara Zehra Güneş'i getirdi

Galadaki fotoğraf akıllara Zehra Güneş'i getirdi

Sezon sonu için düzenlenen galada ödülünü alan Korneluk ve beraberindekilerinin tören öncesindeki pozu, voleybolseverlerin algısıyla oynadı. Fotoğraf kısa sürede voleybol dünyasının en çok konuşulanları arasındaki yerini aldı. (Korneluk'un boyu 1,99 cm)

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın