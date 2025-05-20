Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Korneluk'un Boyu Akıllara Zehra Güneş'i Getirdi
Polonya'da voleybol ligleri sona erdi, sezonun en iyilerini duyurmak için düzenlenen galada KS DevelopRes Rzesov forması giyen Agnieszka Korneluk'un boyu sosyal medyada gündem oldu. Voleybolseverler, 30 yaşındaki oyuncunun kırmızı halıdaki pozunu photoshop sandı.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Korneluk, Polonya'da sezonun oyuncusu seçildi
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Galadaki fotoğraf akıllara Zehra Güneş'i getirdi
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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