Final Four Öncesi İbrahim Kutluay'dan Fenerbahçe'ye Ergin Ataman Uyarısı
Youtube'da Hodri Meydan kanalının Çift Vuruş programına konuk olan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Euroleague'de sonucu merakla beklenen, Panathinaikos ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Final Four yarı final mücadelesi öncesinde dikkat çeken bir yorumda bulundu. Kutluay, Pana'yı çalıştıran Türkiye A Milli Takımı başantrenörü Ergin Ataman'ın ortamı provoke ettiğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ataman'ı görmezden gelip işimize bakmalıyız"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın