onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Final Four Öncesi İbrahim Kutluay'dan Fenerbahçe'ye Ergin Ataman Uyarısı

Final Four Öncesi İbrahim Kutluay'dan Fenerbahçe'ye Ergin Ataman Uyarısı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.05.2025 - 20:04

Youtube'da Hodri Meydan kanalının Çift Vuruş programına konuk olan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Euroleague'de sonucu merakla beklenen, Panathinaikos ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Final Four yarı final mücadelesi öncesinde dikkat çeken bir yorumda bulundu. Kutluay, Pana'yı çalıştıran Türkiye A Milli Takımı başantrenörü Ergin Ataman'ın ortamı provoke ettiğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Ataman'ı görmezden gelip işimize bakmalıyız"

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında oynanacak Euroleague Final Four yarı final karşılaşması, 23 Mayıs Cuma günü oynanacak. Saat 18.00'da başlayacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın