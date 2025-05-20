Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Korneluk'un Boyu Akıllara Zehra Güneş'i Getirdi

2024-2025 sezonunda istediği başarıları elde edemeyen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni yıl için kadrosunu Hande Baladın, Alessia Orro ve Korneluk ile güçlendirmişti. Sarı-lacivertli kulübün yeni orta oyuncusu Korneluk, Polonya'da yılın en iyisi oldu.