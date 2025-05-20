Final Four Öncesi İbrahim Kutluay'dan Fenerbahçe'ye Ergin Ataman Uyarısı

Youtube'da Hodri Meydan kanalının Çift Vuruş programına konuk olan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Euroleague'de sonucu merakla beklenen, Panathinaikos ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko arasında oynanacak Final Four yarı final mücadelesi öncesinde dikkat çeken bir yorumda bulundu. Kutluay, Pana'yı çalıştıran Türkiye A Milli Takımı başantrenörü Ergin Ataman'ın ortamı provoke ettiğini belirtti.